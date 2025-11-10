Europejski Urząd Patentowy przyznał Gdańskiemu Uniwersytetowi Medycznemu patent dla wynalazku pt. „Metoda ekspansji ex vivo limfocytów T-regulatorowych”, który to wynalazek jest przedmiotem licencji udzielonej PolTREG przez uczelnię, podała spółka. Patent wejdzie w życie 26 listopada.

PolTREG jest spółką biotechnologiczną, której działalność koncentruje się na opracowaniu terapii z wykorzystaniem komórek (limfocytów) T-regulatorowych (TREGS), a także pracach nad terapiami skojarzonymi obejmującymi leczenie TREGs wraz z przeciwciałami. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2021 r.

Źródło: ISBnews