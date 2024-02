Wartość projektów oczekujących na podpisanie umów, oraz takich, gdzie oferta Budimex lub spółek z Grupy zajmuje najlepszą pozycję przetargową, to aktualnie blisko 13 mld zł, z czego ponad 7 mld zł przypada na kontrakty na rynkach zagranicznych, poinformował prezes Artur Popko.

„Portfel zamówień Grupy Budimex na koniec 2023 roku przekraczał 13 mld zł, co zabezpiecza front prac na kolejne dwa lata. Intensyfikacja prac nad pozyskiwaniem nowych ‎projektów w kraju i za granicą sprawiła, że ‎wartość projektów oczekujących na podpisanie, oraz takich, gdzie oferta Budimex lub spółek z Grupy została oceniona najwyżej, lub zajmuje najlepszą pozycję przetargową to aktualnie blisko 13 mld zł. Ponad 7 mld zł z tej kwoty przypada na kontrakty na rynkach zagranicznych – czeskim oraz łotewskim” – napisał Popko w komentarzu do wybranych danych finansowych za 2023 r.

„Mając na uwadze rekordowy poziom projektów oczekujących na podpisanie jesteśmy spokojni o poziom wykorzystania naszych mocy produkcyjnych w perspektywie najbliższych 2 lat” – dodał.

Prezes podkreślił, że Grupa Budimex osiąga „historyczne wyniki”, przy jednoczesnej poprawie rentowności. W 2023 roku Grupa Budimex wypracowała zysk operacyjny na poziomie 781 mln zł.

„Poprawa wyniku finansowego to zasługa przede wszystkim skuteczniejszego zarządzania kosztami, wykorzystaniem efektów synergii w Grupie i większego portfela kontraktów budowlanych. Wynik wspomagany był również przez pierwsze przychody z działalności na rynkach zagranicznych” – wskazał Popko.

Budimex jest notowany na warszawskiej giełdzie od 1995 r.; wchodzi w skład indeksu mWIG40. Jego inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma Ferrovial. W 2023 r. miał 9,8 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)