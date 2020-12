Provident, ze współpracy z Santander Bank Polska (Santander BP) i Polskim Standardem Płatności (PSP), wdrożył usługę umożliwiającą wypłatę pożyczki za pośrednictwem czeków BLIK, podała spółka. Tym samym jest to pierwsza firma pożyczkowa korzystająca z rozwiązania wprowadzonego w 2015 r. na rynek przez porozumienie banków.

Wdrożenie nowej usługi, pozwalającej na wypłatę pożyczonych środków wprost z bankomatu za pośrednictwem czeków BLIK, to kolejny po pożyczce hybrydowej krok Providenta wpisujący się w przyspieszający trend digitalizacji, podano.

„BLIK, będący polskim produktem, stał się symbolem innowacyjności naszej branży finansowej. To dla nas niezwykle istotne, że jako pierwsza firma pożyczkowa na polskim rynku mogliśmy dołączyć do tego projektu. Wdrożenie nowego rozwiązania wpisuje się w naszą strategię multikanałowości i multiproduktowości. Już wcześniej równolegle rozwijaliśmy nasze kanały offline i online, aby spełnić potrzeby zarówno tych tradycyjnych, jak i bardziej nowoczesnych klientów. Możliwość wypłaty środków czekiem BLIK to oferta dla tych, którzy nie rozstają się ze swoim smartfonem i chętnie wykorzystują go do zarządzania swoimi finansami” – powiedziała członek zarządu Provident Polska, dyrektor marketingu Katarzyna Szerling, cytowana w komunikacie.

Dzięki BLIK-owi Provident jest w stanie obsłużyć zdalnie ok. 20% klientów więcej niż przed wprowadzeniem tego rozwiązania. W przypadku czeku BLIK nie ma wymogu posiadania konta czy bankowości elektronicznej – wystarczy zwykły telefon komórkowy i dostęp do bankomatu.

Santander Bank Polska jako dostawca usługi BLIK dostosował oferowane rozwiązanie do nowej grupy klientów Provident. W wyniku prac uruchomione zostało narzędzie dla osób korzystających z pożyczek, które umożliwia jej pobranie bez potrzeby fizycznego kontaktu z doradcą. Jednocześnie, dzięki nowemu rozwiązaniu, z usług pożyczkodawcy będą mogli korzystać klienci nieprowadzący rachunku w żadnym banku, bo przyznaną kwotę będzie można wypłacić z bankomatu, przy użyciu wygenerowanego przez Provident czeku BLIK, podkreślono.

„BLIK w wygodny sposób umożliwia łatwe płatności oraz wypłatę środków z bankomatu. To właśnie ta druga funkcjonalność była kluczowa w rozwiązaniu, którego wdrożenie wspieraliśmy w Providencie. W czasie pandemii mocno koncentrujemy się na rozwijaniu narzędzi umożliwiających zdalne zarządzanie finansami zarówno wśród klientów indywidualnych jak i firmowych. Właśnie temu służą czeki BLIK, które zapewniają bezkontaktowe i bezpieczne transakcje, także w firmach pożyczkowych. Cieszymy się, że mogliśmy wykorzystać nasze doświadczenie i infrastrukturę przy wprowadzaniu usługi innowacyjnej na polskim rynku” – powiedział dyrektor ds. produktów bankowości transakcyjnej Santander BP Grzegorz Matya.

Provident Polska jest częścią grupy finansowej International Personal Finance (IPF) notowanej na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, a także – w ramach notowań równoległych – na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. IPF działa w 11 krajach na całym świecie. W Polsce Provident działa od 1997 roku i jest największą firmą na rynku pozabankowych pożyczek gotówkowych.

Źródło: ISBnews