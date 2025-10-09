Wielkość zrealizowanej przez Rainbow Tours przedsprzedaży imprez turystycznych z oferty sezonu ” Zima 2025/2026″ (wycieczki realizowane w miesiącach: listopad 2025 r. – marzec 2026 r.) od momentu rozpoczęcia przedsprzedaży do 30 września wyniosła 83 060 osób, co oznacza wzrost o około 5,7% w porównaniu do analogicznego okresu 2024 r., podała spółka.

Rainbow Tours to operator turystyczny zajmujący się sprzedażą własnych imprez turystycznych, pośrednictwem w sprzedaży imprez turystycznych innych touroperatorów, biletów lotniczych, autokarowych, promowych. Spółka zadebiutowała na GPW w 2007 r.

Źródło: ISBnews