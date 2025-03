Wielkość zrealizowanej przez Rainbow Tours przedsprzedaży imprez turystycznych z oferty sezonu Lato 2025 (wycieczki w miesiącach kwiecień – październik 2025 r.) od rozpoczęcia przedsprzedaży do 15 marca 2025 r. wyniosła 262 618 osób, co oznacza wzrost o ok. 11,3% w porównaniu do poziomu przedsprzedaży oferty sezonu Lato 2024 rok wcześniej, podała spółka.

Rainbow Tours to operator turystyczny zajmujący się sprzedażą własnych imprez turystycznych, pośrednictwem w sprzedaży imprez turystycznych innych touroperatorów, biletów lotniczych, autokarowych, promowych. Spółka zadebiutowała na GPW w 2007 r.

Źródło: ISBnews