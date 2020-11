Do rady dyrektorów Play zostało powołanych 6 nowych członków związanych z Grupą Iliad, podała spółka.

„Rada dyrektorów Play Communications informuje, że następujący członkowie rady dyrektorów spółki złożyli rezygnacje ze swoich stanowisk ze skutkiem od dnia 18 listopada 2020 r.: Bruce Graham McInroy – ze stanowiska przewodniczącego rady dyrektorów, Serdar Çetin – ze stanowiska członka rady dyrektorów, Patrick Tillieux – ze stanowiska członka rady dyrektorów, Ioannis Karagiannis – ze stanowiska członka rady dyrektorów, Vasileios Billis – ze stanowiska członka rady dyrektorów, Rouben Bourlas – ze stanowiska członka rady dyrektorów” – czytamy w komunikacie.

Spółka ogłosiła również, że w ramach kooptacji do rady dyrektorów zostały powołane następujące osoby, które począwszy od 18 listopada 2020 r. będą pełnić następujące funkcje w radzie dyrektorów spółki do czasu kolejnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki: Camille Perrin – jako dyrektor klasy B; Camille Perrin jest dyrektorem ds. marketingu grupy Iliad; Nicolas Jaeger – jako dyrektor klasy B, który obecnie jest dyrektorem finansowym Grupy Iliad; Shahrzad Sharvan – jako dyrektor klasy B; Shahrzad Sharvan jest szefem działu prawnego Grupy Iliad; Thomas Reynaud – jako dyrektor klasy C, który jest dyrektorem generalnym Grupy Iliad; Nicolas Thomas – jako dyrektor klasy C; Thomas jest dyrektorem operacyjnym i członkiem zarządu Iliad Italia – włoskiej spółki należącej do Grupy Iliad; Maxime Lombardini – jako dyrektor klasy C, który jest wiceprzewodniczącym rady dyrektorów Iliad.

Pod koniec października Komisja Europejska zatwierdziła przejęcie Play Communications SA z siedzibą w Luksemburgu przez Iliad SA z siedzibą we Francji.

We wrześniu br. Iliad ogłosił wezwanie na 100% akcji Play po cenie 39 zł za sztukę, a następnie złożył wniosek do Komisji Europejskiej o zgodę na przejęcie kontroli nad Play Communications.

Zapisy w wezwaniu trwały od 19 października do 17 listopada br. Iliad nie wyklucza przeprowadzenia przymusowego wykupu akcji należących do akcjonariuszy mniejszościowych oraz wycofania Play Communications z obrotu na GPW, jeśli w wyniku wezwania osiągnie próg 95% ogólnej liczby akcji Playa.

Wcześniej Kenbourne Invest II S.à r.l. oraz Tollerton Investments Limited – najwięksi akcjonariusze Play Communications posiadający po 51 160 632 akcji każdy (łącznie 102 321 264 akcji odpowiadających 40,2% głosów na walnym zgromadzeniu) – podpisali z Iliad wiążącą umowę sprzedaży akcji przewidującą nieodwołalną sprzedaż i przeniesienie wszystkich posiadanych akcji Play Communications w ramach wezwania niezależnie od ewentualnego pojawienia się jakiejkolwiek konkurencyjnej oferty. Umowa ta gwarantuje Iliad większość miejsc w radzie dyrektorów Play Communications.

Play Communications jest właścicielem 100% udziałów w P4 (Play), która jest operatorem telefonii komórkowej Play. Spółka zadebiutowała na GPW w lipcu 2017 r.

Źródło: ISBnews