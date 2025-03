Przedstawiciele Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU) wskazywali w rozmowie z europejską Komisarz ds. Usług Finansowych oraz Unii Oszczędności i Inwestycji Marią Luis Albuquerque na konieczność ograniczenia regulacji na poziomie europejskim i wprowadzenia uproszczeń w obowiązujących aktach unijnych regulujących działalność ubezpieczeniową, w tym na potrzebę zmniejszenia obciążeń w zakresie raportowania ESG, podała Izba.

W siedzibie PIU Albuquerque oraz członkowie jej gabinetu i przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce spotkali się z przedstawicielami polskiego rynku ubezpieczeniowego: Anną Włodarczyk-Moczkowską – prezes zarządu Compensa TU Vienna Insurance Group, Andrzejem Klesykiem – prezesem zarządu PZU, Grzegorzem Buczkowskim – wiceprezesem Saltus TUW i Saltus TU Życie, przewodniczącym Association of Mutual Insurers and Insurance Cooperatives in Europe (AMICE) oraz Janem Grzegorzem Prądzyńskim – prezesem PIU i Piotrem Wrzesińskim – dyrektorem ds. ubezpieczeń na życie w PIU. Głównym tematem rozmów była konkurencyjność europejskiego sektora ubezpieczeniowego oraz wpływ europejskich regulacji na rynek ubezpieczeniowy w Polsce, podano.

„Przedmiotem dyskusji był między innymi najnowszy projekt KE dotyczący Savings and Investments Union, jak również projekt Retail Investment Strategy oraz wdrożone i proponowane regulacje w obszarze cyfryzacji sektora finansowego i ubezpieczeniowego – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ram dostępu do danych finansowych (FIDA), rozporządzenie w sprawie cyfrowej odporności operacyjnej dla sektora usług finansowych (DORA) i rozporządzenie ws. sztucznej inteligencji (AI Act)” – czytamy w komunikacie.

Podczas spotkania przedstawiciele PIU poruszyli także kwestie związane z implementacją nowych regulacji ostrożnościowych, które zostały opublikowane w styczniu tego roku. Mowa tu o nowelizacji dyrektywy Wypłacalność II (Solvency II) oraz przyjęciu dyrektywy IRRD (Insurance Recovery and Resolution Directive

„Przedstawiciele Polskiej Izby Ubezpieczeń podkreślili przede wszystkim konieczność ograniczenia regulacji na poziomie europejskim i wprowadzenia uproszczeń w obowiązujących aktach unijnych regulujących działalność ubezpieczeniową. Zwrócili uwagę na potrzebę zmniejszenia obciążeń w zakresie raportowania ESG, potrzebę uwzględnienia zasady proporcjonalności w proponowanych inicjatywach legislacyjnych oraz kontynowania pogłębionego dialogu Komisji Europejskiej z rynkiem ubezpieczeniowym i uwzględnienia specyfiki lokalnych rynków, w tym rynku polskiego” – czytamy dalej.

Na piątek na godz. 11:15 zapowiedziano konferencję prasową ministra finansów Andrzeja Domańskiego oraz komisarz Marii Luís Albuquerque.

Źródło: ISBnews