Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora medycyny i biotechnologii z okresu 3-7 listopada.

RYNEK MEDYCYNY I BIOTECH

Dzieci w szpitalu: Z myślą o rodzicach i dzieciach, które stoją przed pobytem w szpitalu, Fundacja K.I.D.S. – Klub Innowatorów Dziecięcych Szpitali – uruchomiła nową platformę informacyjno-edukacyjną szpitaledladzieci.pl. To pierwsze w Polsce miejsce online, które w przystępny i przyjazny sposób tłumaczy, jak przygotować siebie i dziecko do pobytu w placówce medycznej, ograniczając stres i niepewność z tym związaną.

Pomoc psychologiczna: Blisko połowa badanych kiedykolwiek rozważała skorzystanie z pomocy psychologicznej, wynika z raportu „Dobrostan psychiczny w Polsce” Instytutu Psychologii PAN i Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Większość z nich (68%) taką potrzebę zauważyło w okresie ostatnich 12 miesięcy. Zdaniem Polaków jedną z głównych barier w dostępie do pomocy są jednak względy finansowe. Ponad 20% Polaków przyznaje, że w ciągu miesiąca często lub bardzo często doświadcza uczucia zmęczenia i osłabienia, które nie ustępuje po odpoczynku. Borykamy się także z problemami z koncentracją i stresem. Blisko połowa badanych wskazała, że kiedykolwiek doświadczyła utrzymującego się uczucia bycia stale przygnębionym lub depresyjnym, zmniejszonego zainteresowania większością spraw czy mniejszej zdolności do odczuwania radości. Niemal co 4. badany przyznaje, że odczuwał taki stan w ostatnim czasie.

Ranking miast: Które polskie miasta zapewniają mieszkańcom najlepsze warunki do zdrowego życia? Najnowsza, czwarta edycja Indeksu Zdrowych Miast przygotowanego przez ekspertów SGH w Warszawie i UE w Krakowie we współpracy z Grupą LUX MED dostarcza jednoznacznej odpowiedzi: wśród metropolii powyżej 300 tys. mieszkańców triumfuje Poznań, a w grupie mniejszych miast zwycięża Sopot – najmniejsze miasto w zestawieniu.

AI w medycynie: Generatywna sztuczna inteligencja coraz częściej jest wykorzystywana w ochronie zdrowia, wynika z badań Bain & Company. Dotyczy to zarówno pacjentów poddających się samodiagnozie, jak i lekarzy wspierających się narzędziami AI w codziennej pracy. „Nasze badania pokazują, że sztuczna inteligencja staje się kluczowym narzędziem w ochronie zdrowia. Pacjenci na całym świecie coraz częściej sięgają m.in. do ChatGPT, poszukując informacji o możliwościach leczenia. Ponad połowa badanych (56%) uznaje je za co najmniej umiarkowanie przydatne, przy czym najwyższe zaufanie odnotowano w regionie Azji i Pacyfiku (71%)” – powiedział partner zarządzający warszawskim biurem Bain & Company Patryk Rudnicki.

AI w medycynie: „Wykorzystanie sztucznej inteligencji i automatyzacji bezpośrednio przekłada się na jakość świadczonych usług oraz skuteczność prowadzonych terapii. Przykładem jest tu zastosowanie rozwiązań zapewniających bardziej precyzyjną diagnostykę obrazową, zdalne monitorowanie parametrów zdrowotnych pacjenta, a także wczesne wykrywanie ryzyk związanych z chorobą” – powiedział w rozmowie z ISBzdrowie CEO eGabinet Piotr Strychalski.

Wynagrodzenia lekarzy: Zarząd Krajowy OZZL kategorycznie sprzeciwia się planom wprowadzenia maksymalnej kwoty wynagrodzenia dla lekarzy. „Wprowadzenie górnej granicy wynagrodzenia lekarzy stoi w sprzeczności z fundamentalnymi zasadami polskiego porządku prawnego, w szczególności z zasadą demokratycznego państwa prawa (art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997.78.483 ze zm., dalej jako Konstytucja RP) oraz zasadą społecznej gospodarki rynkowej i wolności gospodarczej wynikającej z art. 20 Konstytucji RP” – pisze OZZL w liście do minister zdrowia.

Przeszczepy: 40 lat temu w 1985 roku w Zabrzu wydarzyło się coś, co na zawsze zmieniło oblicze polskiej medycyny – pierwszy udany przeszczep serca. Dzisiaj ta procedura nie budzi emocji, a polska kardiochirurgia jest uważana za jedną z najlepszych w Europie.

Zwolnienia lekarskie: Skala zwolnień lekarskich związanych ze zdrowiem psychicznym rośnie. Z raportu „Dobrostan psychiczny w Polsce” (Instytut Psychologii PAN i Polskie Towarzystwo Psychologiczne, 2025) wynika, że blisko połowa badanych kiedykolwiek rozważała skorzystanie z pomocy psychologicznej. Większość z nich (68%) taką potrzebę zauważyło w okresie ostatnich 12 miesięcy. Zdaniem Polaków jedną z głównych barier w dostępie do pomocy są jednak względy finansowe.

Choroby jelit: Szacuje się, że na świecie na zapalne choroby jelit (NChZJ), takich jak choroba Leśniowskiego-Crohna i wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choruje ponad 6,8 mln osób, a liczba ta wciąż rośnie. W Polsce problem dotyka około 100 tysięcy osób, najczęściej są to ludzie młodzi, aktywni zawodowo, z planami na życie – szczyt zachorowań przypada bowiem na wiek między 20. a 40. rokiem życia.

Choroby nerek: Przewlekła choroba nerek uznawana jest za chorobę cywilizacyjna. Według szacunków może ona dotyczyć ponad 4,7 mln Polaków – większość nie zdaje sobie z tego sprawy. Dla prawie 21 tys. chorych w Polsce jedyną szansą na życie jest dializa.

ROZWÓJ BIZNESÓW

eGabinet: Wśród najważniejszych projektów rozwojowych wskazuje rozszerzanie funkcjonalności poprzez wprowadzenie modułu rozliczeń NFZ, obejmującego POZ, Ambulatoryjną Opiekę Specjalistyczną i szpitale jednego dnia, planowane do wdrożenia w III kw. przyszłego roku, poinformował ISBzdrowie CEO Piotr Strychalski. Z jego słów wynika również, że spółka zamierza zwiększać zatrudnienie.

PZU Zdrowie: Rada nadzorcza powołała Grzegorza Kryckiego na stanowisko prezesa zarządu ze skutkiem od 4 listopada br., podała spółka. Wcześniej rezygnację ze stanowiska prezesa i zasiadania w zarządzie spółki złożył Jan Zimowicz, który pełnił tę funkcję od kwietnia 2025 r. Powodem decyzji jest objęcie przez niego, jako członka zarządu PZU, nadzoru nad dodatkowymi, kluczowymi dla rozwoju Grupy PZU obszarami.

Lux Med: Dzięki umowie podpisanej 6 listopada 2025 r. do Grupy Lux Med dołączy siedem wysokospecjalistycznych placówek Mental Path działających w pięciu miastach: Warszawie, Krakowie, Katowicach, Sopocie i Rzeszowie. W wyniku akwizycji firma podwoi ofertę opieki psychiatryczno-psychologicznej.

Galileo Medical: Przejęło 100% udziałów w MKK Trimed w Łodzi. To placówka z wieloletnią tradycją w zakresie opieki zdrowia psychicznego, świadcząca swoje usługi zarówno w oparciu o kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, jak i w segmencie komercyjnym. Oprócz klasycznej działalności w ramach poradni, spółka prowadzi dwa dzienne oddziały – Ogólnopsychiatryczny oraz Zaburzeń Nerwicowych. Dzięki transakcji Grupa Galileo Medical dysponuje już sześcioma placówkami w czterech miastach, zatrudniając ponad 100 specjalistów, m.in. ortopedów, neurologów, fizjoterapeutów, psychiatrów, psychologów i psychoterapeutów. Galileo Medical planuje dalszą ekspansję.

PRACE B+R, WDROŻENIA, KOMERCJALIZACJE

Medicalgorithmics: Rozpoczął współpracę badawczą z Uniwersytetem Medycznym w Lund w Szwecji, podała spółka. Celem inicjatywy jest stworzenie największego na świecie zbioru danych dotyczących funkcji serca uzyskanych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji oraz wyznaczenie nowego globalnego standardu w nieinwazyjnej diagnostyce kardiologicznej przy wykorzystaniu Wirtualnego Testu Obciążeniowego Serca (VCAST)

Medicalgorithmics: Podpisał umowę na świadczenie usług diagnostyki ECG z największym prywatnym service providerem (IDTF) w Wielkiej Brytanii, podała spółka. Dzięki zawartej umowie algorytmy DeepRhythmAI (DRAI) oraz platforma DRP Medicalgorithmics zostaną udostępnione brytyjskiemu partnerowi po zakończeniu procesu integracji i uzyskaniu odpowiednich zgód regulacyjnych. W przypadku rozpoczęcia stałej współpracy minimalny roczny przychód z tytułu kontraktu wyniesie 439,2 tys. zł.

Ryvu Therapeutics: Firma biotechnologiczna zaprezentuje najnowsze dane dotyczące romacyklibu (RVU120) i dapolsertibu (MEN1703) podczas dorocznej konferencji Amerykańskiego Towarzystwa Hematologicznego (ang. American Society of Hematology, ASH), która odbędzie się w dniach 6-10 grudnia 2025 r. w Orlando (USA). „Z satysfakcją przedstawiamy najnowsze dane, potwierdzające szeroki potencjał i rosnącą dojrzałość klinicznej części naszego portfolio. Romacyklib wykazuje znaczącą aktywność w wielu nowotworach hematologicznych, natomiast dapolsertib otwiera nowe możliwości w leczeniu agresywnych chłoniaków. Uzyskane dane wzmacniają nasze przekonanie, że terapie opracowywane przez Ryvu mogą w przyszłości realnie poprawić rokowania pacjentów z trudnymi w leczeniu nowotworami krwi” – powiedział członek zarządu i dyrektor ds. medycznych Hendrik Nogai, cytowany w komunikacie.

Źródło: ISBnews