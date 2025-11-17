Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora medycyny i biotechnologii z okresu 10-14 listopada.

RYNEK MEDYCYNY I BIOTECH

Aterektomia rotacyjna: W Rzeszowskim Centrum Chirurgii Naczyniowej i Endowaskularnej American Heart of Poland po raz pierwszy zastosowano aterektomię rotacyjną, nowatorską metodę leczenia pacjentów z zaawansowaną miażdżycą kończyn dolnych. Technika umożliwia precyzyjne usunięcie zwapniałych i miękkich złogów miażdżycowych, przywracając prawidłowy przepływ krwi i znacząco poprawiając funkcję chorej kończyny.

Mental Health Summit 2025: Odbędzie się 28 listopada 2025 roku. To bezpłatne, ogólnopolskie wydarzenie online poświęcone tematowi zdrowia psychicznego w miejscu pracy. Wydarzenie zgromadzi ekspertów z obszaru psychologii, medycyny, HR i biznesu, by rozmawiać o tym, jak zabezpieczać sytuacje kryzysowe w miejscu pracy oraz jak budować odporność psychiczną i zdrowie mentalne w organizacjach.

Onkologia: Przejście z opieki pediatrycznej do świata dorosłej onkologii to coś znacznie więcej niż zmiana lekarza. Wraz z osiągnięciem pełnoletności młody człowiek formalnie staje się dorosły, ale jego potrzeby wcale nie zmieniają się z dnia na dzień. Badanie przeprowadzone w 17 ośrodkach onkologii dziecięcej w Polsce wykazało, że w 9 z tych ośrodków terapia kończy się wraz z osiągnięciem 18. roku życia, natomiast kontynuowana jest tylko w 8 ośrodkach – i to tylko w 4 z nich po 21. roku życia.

Neuroatypowość: Jedna na cztery kobiety w wieku 18-29 lat przyznała, że zauważa u siebie lub ma zdiagnozowane cechy związane z neuroatypowością, które mogą negatywnie rzutować na regularność wizyt ginekologicznych – to główny wniosek z raportu „W kobiecym Interesie” opracowanego na podstawie badania ankietowego przeprowadzonego na grupie kobiet w wieku 18-29 lat.

Cukrzyca: Do 2030 roku liczba Polaków chorujących na cukrzycę może przekroczyć 4 miliony. W tym samym czasie liczba nowych przypadków nowotworów wzrośnie o blisko 30%. Te dwie choroby coraz częściej występują wspólnie, szacuje się, że cukrzyca dotyczy nawet do 18% pacjentów onkologicznych. Eksperci podkreślają: to nie tylko współistnienie, ale wzajemne napędzanie się chorób.

Optometria: W Katowicach powstała Śląska Akademia Praktycznej Optometrii (ŚAPO). Ma ona na celu przeprowadzenie bezpłatnych kursów doszkalających optometrystów, które wspierać będą środowisko w realizacji obowiązku ustawicznego kształcenia. Projekt zakłada ścisłą współpracę z doświadczonymi okulistami oraz rozwój kompetencji odpowiadających realiom pracy i aktualnym potrzebom systemu ochrony zdrowia oraz pacjentów.

Choroby przyzębia: Badania wykazały, że DNA bakterii typowych dla chorób przyzębia znajdują się w blaszkach miażdżycowych w naczyniach krwionośnych. To wyjaśnia, dlaczego pacjenci z nieleczoną paradontozą są bardziej narażeni na zawał serca, udar mózgu i miażdżycę.

Palenie: Państwo powinno skoncentrować się prowadzeniu polityki redukcji szkód (Harm Reduction) poprzez racjonalne uregulowanie mniej szkodliwych alternatyw dla papierosów, zamiast ich delegalizacji – to jeden z wniosków raportu Warsaw Enterprise Institute „Szara strefa rynku tytoniowego w Polsce”.

Wcześniactwo: W okresie styczeń-październik 2025 r. w Szpitalu św. Zofii w Warszawie urodziło się 238 wcześniaków – 114 chłopców i 124 dziewczynki. Czterdzieści z nich ważyło mniej niż 1500 gramów, a szesnaście poniżej 1000 gramów. Najmniejsze dzieci miały przy urodzeniu 400 i 670 gramów.

Cukrzyca: Cukrzyca typu 1 jest chorobą autoimmunologiczną, niezależną od diety czy aktywności fizycznej, która, w fazie objawowej dotyka około 9,5 mln osób na świecie, w tym aż 1,8 mln dzieci. To choroba diagnozowana zwykle w wieku dziecięcym. PolTREG jako jedna z nielicznych firm biotechnologicznych na świecie prowadzi badania nad terapią, która nie tylko spowalnia, ale może zapobiec wystąpieniu objawów cukrzycy typu 1. Dane kliniczne zgromadzone na grupie ponad 100 już przeleczonych terapią pacjentów potwierdzają bezpieczeństwo i skuteczność terapii.

ROZWÓJ BIZNESÓW

Synthaverse: Otrzymał informację od BModesto o wydaniu certyfikatu rejestracyjnego (MA – Marketing Authorization) na terytorium Holandii dla produktu leczniczego pod nazwą handlową Onko BCG, podała spółka. BModesto, na mocy udzielonej licencji przez spółkę do dossier rejestracyjnego Onko BCG, złożył wniosek oraz uzyskał pozwolenie na dopuszczenie tego produktu do obrotu w Holandii. Onko BCG zarejestrowane jest we Francji, Niemczech, Szwajcarii, Rumunii, Ukrainie, Urugwaju, Bośni i Hercegowinie i na Malcie.

Mercator Estates: Spółka z Grupy Mercator Medical – nabył 50% udziałów w W2 Core Development – podmiocie celowym realizującym projekt inwestycyjny zabytkowego kompleksu Sanato w Zakopanem, podał Mercator. Jednocześnie Mercator Estates zobowiązał się do udzielenia finansowania do wysokości 61 mln zł, przeznaczonego na refinansowanie wcześniejszej pożyczki od Mercator Medical oraz na rozpoczęcie inwestycji w Zakopanem.

Medicalgorithmics: Algorytm DeepRhythmAI (DRAI), opracowany przez polski medtech Medicalgorithmics, znacząco przewyższa techników EKG w wykrywaniu arytmii istotnych klinicznie dla wskazań do ambulatoryjnego monitorowania EKG. Nowe wyniki badania DRAI MARTINI wykazują od 75- do 114-krotnego zmniejszenia ryzyka pominięcia diagnoz o znaczeniu klinicznym. Przełomowe dane zaprezentowano 8 listopada podczas konferencji American Heart Association (AHA) 2026.

RACE B+R, WDROŻENIA, KOMERCJALIZACJE

PolTREG: Europejski Urząd Patentowy przyznał Gdańskiemu Uniwersytetowi Medycznemu patent dla wynalazku pt. „Metoda ekspansji ex vivo limfocytów T-regulatorowych”, który to wynalazek jest przedmiotem licencji udzielonej PolTREG przez uczelnię, podała spółka. Patent wejdzie w życie 26 listopada.

MedTech Solutions: Stworzył w III kw. prototyp autorskiego rozwiązania MDTag – innowacyjnego klucza NFC, który umożliwia szybkie odczytanie danych medycznych w sytuacjach kryzysowych, m.in. w razie wypadku. Zbudował także prototyp systemu wsparcia rekrutacji pacjentów do badań klinicznych – Reffer AI oraz pozyskał placówkę, w której będzie go testować. MedTech Solutions planuje konsekwentnie realizować przyjętą strategię, koncentrując się na rozwoju obszaru dystrybucji wyrobów medycznych, przygotowaniu do udziału w przetargach oraz akwizycji firm dystrybucyjnych. Na koniec września 2025 r. spółka zanotowała kapitał własny o wartości 4,3 mln zł.

Źródło: ISBnews