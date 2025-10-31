Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora finansów, bankowości i ubezpieczeń z okresu 27-31 października.

RYNEK BANKOWY

Pengab: Wskaźnik koniunktury bankowej Pengab spadł o 6,2 pkt m/m do 29,2 pkt w październiku 2025 r., wynika z „Monitora Bankowego”, opublikowanego przez firmę badawczą Mind&Roses.

Wyłudzenia: W Polsce odnotowano 3629 prób wyłudzeń kredytów na łączną kwotę 78,3 mln zł w III kw. 2025 roku, wynika z raportu infoDOK, przygotowanego przez Związek Banków Polskich (ZBP). 10 najwyższych prób wyłudzeń stanowiło 14% całkowitej kwoty prób, co potwierdza, że przestępcy coraz częściej celują w wysokie sumy.

RYNEK KAPITAŁOWY

Bank Gospodarstwa Krajowego: Zdecydował się zwiększyć pulę na sfinansowanie polskiego eksportu i inwestycji w Afryce do 4 mld zł, podał bank. Wcześniej polski bank mógł przeznaczyć na ten cel o ponad 2,7 mld zł mniej. Bank będzie udzielał przedsiębiorcom m.in. kredytów i gwarancji do wyczerpania tych środków.

Obligacje: Oprocentowanie oferowanych obligacji oszczędnościowych zostanie w listopadzie dostosowane do zmian zachodzących na rynku finansowym, podało Ministerstwo Finansów. Obniży się oprocentowanie papierów o terminie zapadalności dłuższym niż 3 miesiące.

Polski Fundusz Rozwoju: Prace nad strategią Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) są już na finiszu i zostanie opublikowana jeszcze w tym roku, poinformował wiceprezes ds. inwestycji Mikołaj Raczyński.

Rynek inwestycyjny: W pierwszych trzech kwartałach 2025 roku wartość transakcji inwestycyjnych na rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce wyniosła około 2,4 mld euro, wynika z raportu Savills Polska „Investment Market in Poland, Q1-Q3 2025”. Choć to o 6% mniej niż rok wcześniej, liczba transakcji wzrosła o ten sam odsetek, co potwierdza utrzymującą się aktywność inwestorów mimo trudniejszego otoczenia gospodarczego. Sam trzeci kwartał zamknął się wynikiem bliskim 800 mln euro, podobnym do ubiegłorocznego, co częściowo wynikało z typowego dla lata spowolnienia. Wynik za pierwsze trzy kwartały jest o ok. 1 mld euro niższy od dziesięcioletniej średniej, ale zgodnie z analizą Savills ostatni kwartał roku tradycyjnie przynosi największy ruch w transakcjach. Około 35% całorocznego wolumenu przypada właśnie na IV kwartał. Jeśli rynek utrzyma tempo, to całkowity wolumen inwestycyjny w 2025 roku może przekroczyć 4 mld euro, choć nie osiągnie poziomu z ubiegłego roku.

Obligacje korporacyjne: W ciągu trzech kwartałów tego roku odbyło się 15 publicznych prospektowych emisji obligacji korporacyjnych o łącznej wartości 1,02 mld zł, wynika z opracowania Michael / Ström Domu Maklerskiego. Ponad 16 tys. inwestorów złożyło w nich zapisy na łączną kwotę prawie 2 mld zł. Średni poziom redukcji wyniósł 32%. Dla porównania, w 2024 roku emitenci przeprowadzili 32 emisje publiczne o wartości 1,38 mld zł. Wartość złożonych przez inwestorów zapisów wyniosła aż 3,1 mld zł. W obu przypadkach wartości te były istotnie wyższe niż w analogicznym okresie tego roku. Ostatni kwartał tego roku zapowiada się jednak obiecująco. W pierwszej połowie października były już 3 trwające lub zapowiedziane emisje. Do tego bardzo dużo jest wciąż aktywnych i zaakceptowanych prospektów emisyjnych.

INNE USŁUGI FINANSOWE, RAPORTY BRANŻOWE

Pożyczki: Firmy pożyczkowe udzieliły o 28,6% więcej r/r pożyczek ratalnych na kwotę wyższą o 19,1% r/r we wrześniu br., a także o 11% więcej pożyczek gotówkowych – „chwilówek” na kwotę wyższą o 24,8% r/r oraz o 22,6% więcej pożyczek gotówkowych na okres powyżej 60 dni na kwotę wyższą o 31,2%, podało Biuro Informacji Kredytowej (BIK).

Oszczędności: Polacy coraz ostrożniej podchodzą do swoich finansów, traktując oszczędności przede wszystkim jako poduszkę bezpieczeństwa na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń, wynika z badania przygotowanego na zlecenie BIG InfoMonitor. Zdecydowana większość gromadzonych środków (75%) ma chronić przed niespodziewanymi wydatkami lub utratą dochodu – cel ten dominuje w planach oszczędnościowych. Jednocześnie niestabilna sytuacja ekonomiczna zmusza jedną trzecią dorosłych do regularnego sięgania po te rezerwy w celu pokrycia podstawowych kosztów życia.

Finanse seniorów: Seniorzy z roku na rok przekonują się do płatności bezgotówkowych. Aż 86% osób aktywnych cyfrowo płaci kartą, a trzy czwarte z nich używa jej wszędzie tam, gdzie to możliwe, wynika z badania „Seniorzy w świecie cyfrowych finansów 2025” przeprowadzonego na zlecenie Warszawskiego Instytutu Bankowości we współpracy z ZBP. W sklepach stacjonarnych 45% wybiera BLIK, a 20% korzysta z płatności zbliżeniowych smartfonem. Także w e-handlu królują przelewy bankowe (44%) i BLIK (37%). Warto zauważyć, że płacenie gotówką (przy odbiorze) wybiera tylko 12% seniorów. Zmiany w postrzeganiu cyfrowych finansów to nie tylko kwestia wygody. Aż 86% badanych deklaruje, że czuje się bezpiecznie, korzystając z bankowości internetowej, a 66% ufa bankowości mobilnej.

Oszczędzanie: 82,1% Polaków deklaruje, że na koniec miesiąca zostaje im jakaś nadwyżka finansowa. Zazwyczaj (dla 47,2% ankietowanych) jest to niewielki zapas, nieprzekraczający 20% dochodu. Mimo ograniczeń większość z nas stara się odkładać pieniądze, wynika z badania Financial Wellbeing, zrealizowanego na zlecenie IPF Group, właściciela Provident Polska. Osoby, które oszczędzają regularnie nawet niewielkie kwoty, zdecydowanie częściej deklarują, że mają rezerwy pozwalające przetrwać kilka trudnych miesięcy.

Niewypłacalność: Od stycznia do końca września 2025 roku 5215 polskich firm ogłosiło niewypłacalność, wynika z raportu Coface. To o 17% więcej niż w tym samym okresie w 2024 roku i o 39% więcej niż po pierwszym półroczu 2025 roku. Jak wskazują eksperci, liczba ta wynika z licznych problemów polskich przedsiębiorców oraz z ich rosnącej świadomości – aż 94% z nich w trzecim kwartale sięgnęło po procedury ochronne w postaci postępowania restrukturyzacyjnego. Choć przewidywania dla polskiej gospodarki są pozytywne, zarówno niepewność geopolityczna, jak i słaba kondycja rynku niemieckiego – największego partnera handlowego Polski – pozostają realnym wyzwaniem.

KSeF: Tylko co czwarta firma w Polsce aktywnie przygotowuje się do wdrożenia Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), wynika z najnowszego badania fillup k24. Ponad 30% przedsiębiorstw w ogóle nie podjęło żadnych działań, czekając na ostateczne wytyczne. Eksperci ostrzegają, że taka strategia może skończyć się chaosem w lutym 2026 roku, gdy KSeF stanie się obowiązkowy. „30% przedsiębiorców trwa w stanie specyficznej hibernacji. Jeśli dodamy do tego, że 20% nie wie dokładnie, czym jest KSeF, to widać wyraźnie, że polski biznes potrzebuje pilnej edukacji i wsparcia” – powiedziała ekspertka księgowo-podatkowa Zuzanna Kwiatkowska.

Oszczędzanie młodych: Większość młodych Polaków rozumie, jak ważne jest oszczędzanie, ale odkłada decyzję o rozpoczęciu odkładania pieniędzy „na później”. Aż 73% uważa, że warto myśleć o emeryturze, ale co czwarta osoba planuje zacząć dopiero po 40. roku życia. Główne cele finansowe młodych to: mieszkanie, podróże i „czarna godzina”, a nie przyszła emerytura. Tylko 27% badanych aktywnie odkłada na emeryturę, najczęściej w ramach PPK lub kont oszczędnościowych takich jak IKE lub IKZE. 38% w ogóle nie odkłada, a 23% z nich deklaruje, że nie planuje tego robić nigdy, wynika z raportu „Oszczędzanie i inwestowanie na cele emerytalne oczami młodego pokolenia”, przygotowanego przez PFR Portal PPK, PFR, EFPA Polska i Warszawski Instytut Bankowości.

PIT: 24,5% spośród wszystkich deklaracji PIT za 2024 rok zostało automatycznie zatwierdzonych w systemie fiskusa bez żadnej ingerencji podatników, wynika z danych Ministerstwa Finansów opracowanych przez PITax. Oznacza to, że ogromna grupa Polaków nie sprawdziła ani nie uzupełniła swoich zeznań, przez co nie rozliczyła wielu przysługujących im ulg. W tym roku Polacy wysłali 1,5 mln korekt swoich zeznań, a 100 tys. osób nie zdążyło złożyć deklaracji w terminie, czyli przed 30 kwietnia. Jednocześnie większość podatników (16,5 mln) zadeklarowała przekazanie 1,5% podatku na rzecz OPP, a 3,47 mln tego nie zrobiło.

ROZWÓJ BIZNESÓW

PZU Zdrowie: Akcjonariusze PZU Zdrowie zdecydowali o zwiększeniu swojego zaangażowania, obejmując nowe akcje spółki o łącznej wartości 380 mln zł, podała Grupa PZU. Pozyskany kapitał zostanie przeznaczony na inwestycje w rozwój własnej sieci medycznej i spłatę pożyczek.

ING Bank Śląski: Spodziewa się pozytywnego wpływu – jeśli wejdzie w życie – podwyższonej stawki CIT dla banków w IV kw. br., poinformowała wiceprezes Bożena Graczyk.

Grupa Kruk: Zainwestowała 1,43 mld zł w portfele wierzytelności w okresie I-III kw. tego roku i podtrzymuje plan zainwestowania w nie łącznie ok. 2,5 mld zł w całym 2025 r. W przyszłym roku kwota ta może wzrosnąć, poinformowali przedstawiciele spółki.

Bank Pekao: Jest przekonany do ogłoszonej struktury transakcji z PZU i ocenia, że jest możliwa do realizacji w III kw. 2026 r., poinformował prezes Cezary Stypułkowski.

Bank Pekao: Spodziewa się utrzymania przyspieszenia akcji kredytowej w IV kw. br. i 2026 r., wynika ze słów członków zarządu.

Bank Pekao: Odnotował 1905 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2025 r. wobec 1828 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank.

Kruk: Odnotował 292,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2025 r. wobec 356,1 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Trasti: Artur Olech ponownie obejmie funkcję prezesa zarządu Trasti z dniem 30 października, podała spółka. Ze słów Olecha wynika, że wśród priorytetów są m.in. nowe produkty i ekspansja zagraniczna.

Vienna Life: Szacuje, że jeszcze w tym roku przekroczy 8% udziału w polskim rynku ubezpieczeń na życie i osiągnie blisko 2 mld zł składki, podała spółka. W kolejnych latach ubezpieczyciel planuje rosnąć rentownie i stabilnie o 5-7% rocznie, a celem strategicznym jest ponad 10% udziału w rynku i miejsce w ścisłej czołówce ubezpieczycieli na życie (TOP3).

XTB: Systematycznie zwiększa moce swojego systemu (capacity), aby unikać awarii, poinformował członek zarządu Filip Kaczmarzyk.

XTB: Przewiduje wprowadzenie oferty opcji na przełomie roku, a kryptowalut w I kw. 2026 r., poinformował prezes Omar Arnaout.

XTB: Ocenia, że rynek Indonezji stanie się jednym z kluczowych oddziałów grupy, może natomiast zrezygnować z działalności w Brazylii, poinformował prezes Omar Arnaout.

XTB: Liczy, że od przyszłego roku będzie pozyskiwać min. 1 mln nowych klientów rocznie, poinformował prezes Omar Arnaout. W IV kw. br. liczy na ponad 0,25 mln nowych klientów.

Santander Bank Polska: Ocenia, że transakcja przejęcia banku przez Erste Group ma szanse zostać sfinalizowana zgodnie z założonym terminem pod koniec br., poinformował prezes Michał Gajewski. Bank nie ma jeszcze opracowanych szacunków kosztów tego zdarzenia.

Bank Gospodarstwa Krajowego: Od 2009 r. uczestniczył w 136 transakcjach eksportowych na 17 rynkach w Afryce, na łączną kwotę ponad 200 mln euro, podał bank.

Santander Bank Polska: Odnotował 1888,83 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2025 r. wobec 1939,69 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank. Zysk przypisany z działalności kontynuowanej należny akcjonariuszom j.d. wyniósł 1812,71 mln zł wobec 1882,79 mln zł.

XTB: Odnotowało 53,23 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2025 r. wobec 203,83 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka, prezentując wstępne dane.

Alior Bank: Odnotował 562,82 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2025 r. wobec 665,86 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank.

PragmaGO: Ustaliła ostateczną liczbę obligacji serii E1 na 300 000 sztuk o łącznej wartości nominalnej 30 mln zł oraz dokonała ich przydziału; w wyniku proporcjonalnej redukcji, która wyniosła 57,79%, spółka przydzieliła obligacje w odpowiedzi na zapisy 981 inwestorów, podała PragmaGO.

Bank Pocztowy: Rada nadzorcza Banku Pocztowego ogłosiła postępowania kwalifikacyjne na stanowisko prezesa zarządu Banku Pocztowego, podał bank. Pisemne zgłoszenia kandydatów należy składać do 10 listopada 2025 roku do godz. 14.00.

BNP Paribas Bank Polska: Agencja ratingowa Fitch Ratings podniosła Viability Rating (VR) BNP Paribas Bank Polska do poziomu „bbb” z „bbb-” i potwierdziła Long-Term Issuer Default Rating (LT IDR) na poziomie 'A+’ z perspektywą negatywną oraz Shareholder Support Rating (SSR) na poziomie 'a+’, podał bank.

mBank: Ogłosił Plan Transformacji, przewidujący osiągnięcie zerowych emisji netto w zakresie finansowanego portfela do 2050 roku oraz z działalności własnej do 2040 roku. W ramach sektorowych celów dekarbonizacyjnych dla emisji finansowanych, bank zakłada osiągnięcie do 2030 roku (w porównaniu do roku 2022) redukcji intensywności emisji o 64% w przypadku nieruchomości komercyjnych, 66% w przypadku wytwarzania energii i 54% w przypadku nieruchomości mieszkaniowych. mBank zamierza również zmniejszyć intensywność emisji w zakresie leasingu oraz aktywów pod zarządzaniem. W zakresie działalności własnej mBank zakłada redukcję emisji o 42% do 2030 roku (względem 2022 roku).

PRODUKTY, WDROŻENIA, INICJATYWY

PKO Bank Polski: Wprowadził do oferty Kredyt ProEnergy, czyli finansowanie dla przedsiębiorców, którzy chcą realizować działania poprawiające efektywność energetyczną, obniżyć koszty i zwiększyć swoją konkurencyjność. Kredyt ProEnergy jest dostępny w formie kredytu obrotowego, co zapewnia elastyczność w finansowaniu działań efektywnych energetycznie.

PKO Bank Polski: Udostępnił klientom możliwość płatności mobilnych Samsung Pay. Nowa metoda płatności poszerza ofertę płatności zbliżeniowych dla klientów PKO Banku Polskiego.

mBank: Udostępnił usługę Samsung Pay i rozszerzył ofertę płatności mobilnych dla klientów. mBank ma największy portfel płatności mobilnych w Polsce. Poza Samsung Pay dla klientów dostępne są także Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay, SwatchPAY!, Xiaomi Pay, Fidesmo Pay, Digiseq i Zapp Pay.

Samsung: Wprowadził usługę Samsung Pay na polski rynek. Użytkownicy urządzeń Galaxy mogą dodawać swoje karty płatnicze Visa i Mastercard do aplikacji Samsung Wallet i płacić zbliżeniowo za pomocą smartfona lub smartwatcha. Udostępnienie płatności mobilnych na urządzeniach Galaxy to ważne uzupełnienie dotychczasowej oferty portfela cyfrowego Samsung Wallet.

Revolut: Potwierdził start nowej usługi: przelewów na telefon BLIK. To kolejny etap współpracy pomiędzy znanymi markami. Płatności kodami BLIK w aplikacji Revolut aktywowało już ponad 1,9 mln klientów w Polsce.

VeloBank: VeloFunds TFI to kolejna marka, która rusza pod parasolem VeloBanku. Nowa strona internetowa, domena i całkowicie odświeżona identyfikacja wizualna to ważny krok w realizacji strategii budowy silnej grupy kapitałowej, oferującej kompleksowe rozwiązania finansowe – od bankowości po inwestycje. Zmiany nie wpływają na bieżące funkcjonowanie TFI – klienci zachowują dostęp do swoich produktów, a pracownicy kontynuują pracę w nowych strukturach, rozwijając innowacyjne rozwiązania inwestycyjne. Rebranding jest efektem przejęcia przez VeloBank 86,83% akcji Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych.

Źródło: ISBnews