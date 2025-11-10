Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora finansów, bankowości i ubezpieczeń z okresu 3-7 listopada.

RYNEK BANKOWY

Kredyty mieszkaniowe: Banki i SKOK-i przesłały w ubiegłym miesiącu do Biura Informacji Kredytowej (BIK) zapytania o kredyty mieszkaniowe na kwotę wyższą o 34,3% w porównaniu do października 2024 r. Liczba osób wnioskujących o kredyt mieszkaniowy wzrosła o 24,5% r/r, do 42,92 tys. W październiku br. wzrosła również o 7,6% liczba osób wnioskujących o kredyt mieszkaniowy w porównaniu do września br.

NBP: Zysk netto sektora bankowego wyniósł 36,08 mld zł w okresie styczeń-wrzesień 2025 r. i zwiększył się o 16,1% r/r, poinformował Narodowy Bank Polski (NBP). Po sierpniu br. zysk netto sektora wynosił 33,26 mld zł.

RYNEK KAPITAŁOWY

Polski rynek akcji: Znakomity dla polskiego rynku akcji październik nie okaże się ostatnim miesiącem wzrostów, ocenia zarządzający w Skarbiec TFI Łukasz Siwek. Jego zdaniem w nieodległym terminie może nastąpić „pewne schłodzenie nastrojów”, ale w średniej i długiej perspektywie pozostaje optymistyczny wobec polskich akcji.

Polski rynek akcji: GPW okazała się bardzo mocna w październiku, co zaowocowało osiągnięciem przez WIG20 poziomu 3 tys. pkt. Obecnie indeks powinien zbierać siły do kolejnej fali wzrostowej w przyszłym roku, która powinna wynieść jego wartość do strefy 3,2 tys. pkt, ocenił w rozmowie z ISBnews analityk XTB Mikołaj Sobierajski.

Orlen VC: Fundusz korporacyjny venture capital Grupy Orlen zainwestował w Energy Impact Partners (EIP), jeden z największych globalnych funduszy VC, wspierających technologie klimatyczne, energetyczne i przemysłowe, podał Orlen. W ramach inwestycji Orlen VC dołączył do Flagship Fund III – flagowego programu EIP, wspierającego innowacje przyspieszające dekarbonizację gospodarki i transformację sektorów energii, rafinerii i paliw. Działania wpisują się w długofalową strategię Orlen, której celem jest osiągnięcie neutralności emisyjnej do 2050 roku, podkreślono.

PFR/BGK: PFR Ventures, Polski Fundusz Rozwoju (PFR) i Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) złożyły wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta (UOKiK) o zgodę na utworzenie wspólnego przedsiębiorcy pod nazwą PFR Ventures spółka z ograniczoną odpowiedzialnością KOFFI POIR Alternatywna Spółka Inwestycyjna spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie (PFR Ventures sp. z o.o. KOFFI POIR ASI S.K.A.), podał Urząd. PFR Ventures KOFFI POIR ASI ma prowadzić działalność jako alternatywna spółka inwestycyjna.

Bank Gospodarstwa Krajowego: Pozyskał finansowanie w formie kredytu udzielonego przez Europejski Bank Inwestycyjny na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego (KFD), a środki w wysokości 600 mln euro zostaną przeznaczone na współfinansowanie budowy nowego odcinka drogi ekspresowej S74 pomiędzy Sulejowem i Tomaszowem oraz obwodnicy Opatowa, podał bank.

ROZWÓJ BIZNESÓW

Finax: Liczy na pozyskanie 1 mld euro aktywów w Polsce w ciągu 5 lat, poinformował ISBnews szef Finax na Polskę Przemysław Barankiewicz. „Od startu działalności w Polsce pozyskaliśmy już 150 mln euro aktywów i 15 tys. klientów. Na naszym macierzystym rynku Słowacji mamy już blisko miliard euro aktywów. W Polsce chcemy dojść do poziomów osiągniętych u naszych południowych sąsiadów w ciągu 5 lat” – powiedział Barankiewicz w rozmowie z ISBnews.

BNP Paribas Bank Polska: Patrzy z optymizmem na wolumeny kredytowe, szczególnie w obszarze kredytów hipotecznych, poinformowali przedstawiciele zarządu. „Wolumeny kredytowe wzrosły we wszystkich segmentach w III kwartale i ten wzrost napawa nas optymizmem. Zakładamy, że złapaliśmy wiatr w żagle, szczególnie w obszarze kredytów hipotecznych” – powiedział prezes Przemek Gdański podczas konferencji prasowej.

PKO Bank Polski: Jeszcze w listopadzie zacznie wewnętrzne testy aplikacji IKO lajt, która będzie „niebankowa i zaskakująca”, poinformował prezes Szymon Midera. Pytany o przyszłość serwisu Inteligo wskazał, że bank zacznie zapraszać jego klientów do skorzystania z usług PKO BP. „Jeżeli chodzi o nową aplikację, to my zaczniemy fazę testów od dużej grupy pracowników banku i grupy kapitałowej jeszcze w listopadzie tego roku. […] To będzie aplikacja 'niebankowa’ – zaskoczymy państwa i cały rynek, mam nadzieję – która pomoże nam dotrzeć do nowych grup klientów. Nie chcę mówić więcej, żeby nie spoilerować i nie zdradzać zbyt wielu szczegółów, ale chciałbym podbić, że jesteśmy w planie, jeżeli chodzi o przygotowanie, wdrożenie, uruchomienie tej aplikacji. To niewątpliwie będzie duże zaskoczenie na rynku i bardzo się cieszymy, że uruchomiliśmy te strumienie prac eksperymentalnych, deweloperskich, które uzupełniają ten klasyczny model biznesowy banku” – powiedział Midera podczas konferencji prasowej, pytany o działania związane aplikacją IKO lajt. Poinformował również, że badania marki Inteligo nie dały podstaw, by dalej inwestować w ten brand. Nie została podjęta jednak decyzja o jego zamknięciu. „Co do Inteligo – to jest bardzo trudny temat, do którego podeszliśmy dlatego, że Inteligo zostało przez wiele lat zaniedbane pod kątem biznesowym i trochę technologicznym. Jest nierozwijaną linią biznesową, brandem w ramach grupy PKO Bank Polski. Więc my podjęliśmy decyzję, żeby zaprosić klientów Inteligo do PKO, żeby stworzyć im takie warunki i zrobić to relacyjnie, żeby zgodzili się skorzystać z usług PKO. Niestety badania, które przeprowadziliśmy w międzyczasie – badania marki Inteligo – nie dały nam takich podstaw do tego, żeby dalej inwestować w ten brand, więc my przeprowadzimy coś, z czym bank się borykał od ponad 10 lat . W sposób atrakcyjny, korzystny dla klientów Inteligo zaczniemy ich zapraszać do skorzystania z usług PKO Banku Polskiego” – powiedział prezes.

PKO Bank Polski: Chce, by odpowiedzią na ubytek marży odsetkowej, spowodowany przez obniżki stóp procentowych, był wynik odsetkowy z nowych wolumenów, poinformował wiceprezes nadzorujący Obszar Finansów i Rachunkowości Krzysztof Dresler. „Jeśli chodzi o trajektorię stóp, to my przyjęliśmy, że ta stopa terminalna, tak zwana, to jest 3,5 [%] w strategii. Pamiętacie państwo, że przyjęliśmy, że to będzie I kwartał 2027. Dzisiejsza trajektoria obniżek stóp procentowych wskazuje, że szybciej będziemy w tym punkcie i w tym sensie jest to dla nas trochę inny scenariusz – jeśli chodzi nie o docelową stopę, tylko drogę dojścia. Stąd troszkę szybciej pewne dostosowania będą widoczne w sektorze, jak również u nas. W tym kontekście naszym marzeniem jest zastąpienie uszczerbku marży odsetkowej wynikiem odsetkowym z nowych wolumenów” – powiedział Dresler podczas konferencji prasowej.

BNP Paribas Bank Polska: Odnotował 695,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2025 wobec 635,5 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank.

PKO Bank Polski: Odnotował 2 837 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2025 wobec 2 463 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank.

Millennium Bank Hipoteczny: Przeprowadził emisję hipotecznych listów zastawnych o łącznej wartości nominalnej 1 mld zł. Emisja skierowana została do inwestorów instytucjonalnych, a łączny popyt osiągnął 1,3 mld zł, podał bank.

BLIK: Strategia „BLIK x2”, której założeniem jest podwojenie liczby transakcji, przychodów i zysku netto BLIK-a na przestrzeni lat 2024-2027, jest realizowana zgodnie z założeniami, poinformowała członkini zarządu Polskiego Standardu Płatności (PSP – operatora systemu) Katarzyna Matuszczyk. Spodziewa się, że spółka zamknie br. wynikiem transakcyjnym wyraźnie lepszym niż za 2024 r.

Ari10: Liczy na przekroczenie 1 mld USD przychodów w 2026 roku, dzięki wzrostowi organicznemu i dwóm finalizowanym transakcjom M&A, poinformował CEO platformy krypto-finansowej Mateusz Kara. Spółka rozważa debiut na jednej z zagranicznych giełd z celem pozyskania finansowania na kolejne akwizycje w Europie.

PZU Zdrowie: Rada nadzorcza PZU Zdrowie powołała Grzegorza Kryckiego na stanowisko prezesa zarządu ze skutkiem od 4 listopada br., podała spółka. Wcześniej rezygnację ze stanowiska prezesa i zasiadania w zarządzie spółki złożył Jan Zimowicz, który pełnił tę funkcję od kwietnia 2025 r. Powodem decyzji jest objęcie przez niego, jako członka zarządu PZU, nadzoru nad dodatkowymi, kluczowymi dla rozwoju Grupy PZU obszarami.

Immersion Games: Pracuje nad kompleksową strategią zakupową kryptowalut, a także budową potencjału przychodowego w obszarze blockchain, poinformował ISBtech członek zarządu Piotr Sobiś. „Ogłosiliśmy strategię crypto treasury, czyli pasywnego długoterminowego inwestowania w kryptowaluty, koncentrując się przede wszystkim na Bitcoinie i Ethereum. Obecnie przygotowujemy kompleksową strategię zakupową kryptowalut, która zostanie zatwierdzona przez radę nadzorczą i oficjalnie zakomunikowana. Rada nadzorcza zamierza na bieżąco nadzorować działania zarządu w zakresie realizacji strategii crypto treasury” – powiedział Sobiś w rozmowie z ISBtech.

Quercus TFI: Wartość aktywów netto pod zarządzaniem Quercus TFI na 31 października 2025 r. wyniosła 8 819,9 mln zł. Miesiąc wcześniej wartość aktywów wynosiła 8 605,4 mln zł.

Citi Handlowy: Rada nadzorcza Citi Handlowego postanowiła powołać z dniem 1 grudnia 2025 r. Sebastiana Perczaka w skład zarządu banku na stanowisko członka zarządu odpowiedzialnego za usługi bankowości transakcyjnej i powierniczej, podał bank.

Phinance: Firma doradztwa finansowego przejęła 100% udziałów w EPRO, agencji dystrybuującej ubezpieczenia na życie, podała spółka Phinance. To kolejny ważny krok w realizacji długofalowej strategii rozwoju Phinance, ukierunkowanej na budowę wiodącej w Polsce grupy doradczej łączącej kompetencje finansowe, technologiczne i relacyjne, podano.

XTB: Pozyskało – zgodnie z zapowiedziami – ponad 100 tys. nowych klientów w październiku, najwięcej w historii firmy w ciągu miesiąca, podał broker.

VeloBank: Ogłosił powołanie Antónia Horta-Osório na członka rady nadzorczej. António Horta-Osório wnosi ponad 30-letnie doświadczenie w zarządzaniu globalnymi instytucjami finansowymi, takimi jak Lloyds Banking Group i Santander, gdzie kierował działalnością banku Santander w Wielkiej Brytanii, Brazylii i Portugalii. Jego wiedza i praktyka w zakresie prowadzenia złożonych procesów transformacji bankowych, cyfryzacji oraz budowania kultury zaufania będą stanowić nieocenione wsparcie dla VeloBanku w kluczowym momencie jego rozwoju, jakim jest proces połączenia z częścią detaliczną Citi Handlowego.

PragmaGO: Odnotowała 816,5 mln zł obrotów rozumianych jako wartość nominalna sfinansowanych należności w III kwartale 2025 r., co oznacza wzrost o 29% r/r, z czego 583,2 mln zł przypadło na faktoring (wzrost o 17% r/r), a 233,3 mln zł (wzrost o 74% r/r) na pożyczki, w tym produkty embedded finance (Merchant Cash Advance oraz BNPL B2B). W III kwartale 2025 z usług Grupy PragmaGO skorzystało 15 582 przedsiębiorców (wzrost o 34% r/r), którzy zrealizowali łącznie 213 149 transakcji (wzrost o 64% r/r). Z faktoringu skorzystało 1320 klientów (więcej o 62% r/r). „W ciągu trzech kwartałów osiągnęliśmy niemal taką samą wartość sfinansowanych należności jak w całym 2024 roku. Konsekwentnie stawiamy na rozwój rozwiązań embedded finance, ponieważ uważamy, że to one stanowią przyszłość finansowania mikro- i małych firm – zarówno w handlu tradycyjnym, jak i w e-commerce. Embedded finance zapewniają przedsiębiorcom natychmiastowy dostęp do środków na bieżącą działalność – dokładnie tam, gdzie prowadzą swój biznes (np. w panelu klienta operatora terminali płatniczych). Systematycznie poszerzamy bazę partnerów w Polsce oraz rozwijamy nowe współprace za granicą, koncentrując się przede wszystkim na Rumunii i regionie Europy Środkowo-Wschodniej” – powiedział prezes Tomasz Boduszek.

PZU Życie: Rada nadzorcza PZU Życie podjęła uchwałę o powołaniu w skład zarządu spółki Michała Świtalskiego. Powołanie następuje z dniem 4 listopada br. „Michał Świtalski ma blisko 30-letnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach zarządczych i kierowniczych w administracji samorządowej i publicznej, agencjach rządowych oraz spółkach prawa handlowego i koncernach zbrojeniowych. Posiada wieloletnią praktykę z zakresu prawa, zamówień publicznych oraz nadzoru właścicielskiego” – czytamy w komunikacie.

mPay: Liczba kont użytkowników aplikacji mPay na 31 października 2025 r. wynosiła 1,880 mln i była większa od liczby kont użytkowników na koniec września o 13 tys. Liczba kont użytkowników na 30 października 2024 r. wynosiła 1,647 mln, co oznacza wzrost o 112,9% r/r.

PRODUKTY, WDROŻENIA, INICJATYWY

Bank Ochrony Środowiska (BOŚ): Na koniec października podpisał pierwsze umowy z przedsiębiorcami w ramach programu „Pożyczka na udział w odbudowie Ukrainy”, podał bank. To instrument finansowy o budżecie 250 mln zł, który wspiera polskie firmy w angażowaniu się w proces odbudowy i modernizacji Ukrainy. BOŚ jest jedynym bankowym operatorem programu.

Grupa InPost: Wprowadza urządzenia Paczkomat do nowego typu lokalizacji: w ramach współpracy z BNP Paribas maszyny Paczkomat zostaną zainstalowane w strefach całodobowych Centrów Klienta banku, podał InPost. Początkowo maszyny trafią do placówek w sześciu miastach: Warszawie, Krakowie, Białymstoku, Gdyni, Opolu i Kutnie.

PZU i Riffsec: Rozwiązanie startupu Riffsec, ostrzegające przed cyberatakami, zostanie wykorzystane przez PZU, podała spółka. PZU wdroży system wczesnego wykrywania zagrożeń, który analizuje dane z internetu, deep webu i darknetu. Rozwiązanie wesprze zespoły cyberbezpieczeństwa w szybszym identyfikowaniu i reagowaniu na incydenty.

Binance: Poszerzył swoją ofertę płatniczą w Polsce, wprowadzając nową funkcję BLIK One-Click Buy Crypto. Dzięki niej użytkownicy mogą kupować aktywa cyfrowe, korzystając ze znanej i budzącej zaufanie metody płatności. Technologię stojącą za tym rozwiązaniem dostarcza ZEN.COM, globalny dostawca rozwiązań płatniczych dla klientów indywidualnych i biznesowych.

Balcia Insurance: Wprowadziła w swojej aplikacji mobilnej funkcję geolokalizacji, która podpowiada, kiedy warto się ubezpieczyć. Rozwiązanie powstało we współpracy z amerykańską firmą technologiczną BlueDot. Dzięki technologii geofencingu aplikacja Balcia może rozpoznawać, gdzie znajduje się użytkownik, i w odpowiednim momencie proponować mu dopasowane rozwiązania.

ING Bank Śląski: Uruchomił nową edycję oszczędnościowych ofert specjalnych dla aktywnych klientów indywidualnych. Oferta obejmuje: OKO w ofercie „Bonus na start” (przeznaczona dla klientów, którzy chcą zacząć aktywnie oszczędzać z ING); „OKO Bonus” (przeznaczona dla klientów, którzy już oszczędzają z ING, posiadaczy Mojego ING). Oferta dla klientów zamożnych obejmuje: „OKO Bonus Max” (przeznaczona dla klientów segmentu Premium oraz Private Banking); „OKO Bonus Private Banking” (przeznaczona dla klientów segmentu Private Banking). Z ofert będzie można skorzystać do 1 grudnia 2025 roku.

Źródło: ISBnews