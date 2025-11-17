Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora finansów, bankowości i ubezpieczeń z okresu 10-14 listopada.

RYNEK BANKOWY

Kredyty korporacyjne: Dynamika kredytów korporacyjnych w Polsce będzie przekraczać 9% rocznie w latach 2026-2027, wynika z raportu Banku Pekao. Przyspieszenie kredytowe będzie najbardziej widoczne w segmencie dużych firm i kredytu obrotowego. Dynamiczny wzrost kredytu przewyższy stopę wzrostu depozytów; w efekcie – pierwszy raz od przeszło dekady – wskaźnik loan-to-deposit przestanie spadać, podkreślono.

RYNEK KAPITAŁOWY

Bank Gospodarstwa Krajowego, Bank Pekao: Podpisały umowę o współpracy przy emisjach obligacji BGK, podało Pekao. Poprzez zaangażowanie potencjału Pekao współpraca wspierać będzie płynność rynku obligacji emitowanych przez BGK na rzecz funduszy w nim umiejscowionych, zarówno na rynku pierwotnym, jak i wtórnym.

GPW: Polski rynek kapitałowy znajduje się w fazie odbudowy i rozwoju, a Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) pozostaje jego sercem. Zgodnie z kierunkami nowej Strategii opublikowanymi w listopadzie ubiegłego roku, GPW będzie koncentrować się na działaniach mających na celu zarówno rozwój krajowego rynku kapitałowego, jak i dalszą budowę wartości dla akcjonariuszy i interesariuszy, podkreśliła Giełda z okazji 15-lecia debiutu na własnym parkiecie.

Innovate Poland: Ruszył program Innovate Poland – pierwsza w Polsce inicjatywa, która na dużą skalę łączy kapitał publiczny (m.in. PFR i BGK) i prywatny (PZU). W jego ramach co najmniej 4 mld zł zostanie zainwestowane poprzez fundusze private equity i venture capital w ok. 250 krajowych, innowacyjnych przedsiębiorstw, podał Bank Gospodarstwa Krajowego. Do platformy w kolejnych etapach będą mogły dołączać następne instytucje i inwestorzy, by wspólnie zwiększać skalę inwestycji nawet do kilkunastu miliardów złotych.

INNE USŁUGI FINANSOWE,

Emerytura: W ciągu trzech lat niemal dwukrotnie zwiększył się odsetek osób w wieku 25-34 lat, które deklarują, że niedawno zaczęły odkładać na emeryturę – do 25% w 2025 r. z 13% w 2022 r., zaś liczba oszczędzających na emeryturę „od dawna” spadła do 12% z 13%, wynika z badania ING.

ROZWÓJ BIZNESÓW

Citi Handlowy: Chce zmitygować spadek wyniku odsetkowego wzrostem wolumenów biznesowych bankowości instytucjonalnej, poinformował wiceprezes ds. finansowych Patrycjusz Wójcik. Bank podtrzymuje też plan finalizacji wydzielenia segmentu detalicznego do VeloBanku w połowie 2026 r.

Citi Handlowy: Odnotował 411,43 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w III kw. 2025 r. wobec 418,52 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank.

Griffin Capital Partners: Artur Apostoł dołączył do Griffin Capital Partners jako co-managing partner, aby wraz z Markiem Obuchowiczem, awansowanym na stanowisko co-managing partnera, wspólnie odpowiadać za rozwój działalności nieruchomościowej firmy. Tym samym przejmują obowiązki Piotra Fijołka, który ustępuje z aktywnej roli zarządczej, pozostając w firmie jako senior advisor. Zmiany te domykają proces transformacji kierowniczej, wpisujący się w dynamiczny rozwój firmy i realizację jej długoterminowej strategii. Uzupełniają one niedawne dołączenie Pawła Caruka jako co-managing partnera, który wraz z Tomaszem Mrowczykiem odpowiada za rozwój działalności private equity poza sektorem nieruchomości, w tym inwestycje w energię i infrastrukturę.

PRODUKTY, WDROŻENIA, INICJATYWY

ING Lease: Rozpoczyna współpracę z Notus Finanse, firmą pośrednictwa finansowego. Przedsiębiorcy zyskują nowy dostęp do leasingu dopasowanego do indywidualnych potrzeb ich firmy. Oferta dla firm obejmuje finansowanie pojazdów, maszyn i sprzętu niezbędnego w codziennej działalności.

Binance: Ponownie uruchomiło w Polsce usługi pożyczek w stablecoinach oraz handel z dźwignią, podała firma. Polscy użytkownicy będą mogli zaciągać pożyczki oraz otwierać pozycje z wykorzystaniem stablecoinów zgodnych z regulacjami MiCA.

PKO Bank Polski i Allegro: Rozpoczynają współpracę i uruchamiają wspólne usługi Klik i Kapitał. Chcą pozyskać min. 2 mln użytkowników Klika, 1 mln nowych dla banku z tej usługi i min. 20 tys. merchantów do usługi Kapitał i 1,5 mld zł podstawowego finansowania, poinformował prezes PKO BP Szymon Midera.

BLIK: Rozpoczął fazę pilotażową projektu związanego z włączeniem go do grona europejskich systemów płatności mobilnych, które umożliwiają wykonywanie przelewów na telefon pomiędzy ich użytkownikami, podała spółka.

PZU: Wprowadziło nową polisę OC dla operatorów dronów, zgodnie z obowiązującymi od 13 listopada 2025 roku ubezpieczeniami OC dla operatorów dronów o masie od 0,25 kg do 20 kg. Nowe przepisy mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa operacji bezzałogowych statków powietrznych i ochronę osób trzecich przed skutkami ewentualnych szkód. Na przełomie października i listopada liczba zarejestrowanych operatorów dronów przekroczyła 411 tys., co potwierdza dynamiczny rozwój tego segmentu.

