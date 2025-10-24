Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora finansów, bankowości i ubezpieczeń z okresu 20-24 października.

RYNEK UBEZPIECZENIOWY

Ubezpieczenia przewoźników: Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie umożliwiające objęcie ochroną ubezpieczeniową przewozów realizowanych przez polskich przewoźników na terytorium Ukrainy. Dzięki nowym przepisom Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. (KUKE) będzie mogła reasekurować ryzyka nadzwyczajne, takie jak skutki działań wojennych, terroryzmu czy konfiskaty mienia. To odpowiedź na potrzeby polskiej branży transportowej, podało Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

RYNEK KAPITAŁOWY

BGK: Bank Gospodarstwa Krajowego ponownie wyemituje obligacje nominowane w jenie japońskim (JPY), podał bank. Papiery będą miały gwarancję Skarbu Państwa, a środki ze sprzedaży obligacji o wartości 47,3 mld jenów (ok. 1,1 mld zł) zasilą Fundusz Pomocy. To będzie druga transakcja BGK na rynku japońskim, pierwsza odbyła się w 2023 roku.

Wyniki TFI: Wynik finansowy netto towarzystw funduszy inwestycyjnych (TFI) wyniósł 526,9 mln zł w I poł. 2025 r. i był wyższy o 33,2% w skali roku. Wartość aktywów ogółem zgromadzonych przez TFI na koniec I półrocza wyniosła 3,34 mld zł i była wyższa o 11,5% r/r, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

BGK: Bank Gospodarstwa Krajowego w konsorcjum z pięcioma międzynarodowymi bankami udzielił finansowania w formule tzw. sovereign finance, tj. kredytu dla rządu innego państwa – dla Tanzanii. Wsparcie o wartości 76,5 mln USD (ok. 278 mln zł) to największy tego typu projekt w historii BGK, podał bank. Środki posłużą do sfinansowania budowy linii kolejowej, kluczowej dla rozwoju kraju i Afryki Wschodniej.

BGK: Bank Gospodarstwa Krajowego uzyskał możliwość wspierania polityki ekonomicznej kraju poza Polską i na mocy umowy z Ministerstwem Finansów (MF) zajął się obsługą Finansowego Instrumentu Współpracy Rozwojowej (FIWR), podał bank. BGK może m.in. realizować projekty inwestycyjne poza UE, na przykład w Ukrainie, łącząc instrumenty i środki europejskie z polskimi.

INNE USŁUGI FINANSOWE, RAPORTY BRANŻOWE

Pożyczki: Instytucje pożyczkowe udzieliły klientom 403,4 tys. pożyczek (-1,5% m/m) o wartości 1,78 mld zł (+0,1% m/m i +25,8% r/r) we wrześniu 2025 r., wynika z raportu Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (ZPF) oraz firmy CRIF. Oznacza to, że zarówno liczba, jak i wartość zaciągniętych zobowiązań utrzymały się na poziomie zbliżonym do sierpnia 2025 r.

Oszczędzanie/emerytura: Od 2022 r. znacznie zmniejszyła się liczba osób odczuwających lęk na myśl o życiu na emeryturze – z 42% do 33%. To spadek aż o jedną czwartą na przestrzeni trzech lat, wynika z kolejnej edycji badania ING Banku Śląskiego. W tym roku prawie połowa badanych (47%) zadeklarowała, że odkłada na emeryturę. W 2024 r. było to 39%, a w 2022 – 34%. Wśród osób oszczędzających na emeryturę ponad jedna trzecia odkłada na ten cel co miesiąc średnio kwotę w przedziale od 101 do 500 zł. Blisko jedna piąta badanych odkłada 501-1000 zł, co dziesiąta 1001-2000 zł, co dwudziesta 2001-3000 i tyle samo ponad 3000 zł. Kwoty powyżej 501 zł częściej odkładają mężczyźni. Największa różnica widoczna jest w najwyższym przedziale, powyżej 3000 zł – takie kwoty odkłada 8% mężczyzn i 2% kobiet.

Wiedza finansowa: Ponad 67% Polaków jest zdania, że edukacja finansowa chroni przed wykluczeniem – wynika z najnowszej edycji badania Financial Wellbeing przeprowadzonego na zlecenie IPF Group, właściciela Provident Polska. Jednocześnie połowa respondentów (50,2%) oczekuje, że firmy z branży finansowej będą aktywnie wspierać inkluzję finansową. Dane te pokazują rosnącą świadomość społeczną dotyczącą znaczenia edukacji i dostępu do usług finansowych.

ROZWÓJ BIZNESÓW

Bank Millennium: Widzi miejsce na zwiększenie wolumenu sprzedaży kredytów hipotecznych w IV kw. br., poinformował prezes Joao Bras Jorge.

Bank Millennium: Ocenia, że w krótkim terminie nie ma możliwości ograniczenia wpływu podwyższenia podatku CIT dla banków na wyniki, a w dłuższej perspektywie zdecyduje o tym rynek, dostosowując ceny produktów i prowizje, poinformował wiceprezes Fernando Bicho.

Bank Millennium: Spodziewa się, że koszty ryzyka kredytowego będą poniżej 40 pb. w całym br., poinformował wiceprezes Fernando Bicho. Podał też, że jeśli nastąpi kolejna obniżka stóp procentowych w listopadzie, to wynik z odsetek będzie w IV kwartale nieco mniejszy w ujęciu kw/kw.

Bank Millennium: Odnotował 344,51 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2025 r. wobec 189,76 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank. Zysk netto w III kw. 2025 r. po wyłączeniu kosztów związanych z kredytami walutowymi wyniósłby 743 mln zł (-7% r/r).

Best: Podjął uchwałę o ustanowieniu programu emisji obligacji niezabezpieczonych na okaziciela o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 1 mld zł i podpisał umowę z Bankiem Polska Kasa Opieki, powierzając bankowi organizację programu, podała spółka. Best podjął też uchwałę o wcześniejszym wykupie 7 listopada br. wszystkich 20 tys. obligacji R1 o łącznej wartości 20 mln zł wyemitowanych przez Kredyt Inkaso przed połączeniem z Best, który to jest następcą prawnym Kredyt Inkaso.

mBank: Zawarł z PGGM transakcję sekurytyzacji syntetycznej na bazie portfela kredytów korporacyjnych w Polsce o wartości 3,8 mld zł. Około 75% portfela stanowi finansowanie farm wiatrowych oraz instalacji fotowoltaicznych. Pozostała część obejmuje projekty w obszarach takich jak opieka zdrowotna, telekomunikacja oraz inne sektory o strategicznym znaczeniu dla banku.

PRODUKTY, WDROŻENIA, INICJATYWY

PKO BP: Archicom, będący częścią Grupy Echo, nawiązał współpracę z PKO Bankiem Polskim, dzięki której klienci dewelopera mogą skorzystać z kredytu hipotecznego ze wsparciem eksperta i w ramach szybszego procesu w banku, podał Archicom. Współpraca z PKO Bankiem Polskim stanowi kolejny krok w realizacji strategii Archicom, której celem jest zapewnienie klientom kompleksowej obsługi – od wyboru mieszkania, przez wsparcie w procesie kredytowym, po odbiór kluczy, podkreślono.

OKX: Uruchomił OKX Rubix – modułowe rozwiązanie workflow, które umożliwia regulowanym instytucjom finansowym świadczenie usług związanych z aktywami cyfrowymi bez konieczności budowania nowej infrastruktury czy zwiększania obciążeń operacyjnych, podała spółka. „Rubix integruje się płynnie z istniejącymi procesami front-, middle- i back-office instytucji, łącząc kluczowe elementy dostępu do rynku, egzekucji, przechowywania, rozliczeń i kontroli w jednym spójnym ekosystemie. Rozwiązując operacyjne wyzwania, Rubix umożliwia instytucjom świadczenie regulowanych usług związanych z aktywami cyfrowymi z zachowaniem własnych standardów doświadczenia klienta, polityk i zarządzania” – czytamy w komunikacie.

ING Lease (Polska): Rozpoczął współpracę z Energą Obrotem, jednym z największych sprzedawców energii elektrycznej w Polsce. Będą wspólnie wspierać klientów biznesowych w realizacji inwestycji w odnawialne źródła energii. Partnerstwo ma na celu ułatwienie dostępu do elastycznego finansowania instalacji fotowoltaicznych, magazynów energii oraz pomp ciepła.

ING Bank Śląski: Został doceniony w konkursie The Best Annual Report organizowanym przez Instytut Rachunkowości i Podatków. Celem konkursu jest promowanie raportów rocznych o największej wartości użytkowej dla akcjonariuszy i inwestorów. W jubileuszowej XX edycji The Best Annual Report ING otrzymał 3 nagrody: po raz ósmy z rzędu nagrodę The Best of The Best za prezentację naszych wyników według najlepszych standardów rynkowych; nagrodę specjalną XX-lecia konkursu; nagrodę specjalną za najlepszy raport zrównoważonego rozwoju w kategorii banki i instytucje finansowe.

ING Bank Śląski: Wraz z Fundacją ING Dzieciom rozpoczął program dla dzieci „Edukacja Ekonomiczna w Małym Palcu”. W ramach tej inicjatywy przygotowano zestaw materiałów edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych. Na stronie internetowej programu można znaleźć między innymi treści dla klas 1-3 opracowane przez Fundację ING Dzieciom oraz scenariusze zajęć dla klas 4-8, których inicjatorami i głównymi twórcami są pracownicy Pionu CFO oraz Fundacji. Wszystkie materiały powstawały przy wsparciu ekspertów zewnętrznych. Program ma na celu rozwijanie kompetencji finansowych i społecznych dzieci poprzez holistyczne podejście do ekonomii.

Klarna: Udostępniła polskim użytkownikom aplikacji Booksy opcję „Zapłać za 30 dni” oraz „Zapłać w 3 ratach 0%”. Płatności te zostaną zrealizowane za pośrednictwem systemu Booksy Pay, od niedawna zintegrowanego z platformą. W niedalekiej przyszłości usługa będzie także dostępna dla użytkowników w Stanach Zjednoczonych.

Raiffeisen Digital Bank: Wprowadził do oferty pożyczkę gotówkową oraz konsolidacyjną dla właścicieli jednoosobowych działalności gospodarczych. Produkty te dostępne są całkowicie online za pośrednictwem aplikacji bankowej. Proces wnioskowania jest w pełni zautomatyzowany, a decyzja kredytowa podejmowana jest w czasie rzeczywistym. Pożyczka gotówkowa dla JDG dostępna jest w kwocie do 75 000 zł, z okresem spłaty do 72 miesięcy (6 lat).

OLX: Nawiązał współpracę z PayU i wprowadził nową metodę płatności – odroczone płatności BNPL („buy now, pay later”) PayPo – dla kategorii produktowych. Nowa opcja płatności umożliwia użytkownikom kupno produktu teraz i zapłatę do 30 dni później – bez dodatkowych kosztów. Funkcja będzie dostępna zarówno dla produktów nowych, jak i używanych, obejmując m.in. modę, elektronikę oraz asortyment do domu i ogrodu, sportowy czy dla dzieci.

PKO BP: Dołączył do Business Accessibility Forum – platformy zarządzanej przez Fundację Widzialni, która zrzeszając firmy i organizacje biznesowe wspiera wdrażanie Europejskiego Aktu o Dostępności i pomaga firmom w tworzeniu inkluzywnych, przeznaczonych dla wszystkich produktów i usług. „Przystępujemy do Business Accessibility Forum, bo wierzymy, że dostępność to nie obowiązek – to przyszłość. W PKO Banku Polskim traktujemy ją jako sposób myślenia i działania. Chcemy tworzyć ekosystem, w którym każdy – niezależnie od wieku, umiejętności cyfrowych czy sytuacji życiowej – ma równe szanse na pełny dostęp do naszych usług. To dla nas fundament nowoczesnego, odpowiedzialnego biznesu” – powiedział wiceprezes PKO BP Tomasz Pol, cytowany w komunikacie.

Booksy: Wprowadziło nową funkcję płatności w aplikacji. Booksy Pay pozwala klientom opłacić usługę bezgotówkowo za pomocą aplikacji przed wizytą, w jej trakcie lub po niej, a także jednym kliknięciem dodać napiwek. Nowa funkcja stanowi ważny krok w kierunku budowania pełnego, zintegrowanego doświadczenia klienta w ekosystemie Booksy. W przyszłym roku będzie ona dostępna również w Stanach Zjednoczonych.

Alior Bank: Rozpoczął udostępnianie klientom biznesowym nowego systemu bankowości internetowej Alior Business oraz aplikacji Alior Business Mobile, które zastępują dotychczasowe rozwiązania BusinessPro i BusinessPro Lite. Nowy system umożliwia sprawne zarządzanie finansami firmowymi, personalizację pulpitu, dostęp do pełnej historii operacji, zestawień i raportów, a także realizację różnego rodzaju przelewów – krajowych, podatkowych oraz zagranicznych. Wraz z nową platformą udostępniono również zintegrowane narzędzia komunikacji z bankiem oraz możliwość obsługi lokat i procesów monitoringu kredytowego w ramach jednego środowiska.

