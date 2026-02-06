Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora dóbr szybkozbywalnych (FMCG) z okresu 2-6 lutego 2026 r.

PRODUKCJA ŻYWNOŚCI I NAPOJÓW

Import/eksport cukru: Podczas ostatniego posiedzenia Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w Brukseli Komisja Europejska zapowiedziała tymczasowe zawieszenie możliwości importu cukru do Unii Europejskiej po zerowej stawce celnej w ramach tzw. procedury uszlachetniania czynnego. Decyzja KE ma wesprzeć unijny sektor cukrowniczy, w tym polskich plantatorów buraków cukrowych, poprzez zwiększenie popytu na cukier produkowany w UE i ograniczenie presji na spadek cen. „Tymczasowe zawieszenie procedury przetwórstwa cukru ma zmniejszyć presję na producentów cukru. Chodzi o ochronę sektora rolno-spożywczego poprzez aktywne i regularne monitorowanie rynków. W obecnej, delikatnej sytuacji wielu surowców konieczne są skumulowane „kontrole kondycji” rynków i szybkie reagowanie na pojawiające się wyzwania. Szukamy alternatywnych ścieżek wyjścia z trudnej sytuacji” – podkreślił komisarz UE ds. rolnictwa i żywności Christophe Hansen. W sezonie 2025/26 koncerny cukrownicze zaproponowały plantatorom ceny podstawowe za buraki cukrowe niższe o ok. 30% w porównaniu rok do roku. Było to konsekwencją spadku cen cukru na rynkach światowych i unijnych w stosunku do rekordowo wysokich poziomów cen notowanych w 2023 r. W 2025 r. ceny cukru na rynku krajowym utrzymywały się na niskim poziomie. W grudniu 2025 r. średnia cena sprzedaży cukru białego konfekcjonowanego (1 kg) w Polsce wyniosła 2 223 zł za tonę i była o prawie 9% niższa w porównaniu do ceny cukru przed wybuchem wojny na Ukrainie pomimo równoczesnego, znacznego wzrostu kosztów produkcji (nawozów, energii). W sezonie 2024/25 produkcja cukru w UE wyniosła 16,6 mln ton, z czego 2,6 mln ton wyprodukowano w Polsce. Według wstępnych prognoz w sezonie 2025/26 produkcja w UE spadnie do ok. 16,0 mln ton, w tym w Polsce do 2,3-2,4 mln ton. Polska odpowiada za ok. 15% unijnej produkcji cukru, jest trzecim producentem w UE oraz eksporterem netto. Każdego roku krajowi producenci eksportują od 700 do 900 tys. ton cukru, co stanowi ok. 30% krajowej produkcji. W sezonie 2024/25 (październik 2024 r. – wrzesień 2025 r.) import cukru do UE wyniósł 615 tys. ton i – według prognoz – w sezonie 2025/26 utrzyma się na zbliżonym poziomie. Dla porównania, w sezonie 2023/24 import sięgnął 1,36 mln ton, co było skutkiem spadku produkcji cukru w UE o ok. 1 mln ton. Jednocześnie istotną rolę odgrywa eksport cukru zawartego w wyrobach przetworzonych. Według danych Komisji Europejskiej eksport cukru z UE w produktach przetworzonych w sezonie 2024/25 wyniósł 2,6 mln ton, a w sezonie 2025/26 ma wynieść ok. 2,5 mln ton.

Wsparcie dla rolników: Od 2 lutego do 2 marca 2026 r. rolnicy mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2025 r. do 31 stycznia 2026 r. w ramach limitu zwrotu podatku akcyzowego określonego na 2026 r. W tym roku zwrot podatku akcyzowego został ustalony w wysokości 1,48 zł do litra zakupionego oleju napędowego.

HANDEL I DYSTRYBUCJA

Promocje w sklepach: Sieci handlowe zrobiły o 13,1% więcej akcji rabatowych w 2025 r. niż rok wcześniej. W 2024 roku wzrost liczby promocji wynosił 12,5% r/r, a we wcześniejszych kilku latach wskaźnik ten był przez długi czas na minusie, czasem nawet dwucyfrowym, wynika z analizy UCE Research, Hiper-Com Poland i Shopfully.

System kaucyjny: Kaucja.pl rozpoczęła współpracę partnerską z Eneris Surowce, w ramach którego Eneris będzie obsługiwać strumień opakowań zbieranych przez Kaucja.pl w systemie kaucyjnym, wykorzystując sieć 11 centrów zliczania (Counting Centres) zlokalizowanych na terenie kraju, podały spółki. Centra zliczania Eneris Surowce przetwarzać będą ponad 650 mln opakowań rocznie.

Ceny w sklepach detalicznych:Codzienne zakupy, obejmujące m.in. artykuły spożywcze, chemię gospodarczą czy artykuły dla dzieci, podrożały średnio o 4,2% r/r w całym 2025 r. (wobec 4,3% w 2024 r.), a same kategorie spożywcze zdrożały o 3,6% r/r, wynika z raportu UCE Research i Uniwersytetów WSB Merito. Według raportu pt. „Indeks cen w sklepach detalicznych”, w TOP5 najmocniej drożejących w ub.r. kategorii widać używki (+9,7% r/r), produkty tłuszczowe (+9,2% r/r), napoje (+7,7% r/r), słodycze i desery (+7,4% r/r), a także mięso (+6,5% r/r). Z kolei najbardziej potaniały w całym 2025 roku warzywa (-2,6% r/r), produkty sypkie (-0,9% r/r), jak również dodatki spożywcze (-0,3% r/r).

ROZWÓJ BIZNESU

Allegro/Erli:Erli złożyło pozew przeciwko Allegro, który obejmuje zarzuty m.in. nadużycia przez Allegro pozycji dominującej i stosowania czynów nieuczciwej konkurencji. Allegro nie zgadza się ze stanowiskiem Erli i deklaruje, że w żaden sposób nie narzuca swoim partnerom określonej polityki cenowej. Erli deklaruje, że poprzez złożenie pozwu dąży do ochrony przedsiębiorców i konsumentów przed dyktatem cenowym, domagając się od Allegro przestrzegania obowiązujących przepisów prawa oraz działania w oparciu o uczciwy interes wszystkich uczestników rynku, a nie wyłącznie o korzyści biznesowe dominującego gracza. Allegro stanowczo nie zgadza się ze stanowiskiem Erli i podkreśla, że w żaden sposób nie narzuca partnerom określonej polityki cenowej, a każdy z partnerów może dowolnie kształtować ceny w dowolnym kanale sprzedaży.

Kaufland: Planuje otworzyć kolejne 10-15 marketów w Polsce w tym roku, a do 2030 roku planuje przekroczyć granicę 300 sklepów w naszym kraju, poinformował ISBnews prezes zarządu Kaufland Polska Martin Piterák. Spółka chce kontynuować dynamiczny rozwój zarówno poprzez budowę nowych obiektów, jak i przejęcia lokalizacji od innych sieci. Kaufland planuje też kontynuować w tym roku inwestycje w rozwój sieci, z naciskiem na otwieranie nowych sklepów, poprawę technologii i transformację cyfrową. Dyrektor pionu zarządzania nieruchomościami w Kaufland Polska Michał Maciejczak dodał, że w 2026 r. spółka planuje też uruchomienie systemów odzysku ciepła w kolejnych 9 marketach, po tym jak w 2025 r. uruchomiła je w 10 marketach, a rok wcześniej – w pięciu.

Grupa Muszkieterów: Zamknęła ubiegły rok z obrotami sieci Intermarche i Bricomarche – wraz ze stacjami paliw – w wysokości 11,4 mld zł, co oznacza wzrost o 4,3% r/r, podała spółka. Z optymizmem patrzy w przyszłość i podtrzymuje cel strategiczny, jakim jest przekroczenie progu 12 mld zł obrotu w 2026 roku. W 2025 r. grupa oddała do użytku 14 nowych obiektów, w tym 13 placówek handlowych oraz jedną stację paliw, jednocześnie kładąc silny nacisk na cyfryzację i rozwój kanałów e-commerce, podkreślono.

Wedel: Dla Wedla ubiegły rok upłynął pod znakiem strategicznych inwestycji oraz projektów rozwojowych, które dały firmie zwiększenie efektywności, podał Wedel. Firma kontynuowała ekspansję na rynki zagraniczne, co przełożyło się na umocnienie pozycji poza Polską, głównie na rynkach Wielkiej Brytanii i Europy Zachodniej. W 2026 roku firma planuje kontynuację dynamicznego rozwoju m.in. poprzez stałe urozmaicanie oferty produktowej i zwiększanie skali biznesu.

Kompania Piwowarska/MET Polska: MET Polska podpisał umowę na sprzedaż energii elektrycznej dla Kompanii Piwowarskiej, podała spółka. Kontrakt będzie obowiązywał przez okres trzech lat – od 2026 do 2028 roku, zapewniając ciągłość procesów produkcyjnych w zakładach spółki.

PRODUKTY, WYDARZENIA, ESG

Shoper: Sfinalizował wdrożenie systemu logowania (SSO) Shoper ONE, który umożliwia klientom zakupy w tysiącach niezależnych sklepów przy użyciu jednego konta, bez konieczności każdorazowego zakładania nowego profilu, podała spółka. W ciągu pierwszych 30 dni od uruchomienia rozwiązania liczba logowań przekroczyła 600 tys., a użytkownicy Shoper ONE wygenerowali w tym czasie ponad 60 mln zł GMV.

Carrefour Polska: Rozszerzyła swoją usługę ekspresowych zakupów Sprint na kolejne 60 lokalizacji, w tym średniej wielkości polskie miasta. Dzięki temu klienci mają dostęp do szerokiego wyboru produktów spożywczych w konkurencyjnych cenach, które zostaną dostarczone pod ich drzwi w czasie poniżej 1 godziny od momentu złożenia zamówienia. Carrefour Polska zapowiada, że usługa Sprint będzie sukcesywnie rozszerzana o kolejne lokalizacje w najbliższych miesiącach.

Drogerie dm: Sieć otworzyła 5 lutego 2026 r. nową drogerię w centrum handlowym Avenida Poznań, przy ul. Stanisława Matyi 2. Będzie to 75. lokalizacja dm w Polsce, 12. w województwie wielkopolskim oraz 3. w Poznaniu. Sklep dm w CH Avenida Poznań ma 484,76 m2 powierzchni całkowitej.

Mex Polska: Uruchomiła w nocy z 31 stycznia na 1 lutego br. nowy lokal działający w ramach konceptu Chicas & Gorillas, zlokalizowany we Wrocławiu przy ul. Św. Mikołaja 8-11. To to ósmy punkt tej marki w Polsce oraz drugi lokal Chicas & Gorillas we Wrocławiu. Nowy lokal o powierzchni 121 m2 stanowi kolejny krok w realizacji przyjętej strategii ekspansji Grupy Mex Polska, zakładającej rozwój marek o wysokim potencjale marżowym w dużych aglomeracjach miejskich oraz atrakcyjnych lokalizacjach turystycznych. W ramach przyjętej strategii spółka zakłada otwarcie co najmniej 6 nowych lokali rocznie.

