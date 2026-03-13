Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora dóbr szybkozbywalnych (FMCG) z okresu 9-13 marca 2026 r.

PRODUKCJA ŻYWNOŚCI I NAPOJÓW

Wsparcie dla rolników: 15 marca br. rozpocznie się kolejna kampania składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych II filaru Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) 2026 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa kończy też wypłatę płatności z kampanii 2025 r. Z tytułu zaliczek na dopłaty za 2025 r. w niecałe dwa miesiące Agencja wypłaciła 11,5 mld zł. Od grudnia trwają wypłaty płatności końcowych. W sumie na konta rolników do połowy marca trafi ok. 17 mld zł.

HANDEL I DYSTRYBUCJA

Rynek produktów szybkozbywalnych (FMCG): W Polsce skurczył się wolumenowo o 1,8% w 2025 r., przy wzroście wartościowym o 5,3%, co przełożyło się na dodatkowe 14,5 mld zł, wynika z danych firmy badawczej YouGov. W ubiegłym roku ponad 33% zakupów FMCG zrealizowano w ofertach promocyjnych, a ich znaczenie nadal rośnie. Pod względem udziału zakupów promocyjnych Polska zajmuje 10. miejsce wśród 16 krajów europejskich objętych badaniem YouGov. Na czele zestawienia znajdują się Czechy z udziałem na poziomie 56%, natomiast ranking zamyka Belgia, gdzie promocje odpowiadają za 19% zakupów. Stopniowo zwiększa się także rola dyskontów – ich udział w rynku przekroczył 44%. W dobrej kondycji pozostaje też mały format sieciowy oraz drogerie, które także notują istotne tempo wzrostu, czytamy w komunikacie. W 2025 roku pozytywną dynamikę rynku budowały przede wszystkim kategorie związane ze świeżością i wygodą. Wśród segmentów, które przyczyniły się do dodatkowego wolumenu w koszykach są m.in. świeże mięso, jogurty owocowe i naturalne, kefiry, dania gotowe, napoje funkcjonalne, ice tea oraz świeże owoce, wymieniono.

Wyroby tytoniowe: Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, przedłożony przez Minister Zdrowia. Nowe przepisy przewidują wprowadzenie zakazu sprzedaży jednorazowych papierosów elektronicznych – zarówno z nikotyną, jak i bez niej. Zakazane zostaną także smakowe aromaty stosowane w woreczkach nikotynowych, dozwolony będzie jedynie zapach tytoniowy. Ponadto, nie będzie można sprzedawać innych wyrobów nikotynowych, takich jak gumy czy plastry, które nie są dopuszczone do obrotu jako produkty lecznicze. Zwiększona zostaje kontrola składu e-papierosów, w przypadku urządzeń wielorazowych. Produkty niespełniające nowych wymagań będą mogły pozostawać w sprzedaży maksymalnie przez 6 miesięcy od wejścia w życie ustawy. Po tym czasie nie będzie można ich legalnie sprzedawać. Projekt ustawy wymaga notyfikacji w UE. Nowe przepisy mają obowiązywać po 6 miesiącach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Rynek kosmetyków: Z raportu PMR Market Experts by Hume’s „Handel detaliczny artykułami kosmetycznymi w Polsce 2026” wynika, że 66% Polaków wciąż deklaruje pewną powściągliwość w wydatkach na kosmetyki, jednak ta grupa skurczyła się o 11 pkt proc. w ciągu roku. Co istotne, 5% konsumentów ogranicza wydatki konkretnie na kosmetyki i środki higieniczne, co potwierdza wysoką odporność tej kategorii na zawirowania gospodarcze. Rok 2024 i 2025 był czasem triumfu największych sieci, które potrafiły wykorzystać swoją skalę działania. Liderzy tacy jak Rossmann, Hebe, Super-Pharm oraz Sephora odnotowali bardzo dobre wyniki, bazując na ugruntowanej pozycji i rozbudowanej sieci sprzedaży. Jak wynika z analizy, w kanale internetowym prym wiedzie Allegro. Jednym z najbardziej widocznych trendów na rynku kosmetycznym jest rosnąca wielokanałowość zakupów. Średnio konsument w Polsce kupuje kosmetyki w 3,6 różnych kanałach sprzedaży. Jednocześnie maleje liczba osób korzystających wyłącznie z jednego miejsca zakupu – obecnie tylko nieco ponad 15% konsumentów kupuje kosmetyki w jednym kanale, co oznacza spadek o 5 pkt proc. w stosunku do 2025 r. Jeżeli jednak konsumenci ograniczają się do jednego kanału, najczęściej wybierają drogerie stacjonarne. W przypadku dwóch kanałów dominującą kombinacją są natomiast drogerie i dyskonty spożywcze. Dane pokazują jednak, że choć świat cyfrowy odgrywa coraz większą rolę w handlu kosmetykami, sklepy stacjonarne wciąż pozostają podstawowym miejscem zakupów. W 2026 r. 54% konsumentów deklaruje, że niemal wszystkie kosmetyki wyszukuje i kupuje właśnie w sklepach stacjonarnych, choć udział tej tradycyjnej ścieżki zakupowej stopniowo maleje. Jednocześnie stabilny pozostaje udział modeli hybrydowych. Około 13% konsumentów najpierw szuka informacji o produktach online, a następnie finalizuje zakup w sklepie stacjonarnym.

Produkty roślinne: Parlament Europejski, Rada UE i Komisja Europejska osiągnęli wstępne porozumienie dotyczące zasad nazewnictwa produktów roślinnych w ramach rewizji regulacji rynku rolnego (CMO). Uzgodniono zakaz stosowania łącznie 31 nazw kojarzonych z mięsem w odniesieniu do roślinnych alternatyw. Na liście znajdują się nazwy związane ze zwierzętami, takie jak „chicken”, „beef” czy „pork”, a także nazwy części zwierząt, m.in. „breast”, „thigh” czy „drumstick”. Powszechnie stosowane określenia, takie jak „burger”, „sausage” i „nuggets”, pozostaną jednak dozwolone. Zakaz obejmie natomiast słowo „steak”, które podczas negocjacji dodano do listy wraz z określeniem „liver”. Oznacza to, że nazwy opisujące formę produktu (takie jak „burger”, „sausage” i „nuggets”) w dużej mierze pozostaną dopuszczalne, natomiast ograniczenia będą dotyczyć przede wszystkim nazw gatunków zwierząt oraz określeń odnoszących się do konkretnych części mięsa. Nowe przepisy mają również obejmować tzw. novel foods, w tym produkty rozwijane w ramach rolnictwa komórkowego. Choć nie są one jeszcze dostępne na rynku UE, współprawodawcy zdecydowali się objąć je regulacją z wyprzedzeniem. Uzgodniono również trzyletni okres przejściowy, który ma umożliwić producentom wyprzedanie istniejących zapasów i dostosowanie się do nowych przepisów po ich wejściu w życie. Szczegóły techniczne kompromisu mają zostać dopracowane w przyszły piątek. Następnie projekt trafi do formalnego przyjęcia przez Radę ds. Rolnictwa i Rybołówstwa (ministrów państw członkowskich), a później pod ostateczne głosowanie na sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego. Pełna lista zakazanych nazw: Beef, Veal, Pork, Poultry, Chicken, Turkey, Duck, Goose, Lamb, Mutton, Ovine, Goat, Drumstick, Tenderloin, Sirloin, Flank, Loin, Ribs, Shoulder, Shank, Chop, Wing, Breast, Thigh, Brisket, Ribeye, T-bone, Rump, Bacon, Steak, Liver.

ROZWÓJ BIZNESU

Allegro/VRG: Marki segmentu odzieżowego VRG uruchomiły oficjalne sklepy na platformie Allegro, podało Allegro.

Allegro: Notuje bardzo dobre wyniki w pierwszych dwóch miesiącach tego roku: GMV (łączna wartość brutto towarów sprzedanych przez platformę) rośnie o 10% r/r, czyli szybciej niż w IV kw. 2025 r. Podobnie wzrost GMV w Polsce jest szybszy niż 8,6% w IV kw. ub.r. i osiąga „wysoki jednocyfrowy wzrost”, poinformował CFO Allegro Jon Eastick. W całym 2026 r. Allegro liczy na wzrost GMV o 10-12% dla Grupy do 76,1-77,6 mld zł, z czego w Polsce przewiduje wzrost o 9-11% r/r.

Allegro: Chce zwiększyć capex w Polsce o 13-24% r/r do 1,0-1,1 mld zł w 2026 r., a capex całej grupy o 12-22% r/r do 1,04-1,15 mld zł (w tym przewidziano spadek inwestycji w segment międzynarodowy o 7-25% r/r do 40-50 mln zł), podała spółka w prezentacji. Allegro oczekuje też wzrostu skorygowanej EBITDA w Polsce o 7-10% r/r do 4,3-4,4 mld zł, a w grupie wzrostu o 9-13% r/r do 3,8-3,9 mld zł (w tym zmniejszenia straty w segmencie międzynarodowym o 7-12% r/r do 0,45-0,48 mld zł).

Amazon: Planuje zainwestować w Polsce 23 mld zł w latach 2026-2028, poinformowała wiceprezes EU Stores Amazon Mariangela Marseglia.

Allegro: Chce osiągnąć w średnim terminie ponad 10% średniorocznego wzrostu GMV w Polsce, dzięki nowym kategoriom produktów i usług, a także utrzymać skorygowaną marżę EBITDA do GMV w Polsce na poziomie 5,7-6%, podała spółka w prezentacji. Allegro chce też przeznaczyć na inwestycje w Polsce do 25% skorygowanej EBITDA, w tym przez trzy kolejne lata w przyspieszone projekty logistyczne w celu obniżenia kosztów dostaw. Założenia przewidują też spadające inwestycje w projekty międzynarodowe z 12% skorygowanej EBITDA w Polsce do zera do końca 2029 r., gdyż segment zagraniczny zacznie finansować sam swoje inwestycje, dzięki osiągnięciu progu rentowności w roku 2029.

Allegro: Celuje w zwiększenie GMV o 9-11% w 2026 r. w Polsce oraz o 10-12% w całej grupie, a spodziewany wzrost przychodów ma wynieść 11-14% w Polsce i 12-15% na poziomie skonsolidowanym, podała spółka. Grupa ma się rozwijać w szybszym tempie niż biznes w Polsce dzięki coraz większemu udziałowi dynamicznie rosnących rynków międzynarodowych, podano.

Allegro: Odnotowało 438,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2025 r. wobec 252,6 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka. Skonsolidowany zysk netto z działalności kontynuowanej wyniósł 574,3 mln zł w IV kw. 2025 r. wobec 285,1 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 611,9 mln zł w IV kw. wobec 496 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 860,9 mln zł (z czego w Polsce 1036,5 mln zł) wobec 768,9 mln zł zysku rok wcześniej (w Polsce: 942,4 mln zł). Skorygowana EBITDA wyniosła 882,1 mln zł (w Polsce 1054,2 mln zł) wobec 798,8 mln zł zysku rok wcześniej (w Polsce: 974 mln zł). Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3430,2 mln zł w w IV kw. 2025 r. (z czego w Polsce 3 236,3 mln zł) wobec 3007,3 mln zł rok wcześniej (w Polsce: 2 779,2 mln zł).

Allegro: Jon Eastick chce ustąpić z powodów osobistych ze swojej funkcji wykonawczej w Allegro, w tym ze stanowiska dyrektora finansowego (CFO), dyrektora wykonawczego Allegro.eu oraz członka zarządu Allegro sp. z o.o. Oświadczył również, że Allegro i jego spółki zależne znajdują się w dobrej i stabilnej kondycji finansowej, co czyni rok 2026 idealnym momentem na przekazanie roli CFO następcy.

Allegro: Rada dyrektorów Allegro.eu podjęła uchwałę o zarekomendowaniu walnemu zgromadzeniu zwrotu nadwyżki kapitału akcjonariuszom poprzez nabycie akcji własnych w kwocie 1,6 mld zł, podała spółka.

Pepco Group: Uruchomiło 12 marca czwartą transzę programu skupu akcji własnych o wartości 52,9 mln euro, podała spółka. Transza ta zakończy program skupu o łącznej wartości 200 mln euro ogłoszony w marcu 2025 r., podano. Maksymalna liczba akcji jaka zostanie nabyta po cenie z zamknięcia sesji 10 marca br. to 8 467 985 akcji. Czwarta transza w ramach programu skupu zakończy się nie później niż 22 maja br., podano także.

Pepco Group: Akcjonariusze zdecydowali na zwyczajnym walnym zgromadzeniu o wypłacie 9,6 centa na akcję dywidendy za rok obrotowy 2025 (kończący się 30 września 2025), podała spółka. Łączna kwota dywidendy wyniesie 53,2 mln euro. Dzień dywidendy ustalono na 18 marca, a dzień jej wypłaty – na 8 kwietnia 2026 r., podano w komunikacie.

Fortuna (Grupa Polmlek): Złożyła wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) o zgodę na nabycie części mienia Kampol-Fruit sp. z o.o. w upadłości z Białej Rawskiej tj. zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci zakładu produkcyjnego ww. spółki w Milejowie. Wniosek wpłynął 10 marca br. Sprawa jest w toku. Oba podmioty uczestniczące w koncentracji prowadzą działalność w zakresie przetwórstwa owoców i warzyw, w tym produkcji przecierów i soków z owoców oraz warzyw.

Frigo Logistics: Oficjalnie zakończyło rozbudowę swojego centrum dystrybucyjnego w Radomsku. Dzięki inwestycji stało się ono największym obiektem firmy w Polsce, zarówno pod względem powierzchni, jak i możliwości operacyjnych. Po zakończeniu inwestycji powierzchnia magazynowa zwiększyła się o 4 800 m2, osiągając łącznie ponad 17 000 m2, a liczba miejsc paletowych wzrosła o 16 000, do pojemności odpowiadającej ponad 40 000 miejsc. Nowoczesne, mobilne regały wysokiego składowania umożliwiają teraz magazynowanie towarów na siedmiu poziomach, co znacząco zwiększa efektywność operacyjną i skraca czas kompletacji zamówień.

Pepco Group: Jest dobrze przygotowana, by reagować na potencjalne zakłócenia łańcucha dostaw wynikające z sytuacji na Bliskim Wschodzie, podała spółka. „Fakt, że Grupa skupia się na oferowaniu produktów codziennego użytku przekłada się na strukturalnie niższą ekspozycję na krótkoterminową zmienność popytu oraz cykle znane w obszarze fast-fashion, znaczenie ma także dłuższy horyzonty pozyskiwania towarów i planowania zakupów. Zdecydowana większość naszych towarów transportowana jest drogą morską w ramach ustalonych wcześniej stawek i ustalonych wolumenów przewozowych, opartych na solidnych, wieloletnich relacjach z naszymi partnerami spedycyjnymi. Od czasu zakłóceń na Morzu Czerwonym w 2024 roku nasz łańcuch dostaw uległ dodatkowemu wzmocnieniu – mamy obecnie większą elastyczność w zakresie zmiany metod transportu w razie potrzeby. Stale uważnie monitorujemy wydarzenia i podejmujemy aktywne działania by zapewniać dostępności produktów oraz utrzymywać koszty pod kontrolą”- skomentował dyrektor ds. globalnych zakupów i łańcucha dostaw Pepco Group Javier Rubio Fueyo w przesłanym oświadczeniu.

PRODUKTY, WYDARZENIA, ESG

Lidl Polska: Ruszył z wielkanocnymi zbiórkami żywności na rzecz Caritas Polska i Caritas Diecezjalnych. Podczas akcji klienci mogą przekazywać produkty z długim terminem przydatności do spożycia, wkładając je do specjalnie oznaczonych koszy znajdujących się przy wyjściu ze sklepów. Z zebranej żywności przygotowane zostaną świąteczne paczki oraz posiłki dla osób i rodzin potrzebujących wsparcia. Ponadto w dniach 20–21 marca, w sklepach Lidl Polska odbędzie się również zbiórka żywności na rzecz Federacji Polskich Banków Żywności.

Biedronka: Ponad 260 ton żywności trafiło w ubiegłym roku do osób potrzebujących dzięki wielkanocnym zbiórkom prowadzonym w sklepach sieci Biedronka we współpracy z Caritas oraz Federacją Polskich Banków Żywności. Od piątku, 13 marca, akcja ponownie zostanie zorganizowana w wybranych sklepach w całej Polsce, umożliwiając klientom przekazywanie produktów spożywczych osobom w najtrudniejszej sytuacji życiowej. Zbiórki zostaną przeprowadzone w dwóch turach. 13-14 marca akcję w sklepach Biedronki poprowadzą wolontariusze Caritas w ramach swoich ogólnopolskich zbiórek żywności. Tydzień później, 20-21 marca, zbiórki będą organizowane przez wolontariuszy Federacji Polskich Banków Żywności. W obu przypadkach podczas zakupów można kupić produkty o długim terminie przydatności i przekazać je wolontariuszom dyżurującym przy specjalnie oznaczonych koszach.

System kaucyjny: Do 31 marca gminy muszą złożyć roczne sprawozdania z gospodarowania odpadami komunalnymi, w których po raz pierwszy pojawią się dane z funkcjonującego już systemu kaucyjnego.Oznacza to, że w raportach składanych w 2026 r. samorządy po raz pierwszy uwzględniają dane dotyczące funkcjonowania systemu kaucyjnego – obejmujące ostatni kwartał 2025 r. Dla wielu urzędów to zupełnie nowy proces organizacyjny. Na rynku działa bowiem kilku operatorów systemu kaucyjnego, dlatego jedna gmina może otrzymać kilka odrębnych sprawozdań, które trzeba zweryfikować i wprowadzić do systemu BDO (Bazy Danych o Odpadach).

Lidl Polska: Ruszył z rekrutacją do kolejnej edycji programu stażowego Lidl Way to Career, płatnych, trzymiesięcznych staży w centrali Lidl Polska w Jankowicach k. Poznania i w biurach sprzedaży. Program skierowany jest do studentów wszystkich lat oraz absolwentów do 30. roku życia. Staż potrwa od 1 lipca do 30 września 2026 r. Stażyści Lidl Polska mogą liczyć na wynagrodzenie w wysokości od 5120 do 5888 zł brutto miesięcznie.

Biedronka: Ponad 1,8 mln wizyt w nocy w ciągu roku – tyle razy klienci odwiedzili sklepy sieci Biedronka między godziną 22:00 a 6:00 w 2025 roku. W odpowiedzi na potrzeby klientów Biedronka rozwija format sklepów działających przez całą dobę. Obecnie 25 placówek w Polsce funkcjonuje w trybie całodobowym zarówno w dużych miastach, jak i w miejscowościach położonych przy ważnych trasach komunikacyjnych. Dane sieci pokazują, że nocne godziny mają swój wyraźny rytm zakupowy. W ubiegłym roku średnio 155 tys. klientów miesięcznie odwiedzało sklepy Biedronki między 22:00 a 6:00, a od początku 2026 roku liczba ta wynosi 141 tys. klientów miesięcznie. Najwięcej wizyt przypada na godziny bezpośrednio po zamknięciu większości sklepów w Polsce – między 22:00 a 23:00. Kolejnym momentem wzmożonego ruchu są wczesne godziny poranne między 5:00 a 6:00, kiedy wiele osób kończy nocną zmianę lub zaczyna dzień pracy. Na trzecim miejscu znajduje się przedział 23:00-24:00.

Źródło: ISBnews