Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora dóbr szybkozbywalnych (FMCG) z okresu 16-20 marca 2026 r.

PRODUKCJA ŻYWNOŚCI I NAPOJÓW

Rynek zbóż: Globalne zbiory zbóż w sezonie 2025/2026 mogą wynieść 2 470 mln ton, wynika z raportu Międzynarodowej Rady Zbożowej (IGC). W lutym br. IGC szacowało te zbiory na poziomie 2 460 mln ton. Prognozowane zapasy na koniec sezonu 2025/2026 są szacowane na poziomie 632 mln ton (wobec 631 mln ton w lutowych prognozach), a konsumpcja na poziomie 2 423 mln ton (wobec 2 415 w lutym br.), podano. Całkowity handel w sezonie 2025/2026 IGC szacuje na poziomie 449 mln ton, czyli takim samym jak w lutowych prognozach.

Wsparcie dla rolników: Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Projekt ma ułatwić rolnikom i przedsiębiorcom sektora rolno-spożywczego dostęp do kredytów preferencyjnych. Dzięki gwarancjom spłaty kredytów oraz dopłatom do odsetek rolnicy i przetwórcy będą mogli finansować inwestycje, a także utrzymać płynność finansową swoich gospodarstw i firm.

Branża winiarska: Sektor winiarski jest silnie uzależniony od globalnej logistyki i choć sytuacja geopolityczna nie ma jeszcze bezpośredniego przełożenia na ceny wina na półkach, w opinii branży, jest to tykająca bomba logistyczna. Zdaniem Olgi Kołakowskiej, Conutry Manager w firmie Firma Hillebrand Gori Poland, konflikt na Bliskim Wschodzie wpływa na globalną logistykę w sposób bezprecedensowy. „Zamknięcie Cieśniny Ormuz zakłóciło przepływ jednego z kluczowych surowców dla globalnej gospodarki – ok. 20% całego handlu ropą na świecie przechodzi właśnie przez ten korytarz, a obecne ograniczenia natychmiast przełożyły się na rekordową zmienność cen paliw. Tak gwałtowny wzrost kosztów operacyjnych ma bezpośredni wpływ na transport morski, lotniczy i drogowy – statki są kierowane wokół Afryki, loty ograniczone, a ceny paliwa podnoszą stawki u przewoźników na całym świecie. Jeśli obecne zakłócenia potrwają dłużej, ich wpływ może być globalny. Omijanie Ormuza wydłuża trasy nawet o 1-3 tygodnie, co prowadzi do przeciążeń portów, niedoborów kontenerów i wzrostu kosztów. Wpływ konfliktu jest już bardzo wyraźny, a wzrost kosztów dotyka wszystkich rodzajów transportu” – oceniła Kołakowska cytowana w komunikacie. Dodała, że wina i piwa – jako produkty wrażliwe na temperaturę i harmonogramy rynkowe – mogą odczuć te zmiany szybciej niż inne branże. Krzysztof Apostolidis, prezes firmy Partner Center uważa, że jeśli przez konflikt w regionie Bliskiego Wschodu zaburzenia w transporcie morskim potrwają dłużej, wzrosną ceny komponentów (np. opakowań, surowców) oraz energii. Grzegorz Bartol, wiceprezes firmy Bartex, zaznaczył zaś, że w przypadku przedłużającej się eskalacji konfliktu należy liczyć się z presją kosztową wynikającą z wyższych cen paliw, energii oraz usług logistycznych. „W dłuższej perspektywie może to wpływać na poziom cen końcowych produktów w branży (szczególnie w zakresie importu wina z Australii i Nowej Zelandii)” – ocenił.

Import miodu: Od czerwca nowe przepisy unijne zobowiążą producentów do podawania na etykiecie dokładnego wykazu krajów, z których pochodzi miód wraz z procentowym udziałem każdego z nich. Przez jakiś czas na sklepowych półkach będą funkcjonować równolegle trzy systemy: stare ogólne etykiety („mieszanka z UE i spoza UE”), oznaczenia z krajami bez procentów (obowiązkowe dla polskich producentów od kwietnia 2024 r.) oraz nowe z dokładnymi udziałami procentowymi. Nowe etykiety będą przede wszystkim narzędziem informacyjnym. Branża przyjmuje zmianę z zadowoleniem, ale ostrzega przed pochopnymi wnioskami: „polski” czy „chiński” na etykiecie nie przesądza ani o smaku, ani o wartości produktu. Pszczelarze i technolodzy żywności są zgodni: miód z importu nie jest z definicji gorszy, tak jak krajowy nie jest z definicji lepszy. W Polsce produkcja miodu w 2025 roku nie przekroczyła 17 tys. ton, co jest wynikiem o 40% mniejszym niż w dobrych sezonach. Średni zbiór z jednego ula to zaledwie 10-12 kg, a w wielu regionach poniżej 8 kg. Podobnie wygląda sytuacja w całej Unii. Europejska produkcja spadła o ok. 35% i dziś pokrywa zaledwie 55-60% zapotrzebowania.

HANDEL I DYSTRYBUCJA

e-commerce: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) rozwija projekt dotyczący wykorzystania sztucznej inteligencji (AI) do wykrywania manipulacyjnych technik stosowanych w handlu internetowym – tzw. dark patterns, podał Urząd. Powstają również zasady korzystania z AI w ochronie konsumentów. Do dark patterns należą m.in. automatyczne dodawanie produktów do koszyka, domyślne zaznaczanie dodatkowo płatnych usług, ponaglające liczniki czasu i komunikaty sugerujące, że promocja zaraz się skończy albo produkt wyprzeda, presja szybkiego zakupu. Są to również mechanizmy, w których włączenie subskrypcji jest bardzo proste, ale rezygnacja z niej celowo utrudniona, podano.

Ceny w sklepach: W marcu wpływ podwyżek cen paliw może podnieść „szeroką” inflację o około 0,5 pkt proc., jednak eksperci uważają, że przed samą Wielkanocą ceny w sklepach nie pójdą mocno w górę, wynika z raportu UCE Research i Uniwersytetów WSB Merito. Proces przenoszenia kosztów w handlu detalicznym zwykle trwa znacznie dłużej. Jeśli wzrosty cen energii i paliw utrzymają się przez kolejne miesiące, to może dojść do wyraźnego przyspieszenia dynamiki wzrostów cen w sklepach, szczególnie chemii gospodarczej, pieczywa i żywności przetworzonej. Według raportu pt. „Indeks cen w sklepach detalicznych” w lutym br. codzienne zakupy zdrożały średnio o 3,8% r/r. W styczniu br. wzrost wyniósł 3,7%, a w grudniu ub.r. – 3,8% r/r. Autorzy raportu podkreślają, że ostatnio mieliśmy do czynienia z pewną stabilizacją cenową, jednak obecny konflikt zbrojny na Bliskim Wschodzie może realnie spowodować, że ceny w polskich sklepach nabiorą większej dynamiki.

e-commerce: Mastercard zaprezentował Verifiable Intent – opracowane we współpracy z Google rozwiązanie dla e-commerce, stworzone z myślą o transakcjach realizowanych przez agentów AI w imieniu użytkowników. Verifiable Intent działa w oparciu o standardy Agent Payments Protocol (AP2) oraz Universal Commerce Protocol (UCP) Google. W najbliższych miesiącach Verifiable Intent zostanie zintegrowane z Mastercard Agent Pay, co ma ułatwić wdrożenia rynkowe u partnerów i wspierać rozwój handlu agentowego na różnych platformach. Równolegle Mastercard zapowiada dalszą współpracę z organizacjami branżowymi nad standardami dla rozwiązań opartych na konwersacyjnej sztucznej inteligencji w handlu.

e-commerce: DHL Polska, w piątek 13 marca, oficjalnie wznowił działania i przywrócił przepływ przesyłek kierowanych na Bliski Wschód, co pozwoliło stopniowo odbudowywać standardowe procesy logistyczne w regionie. Napięcia geopolityczne na Bliskim Wschodzie oraz ograniczenia w przestrzeni powietrznej w regionie miały bezpośredni wpływ na funkcjonowanie międzynarodowego transportu i logistyki. Zakłócenia w ruchu lotniczym oraz zmieniające się warunki operacyjne wymagały od operatorów logistycznych szybkiej reakcji i dużej elastyczności w zarządzaniu globalnymi sieciami transportowymi. „Dynamizm i zmienność warunków pokazują, jak ważna jest skala i odporność globalnej infrastruktury logistycznej” – ocenił prezes DHL Express Polska Tomasz Buraś, cytowany w komunikacie.

ROZWÓJ BIZNESU

Grupa Żabka: Podtrzymuje średnioterminowe cele strategiczne i plan otwarcia ponad 1300 sklepów w 2026 r. Grupa zakłada wzrost LfL w przedziale średnich do wysokich wartości jednocyfrowych w tym roku, a także w średnim terminie oraz skorygowaną marżę EBITDA w górnej granicy przedziału 12-13%, poinformowała CFO Marta Wrochna-Łastowska. Zgodnie z aktualizacją strategii w ub.r., Grupa Żabka zakłada na lata 2025-2028 ponad 1300 otwarć sklepów rocznie w Polsce i Rumunii, ponad dwukrotny wzrost sprzedaży do klienta końcowego, średni do wysokiego jednocyfrowy wzrost sprzedaży LfL, marżę EBITDA na poziomie górnej granicy przedziału 12-13% oraz poprawę marży skorygowanego zysku netto do 4,5% w średniej perspektywie.

Grupa Żabka: Odnotowała 527 mln zł skonsolidowanego zysku netto w IV kw. 2025 r. wobec 216 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka. Skorygowany zysk netto wyniósł 354 mln zł w IV kw. 2025 r. wobec 294 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 1103 mln zł wobec 891 mln zł zysku rok wcześniej. Skorygowany zysk EBITDA wyniósł 1134 mln zł wobec 987 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 6922 mln zł w IV kw. 2025 r. wobec 6072 mln zł rok wcześniej. Sprzedaż do klienta końcowego wyniosła 7 867 mln zł (+14,3% r/r).

Biedronka: EBITDA sieci wzrosła do 1,99 mld euro w 2025 r. z 1,81 mld euro rok wcześniej, a capex wyniósł 604 mln euro w 2025 r. wobec 418 mln euro w 2024 r., podał właściciel sieci Jeronimo Martins. Zgodnie z wcześniejszymi danymi wstępnymi, sprzedaż sieci Biedronka liczona w złotych wzrosła o 5,9% r/r, zaś w euro odnotowała wzrost o 7,5% r/r do 25,34 mld euro. Sprzedaż w sklepach porównywalnych (like-for-like, LFL) liczona w złotych wzrosła w 2025 r. o 1,9% r/r.

Dino Polska: Zdecydowało o rozpoczęciu budowy nowego centrum dystrybucyjnego w Zawierciu w woj. śląskim, a szacowane nakłady inwestycyjne wyniosą około 150 mln zł netto i zostaną sfinansowane ze środków własnych, podała spółka. Dino oczekuje, że zakończenie inwestycji nastąpi w I kwartale 2027 r. Planowana łączna powierzchnia magazynowa centrum dystrybucyjnego wyniesie ok. 45 tys. m2, a celem będzie obsługa dostaw towarów do rosnącej liczby sklepów Dino i wsparcie dalszej ekspansji geograficznej sieci, podano.

Grupa Maspex: Purcari Wineries z Grupy Maspex podpisała umowę dotyczącą nabycia rumuńskiego producenta win Serve Ceptura SRL, podała Grupa Maspex. Finalizacja transakcji nastąpi po uzyskaniu wszystkich niezbędnych zgód korporacyjnych i regulacyjnych, w tym opinii Komisji ds. Inwestycji Zagranicznych w Rumunii (CEISD).

Wawel: Dzięki wzmożonym inwestycjom, liczy na wzrosty wolumenów sprzedaży zarówno w kraju, jak i za granicą, poinformował prezes Dariusz Orłowski. Według niego działania podjęte w obszarze eksportu rodzą nadzieję na powiększenie skali operacji, głównie poprzez rozszerzenia portfela marek na nowe kategorie oraz premiery w dystrybucji zagranicznej.

Wawel: Zarekomendował przeznaczenie na dywidendę 45,21 mln zł z zysku netto za 2025 r., wynoszącego 84,62 mln zł, tj. po 35 zł na jedną akcję. Pozostałą kwotę w wysokości 39,4 mln zł postanowiono przeznaczyć na kapitał zapasowy, podał bank. Ponadto zaproponowano, aby dniem ustalenia prawa do dywidendy był 1 czerwca 2026 r., zaś dniem wypłaty dywidendy – 16 czerwca 2026 r.

Pepco: Zapowiedziało otwarcie w czerwcu br. swoich pierwszych sklepów w Skopje w Macedonii Północnej, co oznacza wejście na 19. europejski rynek, podała spółka.

Mex Polska: Zawarł umowę z BNP Paribas dotyczącą kredytu o wartości 5 mln zł w celu stworzenia warunków do skalowania działalności i przyspieszenia tempa ekspansji, które zakłada otwieranie co najmniej sześciu nowych lokali rocznie – a w sprzyjających okolicznościach pozwoli realizować te plany znacznie szybciej, podała spółka

Allegro: Uruchomiło Allegro Pack – sklep z opakowaniami, oferujący materiały wysyłkowe w cenach bez kosztów operacyjnych i bez marży Allegro, podała spółka. Inicjatywa ma na celu ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo opakowań z recyklingu oraz wsparcie partnerów w optymalizacji kosztów działalności.

InPost: Pracuje nad poszerzeniem grona partnerów w przesyłkach międzynarodowych i chce ogłosić kolejne produkty cross-border w ciągu kilku miesięcy, poinformował założyciel i prezes Rafał Brzoska. W swojej wypowiedzi sygnalizował temat przesyłek paczkowych między USA i Europą.

InPost: Oczekuje wzrostu wolumenów o „średnie do wysokich kilkanaście procent” oraz wypracowania stabilnego skorygowanego zysku EBITDA w 2026 r., podała spółka. Ponadto InPost planuje dodać do sieci ponad 20 tys. automatów paczkowych na wszystkich rynkach w tym roku.

InPost: Wypracował 14,7 mld zł przychodów i 4,1 mld zł skorygowanego zysku EBITDA w 2025 r. co oznacza wzrosty o odpowiednio 34% i 12% r/r, podała spółka. W samym IV kw. przychody Grupy osiągnęły 4,5 mld zł, co stanowi wzrost o 32,6% r/r, a skorygowana EBITDA 1,1 mld zł (-3,9% r/r), co odzwierciedla tymczasową presję na marże spowodowaną kosztami integracji z Yodel w Wielkiej Brytanii.

Grupa InPost: Testuje wersję beta aplikacji InPost Mobile z nową funkcjonalnością, którą są zakupy wspierane przez asystenta AI z bezpłatną dostawą i zwrotami w ramach InPost Plus, podała spółka. Rozwiązanie oparte na sztucznej inteligencji oferuje nowy, wygodniejszy sposób robienia zakupów, podkreślono.

Allegro i Lux Med: Ogłosiły współpracę, dzięki której pod koniec marca na platformie będzie dostępna sprzedaż usług medycznych oferowanych przez Lux Med. Allegro spodziewa się, że bardziej znaczące efekty współpracy będą widoczne we wzroście GMV i przychodów od przyszłego roku, poinformował ISBnews prezes Allegro Marcin Kuśmierz. Ponadto Allegro w II kw. br. chce zaoferować na platformie sprzedaż produktów z segmentu usług turystycznych, a następnie z segmentu finansów i ubezpieczeń, dodał w rozmowie z ISBnews dyrektor ds. rozwoju nowego biznesu Grzegorz Czapski. Allegro i Lux Med planują wdrożenie oferty usług w trzech obszarach: dla sprzedających na Allegro, dla klientów indywidualnych oraz dla użytkowników programu Smart! W pierwszej kolejności wystartuje atrakcyjna oferta abonamentów dla 160 tys. sprzedających na Allegro z dostępem do ponad 300 placówek Lux Med i 3 tysięcy placówek partnerskich. Pakiet połączy dostęp do placówek medycznych i opiekę szpitalną, podały spółki. „Pod koniec marca zaczniemy oferować produkty Lux Medu w segmencie zdrowie, ale nie będzie to miało jeszcze wpływu na nasze tegoroczne prognozy, dopiero w przyszłym roku skala będzie bardziej znaczna, jeśli chodzi o GMV i przychody” – powiedział ISBnews prezes Marcin Kuśmierz. „Jesteśmy otwarci na współpracę, planujemy rozszerzenie segmentu usług medycznych i prowadzimy już rozmowy z kolejnymi partnerami medycznymi w tym zakresie” – dodał.

Dr. Beckmann Group: Zakłada w Polsce własną spółkę zależną. Decyzja o utworzeniu własnej spółki w Polsce jest następstwem wyjątkowo dynamicznego wzrostu producenta środków do prania i sprzątania w Polsce w ostatnich latach. W 2025 roku Dr. Beckmann zwiększył sprzedaż do konsumentów o ponad 63%, podczas gdy cały rynek w kluczowych kategoriach urósł o 0,7%. Wśród wszystkich analizowanych marek Dr. Beckmann jest drugą najszybciej rosnącą w skali całego rynku (przyrost wartości sprzedaży wg. Nielsen IQ) oraz najdynamiczniej rozwijającą się marką w kategoriach pranie i czyszczenie w kanale drogeryjnym.

PRODUKTY, WYDARZENIA, ESG

Biedronka: W kwietniu 2026 roku wypłaci nagrodę specjalną Soares dos Santos, w wysokości 4000 zł brutto. Otrzyma ją 61,5 tysiąca osób zatrudnionych na stanowiskach niemenedżerskich w sklepach (niemal 56 tysięcy osób), centrach dystrybucyjnych (ponad 4,5 tysiąca osób) oraz biurach (prawie tysiąc osób), które spełnią określone kryteria zatrudnienia. Środki przeznaczane na ten cel wyniosą ponad 300 mln zł.

Carrefour/Coca-Cola: Globalne partnerstwo w ramach „Sustainable Linked Business Plan (SLBP)” firm wchodzi w kolejny etap, który obejmie jego wdrożenie w Polsce. To pierwsze takie, unikalne porozumienie, wychodzące poza aspekty finansowe, które uzupełnia współpracę handlową spółek, łącząc je zobowiązaniem do współtworzenia planu działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Partnerstwo zakłada realizację wspólnych, mierzalnych celów, ukierunkowanych na redukcję emisji CO i promowanie zrównoważonych rozwiązań w obszarze opakowań. W Polsce zostało podpisane dzięki współpracy lokalnych zespołów Carrefour i CocaCola HBC Polska, strategicznego partnera The Coca-Cola Company.

Kingfisher (właściciel sieci sklepów Castorama): Wprowadził zakupy oparte na AI m.in. w Polsce. Wraz z Google Cloud, firmy ogłosiły zawarcie wieloletniego partnerstwa, którego celem jest wsparcie transformacji cyfrowej oraz znacząca poprawa doświadczeń zakupowych klientów Kingfisher w kanałach online dzięki wykorzystaniu agentowej sztucznej inteligencji (agentic AI). Dzięki strategicznej inwestycji w technologię Google Cloud, firma Kingfisher odejdzie od tradycyjnego wyszukiwania opartego na słowach kluczowych w swoich platformach e-commerce, w tym Castoramie w Polsce i Francji, B&Q w UK oraz Brico Dépôt France, i zacznie korzystać z proaktywnych asystentów zakupowych opartych na AI.

Lidl: Został partnerem UEFA w zakresie żywienia oraz w piłce nożnej na poziomie lokalnym. Sieć jest oficjalnym globalnym partnerem rozgrywek reprezentacji narodowych kobiet i mężczyzn UEFA. Współpraca wykracza daleko poza tradycyjny sponsoring, a także tworzy wartość dla społeczeństwa poprzez programy edukacyjne UEFA.

Shoper: Udostępnia sprzedawcom możliwość integracji z nowym kanałem sprzedaży od InPost opartym na sztucznej inteligencji. Dzięki tej integracji, sklepy korzystające z platformy Shoper mogą udostępnić swoją ofertę w aplikacji InPost Mobile, gdzie klienci znajdą produkty i dokonają zakupów z pomocą Asystenta zakupowego AI. Cały proces zakupowy odbywa się w jednej aplikacji: od wyszukania i porównania ofert, po szybką finalizację transakcji aż po dostawę oraz obsługę posprzedażową. Obecnie usługa jest w fazie testów beta.

Popeyes: Otworzył 19 marca drugą restaurację w Białymstoku w Galerii Jurowieckiej. Jest to 33. punkt na mapie Polski, co potwierdza dynamiczne tempo rozwoju marki zarządzanej przez Rex Concepts.

Biedronka: Uruchamia jubileuszową, 30. edycję Management Trainee Programme – program rozwojowy dla młodych talentów w Polsce. To dwuletnia ścieżka dla osób, które chcą poznać realny biznes od podszewki i rozpocząć karierę w ramach grupy Jeronimo Martins. Program realizowany jest we wszystkich krajach Grupy, a w Polsce daje możliwość poznania zarówno struktur Biedronki, jak i Hebe. Dla wszystkich uczestników sieć oferuje pensję w wysokości 9 300 zł brutto, a do tego premię i 20 benefitów. W tym roku kandydaci mogą wybrać jedną z dwóch dróg rozwoju: dobrze znaną ścieżkę ogólnobiznesową oraz nową ścieżkę finansową. Do programu mogą zgłaszać się osoby kończące studia oraz absolwenci do 2-3 lat po ich ukończeniu.

The Magnum Ice Cream Company: Producent lodów wprowadzi w sezonie 2026 nowości w innowacyjnych formatach: linię Magnum Signature w wariantach La Pistache i La Peche. Portfolio Magnum rozszerzą też nowe formaty, jak rożki w wariantach Pistachio & White Chocolate oraz Hazelnut & Chocolate. Linię Magnum Bon Bon – lodowych czekoladek – uzupełni wariant Magnum Milk Chocolate & Berry. Marka Ben & Jerry’s wprowadza do kolekcji nowe smaki inspirowane świeżymi wypiekami, takie jak Churrifically Churros-y oraz Strawberry Doughnut-eee. Big Milk rozwija portfolio impulsowe i familijne pod parasolem smaku orzecha laskowego: Big Milk White Choco Hazelnut i Big Milk familijny śmietankowo-orzechowy, a także nowości z przymrużeniem oka: Big Milk Donut, czyli lody na patyku o smaku ciasteczkowym w polewie z kawałkami ciasteczek w kształcie pączka z dziurką. Nowa linia Algida Originals o smaku truskawki, wanilii i czekolady to kompozycje w odświeżonej formie i dostępne w formatach familijnych, rożkach oraz jako lody na patyku. W segmencie lodów deserowych marka Carte d’Or wprowadza do oferty dwa nowe formaty lodów: Carte d’Or Soft & Crunchyw dwudzielnym opakowaniu – lody lody waniliowe z sosem czekoladowym lub truskawkowym i chrupiące dodatki w oddzielnej komorze. Z kolei linia Carte d’Or Dream to smaki tiramisu czy strawberry meringue zamknięte w wygodnym formacie gotowego deseru.

Źródło: ISBnews