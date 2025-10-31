Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora dóbr szybkozbywalnych (FMCG) z okresu 27-31 października.

PRODUKCJA ŻYWNOŚCI I NAPOJÓW

Eksport drobiu do ZEA: Ministerstwo Zmian Klimatu i Środowiska Zjednoczonych Emiratów Arabskich (ZEA) zniosło zakaz importu mięsa drobiowego, produktów drobiowych oraz jaj konsumpcyjnych z siedmiu polskich województw: mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego, zachodniopomorskiego, dolnośląskiego, lubelskiego, lubuskiego oraz opolskiego. Zakazem importu nadal objęte jest województwo wielkopolskie i warmińsko-mazurskie.

Wsparcie dla rolników: Rolnicy, którzy ponieśli straty w uprawach spowodowane wystąpieniem w 2025 r. przymrozków wiosennych, powodzi, gradu, deszczu nawalnego lub huraganu mogą składać wnioski o wsparcie od 27 października do 15 listopada 2025 r. O takie wsparcie mogą starać się rolnicy, w których gospodarstwach powstały straty w wysokości powyżej 30% średniej rocznej produkcji roślinnej liczonej z trzech ostatnich lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły te szkody, albo z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiły te szkody, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej wielkości produkcji roślinnej.

Rolnictwo: Premier Donald Tusk powołał posłankę Małgorzatę Gromadzką na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W imieniu premiera akt powołania wręczył 23 października minister Stefan Krajewski.

Rolnictwo: Minister rolnictwa Stefan Krajewski, powołał Dorotę Bocheńską na stanowisko Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych z dniem 22 października 2025 r.

HANDEL I DYSTRYBUCJA

Eksport: Ponad 70% małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w Polsce dostrzega w eksporcie szansę na znaczące zwiększenie przychodów, ale brakuje im doświadczenia w zakresie międzynarodowego rozwoju biznesu oraz marketingu -szczególnie wykorzystania mediów społecznościowych, wynika z raportu DPD Polska. M.in. z tych powodów jedynie 29% przedstawicieli MŚP kieruje część swojej sprzedaży poza Polskę. Z kolei 82% tych, którzy już eksportują, wybiera na ten cel kraje UE.

System kaucyjny: Od momentu startu systemu kaucyjnego na rynku pojawiło się niewiele włączonych do niego opakowań, a większe wolumeny powinny trafić do obrotu raczej pod koniec tego roku, poinformowała ISBnews starsza menedżer ds. ochrony środowiska w sieci Biedronka Dagmara Łakoma. Ważne jest też, by klienci mieli świadomość, że jeszcze w 2026 roku będą mogli spotkać na półkach zarówno produkty bez kodów do kaucji, jak i te z oznaczeniem „kaucja”, i niezbędne jest dalsza edukacja w tym zakresie, dodała.

ROZWÓJ BIZNESU

Pepco Group: PEU (FIN), spółka zależna Pepco Group, zamierza wyemitować do 600 tys. obligacji serii 1/2025 o wartości nominalnej 1000 zł każda, o łącznej wartości nominalnej do 600 mln zł w ramach programu emisji obligacji w Polsce, podało Pepco Group. Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej opartej na WIBOR 6M, powiększonej o marżę 250 punktów bazowych. Termin wykupu obligacji zostanie ustalony na 6 listopada 2030 r., a spłata nastąpi w formie jednorazowej płatności kapitału w terminie wykupu (tzw. bullet repayment). Odsetki będą wypłacane co pół roku, podano.

Grupa Żabka: Jest przygotowana do funkcjonowania i przyspieszania systemu kaucyjnego w Polsce, choć jej udział w nim jest dobrowolny (jako że prawie wszystkie sklepy Żabki nie są objęte obowiązkiem systemu zwrotów opakowań ze względu na małą powierzchnię), poinformował Group Chief Strategy & Development Officer Tomasz Blicharski. Z jego słów wynika, że w części sklepów zamontowano recyklomaty, a w pozostałych prowadzona jest zbiórka ręczna.

Grupa Żabka: Przygotowuje się do rozwoju własnej logistyki e-commerce pod nazwą Izidrop, poinformował Group Chief Strategy & Development Officer Tomasz Blicharski. Usługa będzie dotyczyć przede wszystkim zwrotów zakupów e-commerce.

Grupa Żabka: Widzi bardzo dobry potencjał do rozwoju w Rumunii i choć na razie zakłada tam organiczny rozwój, to nie wyklucza akwizycji, chcąc osiągnąć efekt skali, poinformowali przedstawiciele Grupy Żabka. Na koniec września br. Żabka miała w Rumunii 122 sklepy.

Grupa Żabka: Odnotowała 463 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2025 r. wobec 319 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka. Skorygowany zysk netto w III kw. br wyniósł 505 mln zł wobec 341 mln zł rok wcześniej (+48%). Zysk operacyjny wyniósł 743 mln zł wobec 664 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 1 226 mln zł wobec 1 093 mln zł rok wcześniej. Skorygowana EBITDA w III kw. wzrosła o 14,3% do 1 279 mln zł wobec 1 119 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 7 440 mln zł w III kw. 2025 r. wobec 6 578 mln zł rok wcześniej.

Grupa Smyk: Która 23 października opublikowała prospekt emisyjny i planowała zadebiutować na warszawskiej giełdzie ok. 7 listopada, podjęła – wraz ze swoim akcjonariuszem AMC V Gandalf – decyzję o odstąpieniu od pierwszej oferty publicznej (IPO) akcji, ale nie wykluczyła powrotu do planów wprowadzenia spółki na GPW w przyszłości. Po zakończeniu procesu budowy księgi popytu podmioty doszły do wniosku, że nie byłyby w stanie przeprowadzić transakcji na warunkach satysfakcjonujących dla spółki i akcjonariusza sprzedającego. Spółka planowała przeprowadzić IPO obejmujące nie więcej niż 13,64 mln nowych akcji oraz nie więcej niż 18,41 mln istniejących akcji sprzedawanych przez AMC V Gandalf, po cenie maksymalnej 13 zł za akcję. Ok. 10-30% ze 150 mln zł wpływów z emisji nowych akcji spółka chciała przeznaczyć na dalszy rozwój, w tym ekspansję zagraniczną.

Pepco Group: Rozpoczęła drugi etap programu skupu akcji o wartości do 50 mln euro po maksymalnej cenie nie większej niż 110% ceny rynkowej akcji zwykłych, z wyłączeniem kosztów, podała spółka. Początek programu to 28 października 2025 r., a koniec nie później niż 16 stycznia 2026 r. To kontynuacja pierwszego etapu o wartości 50 mln euro zakończonego w sierpniu br. Oba etapy są częścią szerszego programu umożliwiającego skup akcji o wartości do 200 mln euro, realizowanego w latach obrotowych 2025-2027, podano.

PRODUKTY, WYDARZENIA, ESG

Grupa Żabka: Otworzyła 12 000. sklep w Polsce, w Krakowie, podała spółka. To istotny krok w rozwoju sieci, która deklaruje, że do 2028 r. będzie otwierać 1300 sklepów rocznie, podkreślono.

Amazon: Potwierdził zawarcie umów na zakup blisko 200 MW energii odnawialnej z dwóch farm słonecznych i jednej wiatrowej w województwach opolskim, zachodniopomorskim i lubelskim od firm R.Power i OX2, podała spółka.

Netto Polska: Dołączyła do UN Global Compact Network Poland, największej na świecie platformy angażującej biznes w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDG). Dzięki członkostwu Netto będzie mogło uczestniczyć w inicjatywach tematycznych UNGC, obejmujących m.in. klimat, różnorodność, etykę i prawa człowieka. Sieć uzyska również możliwość rozwoju projektów edukacyjnych i partnerskich wspierających transformację sektora handlu w kierunku bardziej odpowiedzialnego modelu działania.

POLOmarket: Otworzył ponownie sklep w Blachowni po gruntownej modernizacji. Przeprowadzona modernizacja objęła zarówno wnętrze, jak i otoczenie obiektu. Sklep wyposażono w energooszczędne oświetlenie LED, nowoczesne systemy chłodnicze oraz wydajną wentylację z odzyskiem ciepła. Przebudowany został też parking.

Hebe: Poprzez współpracę z Caritas Polska w III kw. roku wsparła potrzebujących przekazując Caritas Polska pełnowartościowe produkty, które nie mogą już trafić do sprzedaży o łącznej wartości ponad 255 tys. zł brutto. Od momentu uruchomienia inicjatywy łączna wartość przekazanych produktów przekroczyła 650 tys. zł brutto.

Gorąco Polecam. Smaki z piekarni/Shell: Połączyły siły i otworzyły w Dalanówku (trasa S7 Gdańsk-Warszawa) pierwszą stację z marką piekarnio-kawiarni, znaną dotychczas z lokali w mieście. Partnerstwo wspiera firma doradcza JLL. Kolejnych 10 punktów Gorąco Polecam. Smaki z piekarni powstanie w ciągu najbliższych miesięcy na stacjach Shell w różnych lokalizacjach na terenie całego kraju. Na stacjach pojawi się także inny koncept Enata Bread, czyli Szałata i szok (zielone i owocowe menu). Gorąco Polecam. Smaki z piekarni z sieci wielkomiejskiej stanie się ogólnopolska.

Popeyes: Zadebiutował w Olsztynie 29 października z 24. lokalem w Polsce w Galerii Warmińskiej. Popeyes, który otworzył do tej pory w tym roku 12 restauracji, do końca 2025 otworzy jeszcze kilka lokali w obecnych oraz nowych lokalizacjach.

Źródło: ISBnews