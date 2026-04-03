Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora dóbr szybkozbywalnych (FMCG) z okresu 30 marca – 3 kwietnia 2026 r.

PRODUKCJA ŻYWNOŚCI I NAPOJÓW

Wsparcie dla rolników: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) ogłosiło nabór w pierwszym konkursie Agrostrateg na innowacje w sektorze rolnym, z budżetem 300 mln zł, podało NCBR. Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się 14 maja i potrwa do 28 sierpnia 2026 r. Celem programu Agrostrateg jest wdrożenie nowych rozwiązań poprawiających efektywność polskiego sektora rolnego, a zarazem uwzględniających zasady zrównoważonego rozwoju. Chodzi m. in. o wzrost nowoczesnych i innowacyjnych technologii w rolnictwie, ekologiczną oraz zdrową produkcję roślinną i zwierzęcą, jak również działalność na rzecz środowiska w postaci zwiększenia efektywności wykorzystania zasobów naturalnych, wydłużenia cyklu życia produktów i minimalizowania ilości wytwarzanych odpadów, podano.

HANDEL I DYSTRYBUCJA

Biedronka/Lidl: Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) sprawdził, jak sieci Biedronka i Lidl prezentują informacje o przyznanych rabatach na ekranach kas samoobsługowych, kas tradycyjnych i na paragonach. W wyniku interwencji przedsiębiorcy zmienili praktyki, które mogły wprowadzać konsumentów w błąd. Analiza wykazała, że klienci obu sieci mogli mieć problem ze zrozumieniem tego, jaka promocja została im naliczona, zanim zapłacą za zakupy. W przypadku Biedronki informacja o zniżkach podawana była na ekranie kas zbiorczo, a nie przy każdym skanowanym produkcie, którego promocja dotyczy. Z kolei Lidl wskazywał kilka okazji cenowych pod tym samym hasłem, a informacje o obniżkach były niejednoznaczne. Takie działania skutecznie utrudniały odróżnienie źródła konkretnego rabatu i jego wysokości. Spółki przedkładały prezesowi UOKiK wypracowane rozwiązania, które zapewnią czytelność naliczanych promocji. W efekcie w Jeronimo Martins Polska wdrożono nowy sposób wizualizacji cen skanowanych zakupów. Dzięki temu konsumenci otrzymują bardziej jednoznaczne i przejrzyste informacje o rodzaju i kwocie upustów przy konkretnym produkcie oraz przy podsumowaniu rachunku. Również Lidl wprowadził pozytywne zmiany w sposobie prezentowania przyznanych rabatów na ekranach kas.

ROZWÓJ BIZNESU

Poczta Polska: Chce zwiększyć poziom inwestycji do 7% przychodów z 3% rok wcześniej, co oznacza szacunkowe nakłady rzędu 500-600 mln zł w tym roku, poinformował wiceprezes ds. finansów Wiesław Strąk. Na poziomie grupy kapitałowej Poczty Polskiej EBITDA osiągnęła 1,15 mld zł (278% więcej r/r), a wynik netto ukształtował się na poziomie 680 mln zł w 2025 roku.

Dino Polska: Otworzyło 62 nowe sklepy w I kw. 2026 r., wskutek czego na koniec marca sieć liczyła 3094 placówki wobec 2746 rok wcześniej, podała spółka. Powierzchnia sali sprzedaży sklepów Dino wyniosła 1225,1 tys. m2 wobec 1084,5 tys. m2 rok temu.

Wawel: Otrzymał oświadczenie od Jeronimo Martins Polska o wypowiedzeniu umowy sprzedaży z 1 grudnia 2022 r. (z późniejszymi aneksami), podała spółka. Przychody spółki na rzecz Jeronimo Martins w całym 2025 r. wyniosły 19,9% łącznych przychodów o wartości 739,44 mln zł.

AmRest: Chce przeznaczyć na dywidendę zaliczkową 14,97 mln euro z zysku za 2025 r., który wyniósł 31,61 mln euro, podała spółka w projektach uchwał na walne zgromadzenie, które odbędzie się 7 maja 2026 r. Pozostałe 16,64 mln euro z zysku za 2025 r. spółka chce przeznaczyć na dobrowolne rezerwy.

Sfinks Polska: Otrzymał od funduszu inwestycyjnego z siedzibą na Malcie niewiążącą ofertę nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP) obejmującej działalność franczyzową prowadzoną pod marką Sphinx wraz ze wszystkimi składnikami majątkowymi oraz niemajątkowymi niezbędnymi do kontynuowania działalności, podała spółka.

Answear.com: Rada nadzorcza zdecydowała, by obniżyć warunek EBITDA zapisany w programie motywacyjnym dla członków zarządu na lata 2025-2027 ze 100 mln zł do 90 mln zł w 2026 r., podała spółka. Cel kursu na ten rok został obniżony z 50 zł do 45 zł. W komunikacie poświęconym wynikom Answear wyjaśnił, że zmiana nastąpiła w związku z wynikami IV kwartału 2025 r., które na skutek agresywnej walki cenowej ukształtowały się poniżej pierwotnych założeń.

Answear.com: Odnotował 9,31 mln zł jednostkowego zysku netto w 2025 r. wobec 10,04 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka. Zysk operacyjny wyniósł 32 mln zł wobec 11,96 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 56,22 mln zł wobec 34,35 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej. Przychody ze sprzedaży sięgnęły 1701,67 mln zł w 2025 r. wobec 1508,64 mln zł rok wcześniej.

Gobarto: Odnotowało 36,46 mln zł skonsolidowanej straty netto w 2025 r. wobec 34,71 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka. Strata operacyjna wyniosła 10,68 mln zł wobec 68,03 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 53,56 mln zł wobec 126,18 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3 829,02 mln zł w 2025 r. wobec 3 729,61 mln zł rok wcześniej.

Lagardere Travel Retail: Rozwija swoje portfolio wprowadzając nowy koncept gastronomiczny dedykowany placówkom medycznym – Bistro Cafe. Pierwsze lokale pod nowym szyldem zostały otwarte w szpitalach we Wrocławiu i Katowicach. Portfolio firmy w tym segmencie obejmuje już 19 punktów działających pod różnymi brandami w szpitalach całej Polsce.

PRODUKTY, WYDARZENIA, ESG

Burger King: Otworzy oficjalnie 8 kwietnia nową restaurację w centrum handlowym Wroclavia we Wrocławiu. Jest to szósty lokal amerykańskiego brandu w stolicy województwa dolnośląskiego.

Żabka: Żabka Ads i Proxi.cloud podjęły współpracę, tworząc pierwsze w Polsce rozwiązanie retail media offsite. Reklamodawcy mogą skorzystać z możliwości opartych na zanonimizowanych danych z aplikacji Żappka. Dzięki połączeniu zasobów Grupy Żabka i technologii Proxi.cloud marki zyskują precyzyjne narzędzia do targetowania kampanii digitalowych oraz mierzenia ich wpływu na sprzedaż w sklepach stacjonarnych.

Kaufland: Z okazji Świąt Wielkanocnych. Firma kontynuuje swoją politykę benefitową, przyznając zatrudnionym bony świąteczne w formie kart przedpłaconych o wartości do 550 zł. Na ten cel sieć przeznaczy łącznie ponad 10 mln zł.

Grupa Żywiec: Arcyksiążęcy Browar w Żywcu zainwestował w rozwój ponad 180 mln zł w ciągu ostatniej dekady, w tym w kluczową stację dealkoholizacji, która przyczyniła się do ewolucji piw 0%. W 2025 roku Browar w Żywcu zasilił też lokalne finanse publiczne kwotą blisko 10 mln zł z wpływów podatkowych. Dodatkowo w ostatniej dekadzie przeznaczył ponad 2 mln zł na wsparcie rozwoju miasta, dzięki czemu zakupiono m.in. czujniki jakości powietrza, zmodernizowano oświetlenie czy infrastrukturę miejską, a to tylko niektóre z dofinansowanych inicjatyw.

Nestle Polska i marka KitKat: Potwierdziły, że doszło do kradzieży ciężarówki przewożącej 413 793 batonów KitKat (o wadze ok. 12 ton) w kształcie bolidów, z cieszącej się popularnością limitowanej edycji. Firma przewiduje, że skradzione produkty mogą trafić do nieoficjalnej sprzedaży – zarówno w Polsce, jak i na innych rynkach europejskich. W takiej sytuacji będzie je można z łatwością zidentyfikować, skanując z opakowania batonu przypisany mu unikalny kod partii. W razie zgodności automatycznie udostępnione zostaną wskazówki, jak zgłosić sprawę marce KitKat, która przekaże te informacje właściwym służbom. Sprawdzenie czy produkt pochodzi ze skradzionej partii wkrótce ułatwi także specjalny filtr Stolen KitKat Tracker, który udostępniony będzie na profilu TikTok marki.

Danone: Ogłosił zaktualizowaną, globalną strategię zrównoważonego rozwoju Droga Pozytywnego Wpływu Danone 2026-2030. Firma kontynuuje działania środowiskowe, realizując już teraz 21% redukcji CO2e (cel: redukcja o 34,8% do 2030 r.) w całym łańcuchu wartości, wspierając rozwój rolnictwa regeneratywnego (45% surowców pochodzących z praktyk rolnictwa regeneratywnego do 2030 r.) oraz wdrażając modele opakowań cyrkularnych, m.in. 100% rPET w wybranych produktach i monomateriałowe opakowania. Danone kontynuuje też działania w zakresie niemarnowania żywności, współpracując m.in. z Bankami Żywności, Too Good To Go, a także przekazując niewykorzystane w produkcji resztki żywnościowe m.in. do żywienia zwierząt i/lub do produkcji biogazu. W obszarze ochrony zasobów wodnych Danone planuje zapewnić bezpieczny dostęp do wody dla 30 mln osób do 2030 r., kontynuując działania jako jedyny prywatny partner Konwencji Ramsarskiej.

Popeyes: Otworzyła z końcem marca pierwszy w Łodzi i również pierwszy w woj. łódzkim lokal, w Galerii Łódzkiej. To 34. restauracja marki w Polsce i trzeci lokal uruchomiany w tym roku.

Bricomarche: Sieć należąca do Grupy Muszkieterów, wdrożyła Brico PRO – innowacyjny program lojalnościowy dla klientów biznesowych. Program Brico PRO został zaprojektowany z myślą o klientach, którzy dokonują zakupów na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. Cały program lojalnościowy dostępny jest w ramach jednej aplikacji Bricomarché, na tym samym koncie, z którego korzysta się jako klient indywidualny (B2C). Uczestnicy mogą korzystać z atrakcyjnego systemu progowo-rabatowego, podzielonego na trzy poziomy członkostwa: Standard, Plus oraz Premium, w których uzyskują bony zakupowe o wartościach odpowiednio 30, 40 i 50 zł. Dodatkowo za jednorazowe zakupy powyżej 5 000 zł klienci otrzymują bonus w postaci bonu o wartości 100 zł, niezależnie od posiadanego statusu.

Źródło: ISBnews