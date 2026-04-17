Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora dóbr szybkozbywalnych (FMCG) z okresu 13 -17 kwietnia 2026 r.

PRODUKCJA ŻYWNOŚCI I NAPOJÓW

Produkcja ziemniaków: Zbiory w 2025 r. sięgnęły ok. 7 mln ton – o ok. 18% więcej r/r i najwięcej od 2021 r., a krajowe zużycie nie przekracza 5,5-6 mln ton. Nadwyżki trafiają do magazynów, a ceny często nie pokrywają kosztów produkcji. Resort rolnictwa rozmawia z przetwórcami i sieciami handlowymi o tym, jak zwiększyć zagospodarowanie surowca. Nadwyżki widoczne są w wielu krajach Unii Europejskiej, co ogranicza możliwości eksportu. W okresie styczeń-listopad 2025 r. eksport wyniósł 146 tys. ton i był wyższy o 46 tys. ton r/r, ale jego skala nie pozwala zrównoważyć rynku. Jednocześnie rosną koszty produkcji, w tym nawozów i energii, co pogarsza sytuację gospodarstw i zwiększa ryzyko utraty płynności. Jednym z głównych kierunków zagospodarowania nadwyżek jest przetwórstwo. W tym sezonie sektor produkcji frytek i wyrobów mrożonych może przerobić ok. 578 tys. ton surowca, a produkcja chipsów utrzymuje się na poziomie ok. 371 tys. ton. W przemyśle skrobiowym przerób sięgnie ok. 990 tys. ton, a produkcja skrobi wzrośnie do ok. 220 tys. ton – najwyższego poziomu od 2020 r. Jednocześnie zakłady w ograniczonym stopniu skupują surowiec ponad zakontraktowane ilości, m.in. ze względu na zapasy z poprzednich lat. Możliwości wykorzystania ziemniaków istnieją także w sektorze energetycznym i spirytusowym. W produkcji alkoholu ziemniaki pozostają mniej konkurencyjne niż kukurydza. W rozmowach z sieciami handlowymi pojawiły się propozycje lepszej ekspozycji polskich ziemniaków, organizacji akcji promocyjnych oraz skracania łańcuchów dostaw poprzez bezpośrednią współpracę z producentami.

Eksport mięsa: Polska i Japonia ogłosiły decyzję w sprawie zniesienia bariery wiekowej w eksporcie polskiej wołowiny. Polskie zakłady będą również mogły eksportować przetworzone produkty wołowe i drobiowe, które dotychczas podlegały restrykcjom. Z kolei w Korei Południowej nastąpiło znaczące przyspieszenie procedur związanych z otwarciem rynku dla polskiej wołowiny. Obecnie Polska znajduje się na piątym z ośmiu etapów procedury, a deklaracje najwyższych władz Korei wskazują, że wkrótce zapadną niezbędne decyzje polityczne.

HANDEL I DYSTRYBUCJA

Dyskonty: W Polsce mają jeszcze potencjał do wzrostu produktywności i efektywności w porównaniu z innymi sieciami europejskimi, ocenili ekonomiści z ośrodka badawczego GRAPE (Group for Research in APplied Economics). Opierając się na danych z sieci Biedronka, wskazali, że Biedronka i inne dyskonty w Polsce odgrywają istotną rolę w ograniczaniu tempa wzrostu cen żywności i napojów bezalkoholowych w naszym kraju. Z raportu GRAPE nt. wpływu sieci Biedronka na polską gospodarkę i na procesy w sektorze detalicznym w ciągu ostatnich 30 lat wynika, że skala i efektywność działania jednego przedsiębiorstwa mogą oddziaływać na funkcjonowanie całego rynku, a jednym z najbardziej widocznych efektów tego wpływu są ceny. W latach 2015-2024 ceny żywności w Biedronce rosły łącznie o 25 pkt proc. wolniej niż w reszcie gospodarki, co oznacza, że roczna dynamika tych cen była niższa o około 0,6 pkt proc. Według raportu ceny w Biedronce – uwzględniające promocje i sprzedaż produktów marek własnych – rosły wolniej niż średni wskaźnik cen żywności publikowany przez GUS. W raporcie podano też, że Biedronka zapłaciła ok. 7,2 mld zł podatku CIT w latach 2021-2024.

System kaucyjny: Od startu systemu do końca marca br. Polacy zwrócili 520 mln puszek i butelek ze znakiem kaucji, podało Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ). Resort szacuje, że miesięcznie będzie zbieranych ok. pół miliarda sztuk opakowań. System kaucyjny funkcjonuje od 1 października 2025 r., ale tempa nabrał w I kw. 2026 roku. Z danych wynika, że w 52 tys. punktów zwrócono łącznie 520 mln sztuk opakowań, a 78% tej puli stanowią opakowania zwrócone za pośrednictwem maszyn RVM, czyli tzw. kaucjomatów, które funkcjonują w 9,5 tys. lokalizacji, podano. Obok automatycznej, w ponad 40 tys. sklepów, funkcjonuje również ręczna zbiórka opakowań.

Rynek apteczny: Wartość sprzedaży na aptecznym rynku farmaceutycznym wzrosła o 3,6% r/r i wyniosła 5,46 mld zł w marcu, wynika z danych PEX.

ROZWÓJ BIZNESU

Rex Concepts: Chce do końca 2032 r. mieć ponad 700 lokali własnych otwierając rocznie ok. 80 restauracji (w 2026 r. ok. 70), a swój wzrost opiera m.in. na akwizycjach, wejściu na kolejne rynki i wprowadzenie nowych marek/formatów w sektorze QSR (restauracje szybkiej obsługi), poinformowali przedstawiciele spółki. Firma, która rozpoczęła właśnie pierwszą ofertę publiczną, chce potroić przychody w ciągu dwóch kolejnych lat i zakłada capex na jedną nowootwieraną restaurację ok. 3,0-3,8 mln zł wobec ok. 3,6 mln zł w 2025 r.

Rex Concepts: Rozpoczyna pierwszą ofertę publiczną (IPO) nie więcej niż 32 mln akcji nowej emisji serii C, a Rex Invest CEE (akcjonariusz sprzedający) oferuje w związku ze strukturą stabilizacji nie więcej niż 3 555 555 istniejących akcji serii B, podała spółka w prospekcie. Cena maksymalna w ofercie została ustalona na poziomie 17,5 zł za akcję. Grupa ogłosiła zamiar debiutu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Przyjmowanie zapisów od inwestorów indywidualnych oraz proces budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych odbędzie się 17-23 kwietnia. 24 kwietnia planowana jest publikacja ostatecznej ceny dla inwestorów indywidualnych, dla inwestorów instytucjonalnych i ostatecznej liczbie akcji oferowanych. Zapisy od inwestorów instytucjonalnych zaplanowano na 24-28 kwietnia, przydział akcji inwestorom indywidualnym nastąpi 30 kwietnia, a przewidywany pierwszy dzień notowania praw do akcji to 7 maja br.

Dino Polska: Sławomir Niżałowski złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka zarządu Dino Polska ze skutkiem na moment jej złożenia. Rezygnacja została uzasadniona względami osobistymi, podała spółka.

Grupa Żabka: PKO Bank Polski we współpracy z Żappka Pay z Grupy Żabka zaoferuje rozwiązanie consumer finance dostępne w aplikacji Żappka: kartę z limitem oraz możliwością odroczenia płatności, umożliwiającą zakupy w dowolnym sklepie akceptującym karty Visa, poinformowali przedstawiciele spółek. W ciągu kilku tygodni partnerzy rozpoczną testy w programie Family & Friends, a następnie – jeszcze w tym roku – oferta trafi do użytkowników aplikacji Żabki.

Mex Polska: Podtrzymuje cel sześciu otwarć lokali rocznie w ramach swojej strategii, ale nie wyklucza otwierania większej ilości lokali i nie wyklucza też akwizycji, wynika z wypowiedzi zarządu. Spółka nie analizuje natomiast scenariusza wyjścia z którymś z konceptów za granicę.

Mex Polska: Odnotował 0,37 mln zł skonsolidowanego zysku netto w IV kw. 2025 r. wobec 0,3 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka. Zysk operacyjny wyniósł 1,6 mln zł wobec 0,32 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 4,66 mln zł wobec 3,17 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 34,04 mln zł w IV kw. 2025 r. wobec 27,35 mln zł rok wcześniej. W całym 2025 r. spółka miała 0,84 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 3,03 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 127,37 mln zł w porównaniu z 106,92 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 16,47 mln zł wobec 16,17 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

Grupa Eurocash: Rozwija ekosystem EuroPlatform o kolejne narzędzie, które ułatwi sklepom włączenie się do systemu kaucyjnego, podała spółka. Nowy moduł pozwala zarządzać workami na opakowania kaucyjne, ich odbiorami oraz rozliczeniami z operatorem, co znacznie usprawnia cały proces w sklepie. Przesyłanie danych między właścicielem placówki handlowej korzystającej z EuroPlatform, a operatorem odbywa się w pełni automatycznie, co oszczędza czas i eliminuje ewentualne błędy w przeliczaniu, podano.

Miraculum: Osiągnęło szacowane przychody ze sprzedaży netto w wysokości 14,55 mln zł w I kw. 2026 r., co stanowi spadek o 3% r/r, podała spółka, powołując się na wstępne dane.

Auchan Polska: Konsekwentnie rozwija swoją ofertę w partnerstwie z lokalnymi producentami. Obecnie 88% wszystkich produktów dostępnych w sklepach sieci pochodzi od polskich dostawców, a w kategoriach świeżej żywności, takich jak drób, wieprzowina czy wyroby cukiernicze, udział ten wynosi 100%. Dzięki tej współpracy Auchan łączy dbałość o świeżość produktów z bezpośrednim wsparciem polskich gospodarstw i przedsiębiorstw, podała siec.

Lidl: 1GLOBAL, pionier w dziedzinie globalnych rozwiązań telekomunikacyjnych, oraz spółki Grupy Schwarz nawiązały partnerstwo strategiczne. W ramach porozumienia spółki Grupy Schwarz przejmują 9,9% udziałów w 1GLOBAL. Partnerstwo umożliwia wprowadzenie nowej oferty telekomunikacyjnej od Lidla. Wykorzystując potencjał Lidl Connect oraz Lidl Plus, obie firmy wspólnie wprowadzą krajowe usługi łączności na rynkach, na których obecny jest Lidl. Lidl stanie się operatorem wirtualnej sieci mobilnej (MVNO). We współpracy z 1GLOBAL Lidl będzie nawiązywał partnerstwa z lokalnymi operatorami sieci komórkowych, aby elastycznie reagować na lokalne wymagania. Jako w pełni regulowany dostawca telekomunikacyjny, 1GLOBAL dostarcza platformę techniczną, a także licencje telekomunikacyjne i partnerstwa z operatorami komórkowymi w 12 krajach, z planem rozszerzenia działalności do ponad 30 krajów w przyszłości.

Stokrotka: Podpisała z Fortress umowę najmu obejmującą 4 150 m2 powierzchni magazynowej i biurowej w Fortress Logistics Park Gdańsk. Nowa powierzchnia w Gdańsku będzie wspierać dalszy rozwój sieci Stokrotka oraz optymalizację procesów dystrybucyjnych w północnej Polsce.

Farmio: Farmio Holding i SCM sp. z o.o złożyły wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) o zgodę na utworzenie wspólnego przedsiębiorcy, którego główna działalność operacyjna obejmować będzie przetwórstwo mięsa drobiowego. Sprawa jest w toku.

Intermarche: Artur Wójcik objął stanowisko Dyrektora Operacyjnego Stacji Paliw Intermarché od 1 kwietnia 2026 roku i odpowiada za rozwój obszaru stacji paliw w Grupie Muszkieterów. To menedżer z wieloletnim doświadczeniem w handlu i zarządzaniu operacyjnym, który w ostatniej dekadzie odpowiadał m.in. za rozwój i funkcjonowanie sieci ponad 500 punktów sprzedaży w Polsce.

PRODUKTY, WYDARZENIA, ESG

Intermarche: Otworzył sklep w Strzegomiu, w Parku Handlowym S1. Nowa placówka o powierzchni handlowej 1230 m2 to 188. sklep sieci w Polsce.

Kaufland: Badanie, przeprowadzone na zlecenie sieci Kaufland, potwierdza, że połowa Polaków zauważa na wiosnę większy apetyt na sezonowe, świeże warzywa, a 62% ankietowanych kupuje je już na początku sezonu. Jednocześnie coraz ważniejszym elementem budowania zaufania do kategorii stają się informacje o ich pochodzeniu oraz potwierdzone systemy kontroli jakości.

Lidl: Polskie produkty za pośrednictwem sieci Lidl docierają do konsumentów w 28 krajach. W 2025 roku 386 dostawców z Polski – czyli o 45 firm więcej niż w 2024 roku – wyeksportowało swoje produkty w ramach marek własnych Lidl na 28 zagranicznych rynków, na których obecna jest sieć. Wartość tego eksportu wyniosła ponad 7,2 mld zł. Natomiast w ciągu ostatnich 8 lat (2018-2025) eksport polskich produktów za pośrednictwem międzynarodowej sieci Lidl osiągnął wartość ponad 39 mld zł, co przyczyniło się do znacznego rozwoju rodzimych przedsiębiorstw.

Źródło: ISBnews