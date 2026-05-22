Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora dóbr szybkozbywalnych (FMCG) z okresu 18-22 maja 2026 r.

PRODUKCJA ŻYWNOŚCI I NAPOJÓW

Zboża: Globalne zbiory zbóż w sezonie 2026/2027 mogą wynieść 2414 mln ton, wynika z raportu Międzynarodowej Rady Zbożowej (IGC). W kwietniu br. IGC szacowało te zbiory również na poziomie 2414 mln ton. Z kolei zbiory zbóż w sezonie 2025/2026 IGC prognozuje na poziomie 2477 mln ton. Zapasy na koniec sezonu 2026/2027 są szacowane na poziomie 615 mln ton, czyli tyle samo co w kwietniowych prognozach, a konsumpcja na poziomie 2437 mln ton (tyle samo co w kwietniu br.), podano. Całkowity handel w sezonie 2026/2027 IGC szacuje na poziomie 446 mln ton, wobec 448 mln ton w kwietniowych prognozach. Natomiast w sezonie 2025/2026, IGC szacuje zapasy na poziomie 638 mln ton, konsumpcję na poziomie 2425 mln ton, a całkowity handel na poziomie 454 mln ton.

Branża mięsna: Minister rolnictwa Stefan Krajewski skierował oficjalne pismo do prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) Tomasza Chróstnego w sprawie zbadania, czy na rynku wieprzowiny nie dochodzi do zmowy cenowej. Powodem interwencji są niepokojące sygnały dotyczące cen skupu żywca wieprzowego, które mogą wskazywać na stosowanie nieuczciwych praktyk rynkowych oraz zmowę cenową. Z informacji, które docierają do resortu wynika, że ceny skupu świń mogą być drastycznie zaniżane w stosunku do kosztów produkcji oraz cen detalicznych mięsa w sklepach. „Przy obecnych, wysokich kosztach pasz, energii, opieki weterynaryjnej oraz w związku z rygorystycznymi wymogami bioasekuracji związanymi z ASF, wskazane poziomy cenowe znajdują się na granicy lub poniżej progu opłacalności wielu polskich gospodarstw” – podkreślił minister. W piśmie do prezesa UOKiK minister zwrócił uwagę na niebezpieczną asymetrię siły rynkowej. Kilka dużych zakładów mięsnych dysponuje znaczną przewagą nad rozproszonymi i słabszymi ekonomicznie hodowcami. Ministerstwo rolnictwa oczekuje od UOKiK wnikliwego zbadania relacji na linii producent – przetwórca żywca wieprzowego.

Wsparcie dla rolników: Od 1 czerwca 2026 r. będzie się można ubiegać o dodatkowe fundusze na rozpoczęcie lub rozwój działalności rolniczej. To kolejny nabór wniosków o tę pomoc finansową w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Tym razem kwota premii może wynieść nawet 300 tys. zł. Dotychczas Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawarła z młodymi rolnikami prawie 9 tys. umów o wsparcie na ok. 1,8 mld zł. Przyznane fundusze należy przeznaczyć na: inwestycje budowlane służące wytwarzaniu produktów rolnych lub przygotowaniu ich do sprzedaży, nasadzenia trwałe w sadach i na plantacjach oraz zakupy nieruchomości rolnych, stada podstawowego, nowych maszyn i pojazdów czy sprzętu. Nabór wniosków potrwa od 1 czerwca do 30 lipca 2026 r.

Wsparcie dla rolników: Komisja Europejska przyjęła zmiany w Planie Strategicznym dla WPR 2023-2027.Nowe przepisy: zwiększą dostęp do wsparcia inwestycyjnego; uproszczą zasady ubiegania się o pomoc i rozliczania inwestycji; skrócą czas oceny wniosków i wypłaty środków; poprawią warunki finansowania inwestycji; wzmocnią konkurencyjność gospodarstw rolnych i sektora rolno-spożywczego.

HANDEL I DYSTRYBUCJA

Branża piwna: Z badania firmy technologicznej eLeader na temat ekspozycji półkowej piwa w Polsce wynika, że udział w ekspozycji półkowej pięciu największych grup piwowarskich w Polsce spadł od 2024 roku o 4 pkt proc. do ok. 71% [w okresie II kw. 2024 – IV kw. 2025]. Ich pozycja pozostaje dominująca, ale już 29 proc. półki należy do innych graczy. Nie zmienia się jednak hierarchia. Liderem jest Kompania Piwowarska, która w IV kw. 2025 miała 21,9% udziałów półkowych, a tuż za nią była Grupa Żywiec (19,6% w IV kw. 2025) oraz Carlsberg (18,1%). Pierwszą piątkę zamykają: Van Pur (ok. 7,7%), który jako jedyny zanotował wzrost ekspozycji oraz Perła – Browary Lubelskie (ok. 3,6%). Na topniejących udziałach gigantów najbardziej zyskał Van Pur, jednak jego ekspozycja wzrosła jedynie o 1-1,5 pkt proc., reszta udziałów trafiła do rozproszonej grupy mniejszych producentów, importerów i częściowo marek własnych. Udziały półkowe browarów regionalnych i rzemieślniczych utrzymują się na stabilnym poziomie ok. 7%, ale go nie powiększają. Zgodnie z danymi eLeader, wśród wszystkich sieci handlowych, pod względem zróżnicowania oferty przoduje Auchan. W 2025 roku na jego półkach można było znaleźć aż 295 brandów piwa, w tym kraftowych i regionalnych. Na kolejnych miejscach uplasowały się Leclerc (260 brandów) i Carrefour (253).

System kaucyjny: Kaucja.pl i Recyclo Polska nawiązały współpracę, a efektem podpisanej umowy jest wspólny projekt budowy sieci ogólnodostępnych, publicznych punktów zbiórki opakowań objętych systemem kaucyjnym. Oznacza to, że w przestrzeni miejskiej, przede wszystkim przy spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych, ale także w innych dogodnych lokalizacjach, pojawią się recyklomaty. Użytkownicy będą mogli zwracać opakowania w pobliżu miejsca zamieszkania, a zwrot kaucji będzie możliwy bezpośrednio na kartę płatniczą, bez konieczności korzystania z gotówki czy kuponów. Pierwsze urządzenia pojawią się w Warszawie pod koniec maja. Instalacje będą realizowane stopniowo, w tempie około dziesięciu tygodniowo, aż do osiągnięcia około 120 maszyn w stolicy. W czerwcu uruchomione zostaną następne lokalizacje w skali kraju. W kolejnych miesiącach projekt będzie rozwijany w największych aglomeracjach, tj. Poznań, Gdańsk, region Śląska, a także Łódź i Katowice. Celem na koniec 2026 roku jest osiągnięcie poziomu około 500 urządzeń w całej Polsce, z ambitnym planem dalszego dynamicznego rozwoju na terenie kraju w kolejnych latach.

Nieruchomości handlowe: W I kw. 2026 r. sektor handlowy przyciągnął niemal jedną trzecią całej wartości inwestycji w nieruchomości komercyjne, wynika z danych CBRE. Rozwojowi rynku sprzyja znaczna skłonność konsumentów do zakupów. Według prognoz Oxford Economics wzrost wydatków Polaków w 2026 r. sięgnie 3,3% r/r, co stawia nas na drugim miejscu w Europie. Szybsze tempo wzrostu notują jedynie Węgrzy (3,4%), a na trzecim miejscu znalazły się Czechy i Hiszpania (po 2,9%). Pierwszą piątkę zamyka Norwegia. W I kw. 2026 r. w sektor handlowy zainwestowano blisko 320 mln euro, czyli 31% całego wolumenu ulokowanego w nieruchomości komercyjne. Plany deweloperów na kolejne miesiące pozostają ambitne – łącznie w tym i przyszłym roku może przybyć ponad 1 mln m2 powierzchni handlowej. Parki handlowe pozostają dominującym formatem inwestycyjnym i odpowiadają za 92% powierzchni znajdującej się obecnie w budowie.

E-commerce: Polskie sklepy internetowe najczęściej sprzedają na marketplace’ach, ale to własny sklep internetowy pozostaje kanałem o największym znaczeniu przychodowym, wynika z raportu Fulfilio „Marketplace czy własny sklep?”. Z Allegro korzysta 51% badanych firm e-commerce, podczas gdy własny sklep internetowy prowadzi 35% z nich. Na kolejnych miejscach znajdują się OLX (31%) i Amazon (21%). Jednak to własny e-sklep generuje największy udział w przychodach wynoszący średnio 73%. Dla porównania, Allegro odpowiada średnio za 54% przychodów wśród firm korzystających z tej platformy, OLX za 39%, a Amazon za 38%. Eksperci Fulfilio poskreślają, że popularność kanału sprzedaży nie zawsze oznacza jego największe znaczenie biznesowe.

ROZWÓJ BIZNESU

InPost: Fundusze zarządzane przez Advent International, FedEx Corporation, A&R Investments oraz PPF Group (razem: konsorcjum) wraz z InPost informują, że IS Iris Lux Bidco ogłasza ofertę na zakup wszystkich wyemitowanych akcji w InPost po cenie ofertowej 15,6 euro (wraz z dywidendą) za akcję. Akcjonariusze InPost otrzymają wynagrodzenie pieniężne w wysokości 15,6 euro (wraz z dywidendą) za każdą ważnie wystawioną akcję. Cena ofertowa wycenia wszystkie wyemitowane i wyemitowane akcje InPost na około 7,8 mld euro. Okres oferty rozpocznie się 26 maja 2026 roku i wygaśnie 27 lipca 2026 roku, chyba że okres oferty zostanie przedłużony.

Pepco Group: Potwierdziła zaktualizowane cele na rok obrotowy 2026, czyli wzrost przychodów w przedziale 6-8%, tempo wzrostu bazowej EBITDA (MSSF 16) na poziomie niskich kilkunastu procent w ujęciu rok do roku, a zysk netto w ujęciu bazowym ma wzrosnąć w roku obrotowym 2026 o co najmniej 50% rok do roku, podała spółka.

Pepco Group: Osiągnęła raportowany wzrost przychodów o 5% r/r do 2,47 mld euro w I półroczu roku obrotowego 2026 (październik 2025 – marzec 2026), a w ujęciu porównywalnym (LFL) wzrost przychodów wyniósł 0,5% r/r, podała spółka. Marża brutto była na poziomie 49,7% (+250 pb r/r), EBITDA bazowa sięgnęła 516 mln euro (+17,5% r/r), zaś bazowy zysk po opodatkowaniu wyniósł 198 mln euro (+52,3% r/r). Przychody Grupy w ujęciu porównywalnym (LFL) z wyłączeniem towarów szybkozbywalnych (FMCG) wzrosły o 3,6%, podano.

Wawel: Wdraża system IFS Cloud z InfoConsulting w ramach procesu transformacji cyfrowej spółki, poinformowała członek zarządu i dyrektor ds. cyfryzacji w spółce Joanna Sztefko. Dzięki wdrożeniu Wawel ma zyskać m.in. lepszą kontrolę kosztów i marż oraz precyzyjne prognozowanie sprzedaży zsynchronizowane z operacjami.

Pepco Group: Zakończyła IV etap programu skupu akcji własnych, wykorzystując 52,9 mln euro na zakup łącznie 7 883 913 akcji zwykłych, po średniej cenie 28,55 zł w okresie między 12 marca 2026 r., a 15 maja 2026 r., podała spółka. Zamknięcie czwartej transzy oznacza również wcześniejsze zrealizowanie całego skupu o wartości 200 mln euro, który miał być realizowany do 2027 r. Wszystkie zakupione akcje znajdują się w posiadaniu spółki. Zgodnie ze stanem na 15 maja 2026 r. łącznie istniało 577 451 935 akcji Pepco Group, w tym 546 034 737 akcji pozostających w obrocie oraz 31 417 198 w posiadaniu spółki, podano.

DHL eCommerce: Ma 9 tys. automatów DHL BOX 24/7 w Polsce, podała spółka. W ciągu sześciu miesięcy firma zwiększyła ich liczbę o tysiąc nowych urządzeń, rozwijając infrastrukturę zarówno w największych aglomeracjach, jak i mniejszych miejscowościach. Do końca 2026 roku sieć DHL BOX 24/7 w Polsce ma wzrosnąć do 10 tys. urządzeń.

Shoper: Zwyczajne walne zgromadzenie postanowiło o wypłacie dywidendy z zysku za 2025 r. w wysokości 16,88 mln zł, co oznacza, że kwota dywidendy na jedną akcję wyniesie 0,6 zł, podała spółka. Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 28 134 560. Dzień dywidendy został ustalony na 12 czerwca, a termin wypłaty na 16 czerwca 2026 roku.

PRODUKTY, WYDARZENIA, ESG

Mex Polska: Otworzył dziewiąty lokal marki Chicas & Gorillas, tym razem w Krakowie. Nowy punkt wpisuje się w strategię rozwoju Grupy, zakładającą skalowanie autorskich konceptów gastronomicznych w największych miastach Polski oraz koncentrację działalności w lokalizacjach o wysokim potencjale sprzedażowym, podała spółka. Od początku roku spółka otworzyła cztery nowe lokale, realizując tym samym ponad połowę planu otwarć założonego na 2026 r. Obecnie Grupa posiada ok. 65 lokali.

Aldi: Od 25 do 30 maja w dyskontach całej sieci w Polsce wystartuje Tydzień Włoski. Na półkach zagoszczą oryginalne smaki Włoch, w szczególności produkty marki własnej „Cucina” i „Cucina Nobile”.

Lisek.App: Marka uruchomiła Lisek Bazaar – własną platformę marketplace, która rozszerza ofertę Liska poza szybkie zakupy spożywcze. Oznacza to, że użytkownicy będą mogli zamawiać w Lisku nie tylko produkty codzienne, ale też m.in. RTV, AGD, artykuły dla dzieci, akcesoria do domu, kosmetyki, modę czy produkty DIY. Aktualnie w ofercie jest ponad 40 tys. produktów, a docelowo ma być ich 400 tys., z dostawą realizowaną w całej Polsce.

Biedronka: Z konsekwencją realizuje zobowiązanie do aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Dwa lata temu sieć uruchomiła m.in. projekt wdrożenia stanowiska asystenta kas samoobsługowych w sklepach Biedronka – funkcji najlepiej dostosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Od tego czasu zatrudnienie pracowników z orzeczeniem wzrosło o ponad 50%. Firma rozwija kolejne inicjatywy, np. tworząc stanowisko specjalisty HR Contact Center, wspierającego infolinię kadrową. Pracownicy z niepełnosprawnościami pracują również na innych stanowiskach w sklepach Biedronka, magazynach czy biurach firmy.

Żabka: Katarzyna Średzińska, Dyrektorka ds. Raportowania ESG w Grupie Żabka, dołączyła do grona członków ESG Transparency Committee 2026, europejskiego komitetu eksperckiego skupiającego liderów i praktyków raportowania ESG oraz zrównoważonego rozwoju.

Źródło: ISBnews