Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora dóbr szybkozbywalnych (FMCG) z okresu 27-31 lipca 2026 r.

PRODUKCJA ŻYWNOŚCI I NAPOJÓW

Eksport polskich produktów rolno-spożywczych: W pierwszych pięciu miesiącach 2026 r. osiągnął wartość 24,1 mld euro (102 mld zł), co oznacza wzrost o 1,6% r/r, podał Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR). Import w tym czasie osiągnął poziom 16,3 mld euro (69 mld zł) i był o 1% niższy niż rok wcześniej. W rezultacie dodatnie saldo wymiany handlowej wzrosło do 7,8 mld euro (33 mld zł), co oznacza poprawę o 7,5% r/r.

Eksport produktów rolno-spoż.: W Porcie Gdańsk ukończono pierwszy etap budowy Gdańskiego Agro Terminalu (GAT), który poprawi warunki eksportu polskiego zboża. „Dzięki tej inwestycji eksport polskiego zboża będzie szybszy i bardziej efektywny, a polscy producenci zyskają silniejsze wsparcie w konkurowaniu na rynkach międzynarodowych” – powiedział minister rolnictwa Stefan Krajewski. Pierwszy etap inwestycji obejmował budowę magazynu płaskiego na Nabrzeżu Szczecińskim o potencjale magazynowym 30 tys. ton oraz zdolności przeładunkowej 0,5 mln ton rocznie. Obiekt umożliwia obsługę do 120 pojazdów dziennie i został wyposażony w zautomatyzowane systemy załadunku i rozładunku. W kolejnych latach inwestycja zostanie rozbudowana o zespół 24 silosów oraz nowoczesną, zautomatyzowaną infrastrukturę przeładunkową, która połączy transporty morski, kolejowy i drogowy. Gdański Agro Terminal (GAT) to projekt strategiczny dla polskiego eksportu produktów rolno-spożywczych. Ma on zwiększyć potencjał eksportowy Polski oraz stworzyć nowoczesny hub logistyczny do obsługi sypkich towarów rolnych. Docelowo GAT będzie dysponował potencjałem magazynowym 160 tys. ton oraz zdolnością przeładunkową sięgającą 3 mln ton rocznie.

HANDEL I DYSTRYBUCJA

HoReCa: W pierwszej połowie tego roku Inspekcja Handlowa weszła do 317 lokali gastronomicznych w całej Polsce – 80% miało nieprawidłowości. Najczęściej, bo w 60% przypadków, brakowało informacji o ilości potraw lub napojów albo w ogóle nie było cennika. Kontrole są regularne i wciąż trwają.

HoReCa: Z danych Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor i bazy BIK wynika, że na koniec maja br. zaległe zadłużenie sektora spadło w skali roku, głównie za sprawą odbicia w hotelarstwie. Choć kierunek zmian jest pozytywny, skala zaległości nadal pozostaje wysoka – blisko 1,88 mld zł. O 401 zmniejszyła się liczba podmiotów zmagających się z problemami finansowymi w branży. Obiekty noclegowe zmniejszyły swoje przeterminowane zadłużenie o ponad 170 mln zł do 689 mln zł, a zaległości restauracji i placówek gastronomicznych, wzrosły o 24,4 mln zł do blisko 902 mln zł.

ROZWÓJ BIZNESU

Grupa Żabka: Na początku tygodnia firma Seven & i Holdings Co. ogłosiła, że zakończyły się rozmowy na temat potencjalnej inwestycji w Grupę Żabka i spółka zdecydowała, że w tym momencie nie będzie realizować proponowanej inwestycji. Pod koniec tygodnia podano zaś, że Żabka Group zawarła z Circle K Polska, spółką zależną kanadyjskiej Alimentation Couche-Tard, umowę transakcyjną w związku z zamiarem nabycia wszystkich akcji Grupy Żabka w ramach warunkowego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji. Alimentation Couche-Tard zamierza ogłosić – za pośrednictwem Circle K Polska – wezwanie do sprzedaży akcji Żabki po 32 zł (ok. 8,48 USD) za akcję, co oznacza kapitalizację Żabki na poziomie ok. 32,62 mld zł (ok. 8,6 mld USD). Przyjmowanie zapisów w wezwaniu może rozpocząć się około 26 sierpnia 2026 r. po weryfikacji przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) dokumentu wezwania i oczekuje się, że wezwanie, o ile zakończy się powodzeniem, zostanie sfinalizowane nie później niż w grudniu 2026 r., podano.

Grupa Żabka: Nadal będzie działała niezależnie po spodziewanym przejęciu przez światowego lidera w branży convenience i usług związanych z mobilnością Alimentation Couche-Tard w IV kw. 2026 r., a dla franczyzobiorców nic się nie zmieni, poinformowali przedstawiciele spółek. CEO Couche Tard powiedział, że na razie za wcześnie mówić o tym, że są już jakieś szczegółowe plany w kwestii pojawienia się sklepów Żabka na stacjach Circle K, ale to będzie coś, nad czym firmy będą dyskutowały. Chief Strategy and Development Officer Grupy Żabka i przyszły Chief Executive Officer Tomasz Blicharski zapowiedział zaś dalszy szybki rozwój Grupy w Rumunii, zaś co do rozwoju na innych rynkach będą toczyć się o tym dyskusje w kolejnych okresach.

Grupa Żabka: Spodziewa się, że w 2026 r. LfL wspierana nowymi inicjatywami produktowymi powinna rosnąć w tempie od średnich do wysokich jednocyfrowych wartości procentowych, z naturalnymi wahaniami pomiędzy kwartałami. Podobne tempo wzrostu oczekiwane jest również w średnim terminie, podała spółka. Grupa podtrzymuje też oczekiwanie, że marża skorygowanego EBITDA za 2026 r. znajdzie się bliżej górnej granicy przedziału 12-13%, dzięki korzyściom skali i skutecznej kontroli kosztów.

Grupa Żabka: Odnotowała 322 mln zł skonsolidowanego zysku netto w II kw. 2026 r. wobec 192 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka. Skorygowany zysk netto był na poziomie 366 mln zł (+65,8% r/r). Marża skorygowanego wyniku netto wyniosła 4% (+1,2 pkt proc. r/r). Zysk operacyjny wyniósł 192 mln zł wobec 533 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 1163 mln zł wobec 1002 mln zł zysku rok wcześniej. Skorygowany wynik EBITDA W II kw. był na poziomie 1 228 mln zł (+16,2% r/r), przy marży na poziomie 13,3% (+0,3 pp r/r). Poprawa marży skorygowanego wyniku EBITDA wynikała przede wszystkim ze wzrostu w segmencie Ultimate Convenience, wspieranego efektem skali, wzrostem sprzedaży LfL oraz dalszej poprawie efektywności działania. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 8101 mln zł w II kw. 2026 r. wobec 7124 mln zł rok wcześniej. W II kw. 2026 r. dynamika LfL przyspieszyła do 4% z 3,2% w I kw. Sprzedaż do klienta końcowego (StEC) w II kw. br. wyniosła 9 205 mln zł (+13,2% r/r).

Biedronka: Sprzedaż w sieci Biedronka spadła ogółem, liczona w złotych, o 0,4% r/r w II kwartale br., zaś w euro odnotowała spadek o 0,1% r/r do 6,4 mld euro, podał właściciel sieci Jeronimo Martins, prezentując wstępne wyniki. Sprzedaż w sklepach porównywalnych (like-for-like, LFL) liczona w złotych spadła w II kw. br. o 1,6% r/r. W I połowie roku 2026 sprzedaż wzrosła o 1,7% do 12,6 mld euro (+1,9% w walucie lokalnej). Wskaźnik LFL wyniósł 0,2%, przy czym odnotowano znaczny wzrost wolumenu o ok. 5%, który zrównoważył presję deflacyjną w koszyku zakupowym.

Allegro: Dariusz Mazurkiewicz – dotychczasowy CEO Polskiego Standardu Płatności, operatora BLIK-a – objął stanowisko Chief Financial Services Officer w Allegro, podała spółka. Jako nowy lider będzie odpowiadał za rozwój strategii całego obszaru Financial Services, obejmującego istniejące oraz nowe rozwiązania finansowe rozwijane przez grupę Allegro, za dalszy rozwój produktów finansowych i nowych rozwiązań wspierających klientów indywidualnych i partnerów platformy, podano.

Grupa Eurocash: Rada nadzorcza Grupy powołała Małgorzatę Obrębską-Foltyn na członkinię zarządu, odpowiedzialną za obszar zakupów, które to stanowisko do 28 lipca 2026 r. pełnił Marcin Celejowski, podała spółka. Celejowski złożył rezygnację z powodów osobistych. Małgorzata Obrębska-Foltyn ma ponad 28-letnie doświadczenie w obszarze zakupów, operacji, a także w zakresie strategii handlowej. Od 2023 r. pełni funkcję dyrektora ds. zakupów w Grupie Eurocash. W latach 2023-2025 odpowiadała za integrację działów zakupów: dystrybucji, cash & carry oraz zakupów centralnych w jedną strukturę zakupową. W latach 2017-2022 pełniła funkcję dyrektora generalnego segmentu Cash & Carry, będącego częścią Grupy Eurocash. W latach 2011-2016, jako dyrektor ds. zakupów centralnych w Grupie Eurocash odpowiadała za negocjacje roczne oraz za strategię w zakresie produktów marki własnej.

ZPC Otmuchów: Marcin Kukliński złożył rezygnację z członkostwa w zarządzie i pełnienia funkcji prezesa zarządu ZPC Otmuchów ze skutkiem na 31 października 2026 r., podała spółka. Przyczyna rezygnacji nie została wskazana. Jednocześnie Marcin Kukliński zrezygnował z funkcji prezesa zarządu w spółce zależnej ZPC Otmuchów – Przedsiębiorstwo Wyrobów Cukierniczych „Odra”, również ze skutkiem na 31 października 2026 r.

Coca-Cola Services Polska: Nowym dyrektorem generalnym Coca-Cola Services Polska i Kraje Bałtyckie został Luca Santandrea, który zastąpił na tym stanowisku Thomasa Oth, podała spółka. Luca Santandrea jest związany z The Coca-Cola Company od blisko 18 lat. W ostatniej roli Country Managera zarządzał wynikami biznesowymi oraz rozwojem udziałów rynkowych, opierając działania na ścisłej współpracy z Coca-Cola HBC oraz podejściu skoncentrowanym na elastyczności i ciągłej optymalizacji. W nowej roli będzie odpowiadał za rozwój działalności Coca-Cola w Polsce i krajach bałtyckich oraz dalsze wzmacnianie pozycji marek, podano.

Pepco Group: Rada dyrektorów odwołała pierwotne zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji z 14 lipca po 41,76 zł za akcję i jednocześnie uruchomiła nowe zaproszenie do sprzedaży nie więcej niż 49 083 414 akcji (8,5% kapitału i 8,99% głosów) po cenie 47,52 zł za akcję, z odpowiednio zmienionym harmonogramem, podała spółka. Wartość skupu pozostaje bez zmian i wynosi do 400 mln euro. Nabywane akcje zostaną nabyte z zamiarem ich umorzenia po skupie. Akcjonariusze mogą składać oferty sprzedaży w odpowiedzi na nowe zaproszenie od 29 lipca 2026 r. do 12 sierpnia 2026 r. Ostateczna liczba nabywanych akcji zostanie ustalona przez radę dyrektorów nie później niż 13 sierpnia 2026 r. Przewidywaną datą nabycia i przeniesienia własności nabywanych akcji na spółkę (tj. datą rozliczenia) jest 17 sierpnia 2026 r.

Allegro: Rada dyrektorów Allegro.eu otrzymała rezygnację Jonathana Easticka z funkcji dyrektora wykonawczego i Chief Financial Officer (CFO) spółki oraz z funkcji członka zarządu Allegro sp. z o.o. ze skutkiem na 30 września 2026 roku i podjęła decyzję ws. objęcia tych funkcji od 1 października przez Katarzynę Ostap-Tomann, podała spółka. Rada zawarła też z Jonathanem Eastick porozumienie dotyczące rozwiązania współpracy w związku z jego ustąpieniem ze swoich funkcji wykonawczych w Allegro.eu i Allegro sp. z o.o. Jonathan Eastick pozostanie zatrudniony w Allegro do 30 kwietnia 2027 roku w celu zapewnienia płynnego przekazania swoich obowiązków nowej Chief Financial Officer (CFO). Po tym procesie Jon zakończy współpracę z Allegro, podano.

DHL eCommerce Polska: Zawarła z Hillwood Polska dwie umowy najmu obejmujące łącznie ponad 20 000 m2 powierzchni magazynowej i biurowej w parkach Hillwood Zgierz I oraz Industrial Park Tychy.

PRODUKTY, WYDARZENIA, ESG

Biedronka: Instalacje fotowoltaiczne Biedronki wyprodukowały 96,1 GWh energii, a system BMS pozwolił ograniczyć jej zużycie o 32 GWh w 2025 roku, podała sieć. Proces wyposażania placówek Biedronki w panele fotowoltaiczne rozpoczął się w 2022 roku. Do końca 2025 roku w sklepach oraz dziewięciu centrach dystrybucyjnych sieci działało łącznie ponad 2200 instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy blisko 100 MWp.

System kaucyjny: Kaucja.pl – Krajowy System Kaucyjny SA uruchomiła nowe narzędzie, które zwiększa transparentność i bezpieczeństwo funkcjonowania systemu kaucyjnego w Polsce. Od teraz zarówno sklepy i punkty zbiórki, jak i konsumenci mogą w prosty sposób sprawdzić, czy dane opakowanie jest objęte systemem kaucyjnym. Nowa funkcjonalność umożliwia szybkie zweryfikowanie informacji o opakowaniu w oparciu o bazę zawierającą wszystkie opakowania kaucyjne zarejestrowane w Polsce. Po wpisaniu kodu EAN użytkownik otrzymuje informację, czy produkt podlega kaucji oraz jaka jest jej wysokość.

System kaucyjny: Przez pół roku pełnego funkcjonowania systemu kaucyjnego Polacy zwrócili już 2,3 mld opakowań, podało Ministerstwo Klimatu i Środowiska. W II kw. br. liczba zwrotów wynosi średnio 600-700 mln miesięcznie. Tylko w czerwcu br. zwrócono 700 milionów opakowań, co stanowi jak dotąd najwyższy miesięczny wynik od uruchomienia systemu. „Do systemu przystąpiło blisko 300 wprowadzających, czyli producentów albo importerów napojów. Co bardzo cieszy, utworzono 64 tys. punkty zbiórki, z czego 54% stanowią małe sklepy, które zgodnie z ustawą nie muszą przystępować do zbiórki odpadów opakowaniowych, a mimo to podjęły taką decyzję biznesową. W blisko 14 tys. punktów zbiórki funkcjonują automaty. Za ich pomocą zbierana jest znacząca większość opakowań – czyli 87%” – powiedziała wiceministra klimatu i środowiska Anita Sowińska.

Intermarche/Grupa Muszkieterów: Uruchomiła supermarket w Radlinie na powierzchni 1000 m2.

Bricomarche/Grupa Muszkieterów: Otworzyła dwa nowe sklepy – w Częstochowie i Bielsku Podlaskim – zwiększając swoją sieć w Polsce do 228 placówek. Nowe markety oferują łącznie ponad 3,5 tys. m2 powierzchni handlowej i tworzą 47 miejsc pracy. Częstochowska placówka jest 19. sklepem marki w województwie śląskim.

Źródło: ISBnews