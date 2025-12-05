Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora dóbr szybkozbywalnych (FMCG) z okresu 1-5 grudnia.

PRODUKCJA ŻYWNOŚCI I NAPOJÓW

Produkcja tytoniu: W ostatnich latach w naszym kraju systematycznie spada, ale Polska jest jednym z największych producentów tytoniu w UE, podał KOWR. W 2025 r. uprawa tytoniu w Polsce prowadzona jest w ponad 3,3 tys. gospodarstw rolnych (spadek o ok. 33% w stosunku do 2018 r.) na powierzchni ok. 9 tys. ha (stan na 18 listopada 2025 r.). W 2018 r. uprawa tytoniu w Polsce była prowadzona w 4,9 tys. gospodarstw rolnych na powierzchni ok 10 tys. hektarów. Widoczny spadek jest efektem Wspólnej Polityki Rolnej – stopniowej redukcji dopłat związanych z uprawą tytoniu oraz z działaniami prowadzonymi przez Światową Organizację Zdrowia, ukierunkowanymi na zdecydowane ograniczenie spożycia wyrobów tytoniowych. Skala produkcji surowca tytoniowego plasuje Polskę w czołówce europejskich producentów tytoniu, jednakże produkcja krajowa spada z roku na rok – od 2007 r. utrzymywała się na poziomie powyżej 30 tys. ton rocznie, a w ciągu ostatnich 4 lat wynosiła ok. 20 tys. ton rocznie.

Ubezpieczenia rolników: Wyniki badania SW Research przeprowadzonego na zlecenie firmy ubezpieczeniowej Warta pokazują, że właściciele gospodarstw rolnych coraz mocniej odczuwają problemy finansowe, również te pogodowe, ale wciąż rzadko decydują się na pełną ochronę majątku. 80% rolników ryzykuje straty – większość ogranicza się do obowiązkowych ubezpieczeń, a 10% nie ma żadnej polisy. Największe wyzwania rolników to niskie ceny skupu (58%), rosnące koszty nawozów (56%), paliwa i energii (51%) oraz niestabilność pogodowa (48%). Jednocześnie polscy rolnicy wciąż w dużej mierze polegają na obowiązkowych formach ochrony, rzadko budując szerszą polisę realnie zabezpieczającą majątek. 57% korzysta wyłącznie z obowiązkowych ubezpieczeń, a jedynie 19% wybiera dodatkowe polisy niedotowane, chroniące m.in. budynki gospodarcze, maszyny, zapasy czy zwierzęta. Co ciekawe, 10% rolników deklaruje, że nie korzysta z żadnych ubezpieczeń. Jeśli już rolnicy decydują się na dodatkową ochronę, najczęściej wybierają ubezpieczenie budynków gospodarczych (47%), odpowiedzialności cywilnej (42%) czy ubezpieczenie życiowe (31%).

Wsparcie dla rolników: Rozpoczął się nabór wniosków o pomoc finansową dla producentów owoców dotkniętych skutkami przymrozków, które wystąpiły w okresie od 1 kwietnia do 31 maja 2025 r. Od 1 grudnia 2025 r. do 15 stycznia 2026 r. sadownicy, którzy ponieśli straty w wyniku wiosennych przymrozków, mogą ubiegać się o rekompensaty w ramach nadzwyczajnego wsparcia. Ze wsparcia mogą skorzystać sadownicy, u których straty w produkcji wyniosły co najmniej 70%. Rekompensaty obejmują uprawy m.in. jabłoni, gruszy, wiśni, śliwy, czereśni, winorośli, pigwy, orzecha włoskiego, arbuzów, melonów, truskawek, poziomek, malin, borówek, żurawiny oraz jeżyn. Wysokość wsparcia uzależniona jest od wysokości poniesionych strat.

Ceny kawy: Globalne ceny kawy w 2024 roku wzrosły o niemal 40% r/r, a tendencja ta trwa nadal. Przełożyło się to na zauważalne zmiany na sklepowych półkach. Z najnowszej analizy ekspozycji półkowej, przeprowadzonej przez spółkę technologiczną eLeader, wynika, że najwięksi producenci kaw ziarnistych i mielonych w ciągu całego roku tracili część przestrzeni ekspozycyjnej na rzecz mniejszych firm, a ceny ich produktów wzrosły o ponad 40%. Kategoria kaw rozpuszczalnych pozostaje jednak stabilna. Półka z kawą mieloną i ziarnistą w październiku br. składała się w 71,3% z produktów od pięciu głównych producentów: Tchibo, Jacobs Douwe Egberts, Strauss Cafe Poland, Luigi Lavazza, Alois Dallmayr. Dla porównania, jeszcze w sierpniu 2024 roku ci liderzy zajmowali wspólnie aż 80,2% ekspozycji. W ciągu roku najniższy udział odnotowali w lutym, osiągając 68,7%. Te zmiany wskazują na znaczną zmienność w dominacji największych producentów. Najbardziej widoczny gracz w tym segmencie – Tchibo – jednak poprawił swoją pozycję – od października 2024 do października bieżącego roku jego udział w ekspozycji wzrósł o 3,4 pkt%, co jest największym wzrostem w tym okresie wśród liderów. W tym samym czasie najwięcej stracił Jacobs Douwe Egberts, notując spadek o 6,5 pkt proc. Równocześnie w ciągu roku znacząco wzrosły ceny top 5 producentów. Z analiz eLeader wynika, że od listopada 2024 do października 2025 średni wzrost cen kaw mielonych i ziarnistych na półkach wyniósł 42%. Najbardziej stabilne były ceny Alois Dallmayr oraz Strauss Cafe, które wzrosły o około 35%. Natomiast półka z kawą rozpuszczalną pozostaje stosunkowo stabilna. TOP 5 producentów w październiku bieżącego roku zajmowało aż 96,3% ekspozycji w tej kategorii. W ciągu całego roku ich udziały utrzymywały się w granicach około 96%, z odchyleniami nieprzekraczającymi 1 pkt proc. Mimo stabilności można jednak zauważyć zmiany w strukturze udziałów poszczególnych producentów. Jacobs odnotował spadek udziałów, podczas gdy Tchibo je zwiększyło. Jeszcze w październiku 2024 roku Jacobs miał o 10 pkt proc. większy udział niż Tchibo, a obecnie przewaga ta zmalała do niecałego 1 pkt proc. W tej kategorii jednak nadal największą obecność ma Nestlé, które w październiku bieżącego roku zajmowało aż 38,7% powierzchni półek. eLeader sprawdził również, czy w ciągu roku zmieniła się dominacja poszczególnych rodzajów kaw na sklepowych półkach. Z analiz firmy wynika, że przez cały rok niezmiennie przodowała kawa mielona, której udział w ekspozycji utrzymywał się w okolicach 36%. W połączeniu z kawą ziarnistą oba rodzaje zajmowały około 60% półek. Kawa rozpuszczalna i kawa ziarnista cieszyły się niemal równie dużą popularnością, zajmując około 25% ekspozycji, z lekką przewagą kawy ziarnistej. Natomiast kawa kapsułkowa utrzymywała stabilny udział na poziomie około 15%.

HANDEL I DYSTRYBUCJA

Wydatki świąteczne: W tym roku na celebrację Wigilii i Bożego Narodzenia, m.in. na żywność, dekoracje, prezenty, spotkania czy wyjazdy w przeliczeniu na jedną osobę, 11,4%,konsumentów chce wydać 200-300 zł, a 400-500 zł – 11,3%, wynika z raportu UCE Research i Shopfully Poland. 8,9% Polaków jeszcze nie wie, ile zapłaci, a nic nie wyda – bo np. nie obchodzi świąt – 2,6% ankietowanych. Według raportu UCE Research i Shopfully Poland „Wydatki świąteczne Polaków. Boże Narodzenie 2025”, dalej w rankingu pojawia się zakres 300-400 zł – 11,2%, kwotę powyżej 1000 zł – 11%, a także 100-200 zł – 10%. Z kolei 900-1000 zł na ww. cel przeznacza 8,2% rodaków, zaś 500-600 zł – 8,1%. Najrzadziej podawany przedział to 800-900 zł – 2,6%.

Zadłużenie firm kurierskich: Łączne zadłużenie firm kurierskich i dostawczych sięga 45,5 mln zł i tylko w ostatnim miesiącu wzrosło o 1,2 mln zł, wynika z danych Krajowego Rejestru Długów (KRD). Większość zadłużonych to jednoosobowe działalności gospodarcze. Jednocześnie dostawcy paczek mają swoich dłużników, którzy są im winni podobną kwotę.

Zakup prezentów świątecznych: W ramach prezentów na święta 46% Polaków najczęściej kupuje online kosmetyki i perfumy, 33% książki, a 32% – zabawki, wynika z badania Santander Consumer Banku. Według badania „Polaków Portfel Własny: E-commerce od święta” najwięcej Polaków (po 36%) przyznaje, że pyta swoich bliskich wprost, co chcieliby dostać jako prezent. Tyle samo przy wyborze kieruje się praktycznością. Są też zwolennicy przemyślanych upominków – 26% skrupulatnie planuje zakup z wyprzedzeniem i stopniowo je kompletuje, a 13% przez cały rok zbiera inspiracje i pomysły i zapisuje je podczas rozmów z bliskimi. Przeciwne podejście ma 23% ankietowanych, którzy decydują się na rodzaj prezentu spontanicznie, często tuż przed świętami. Kolejne 4% deklaruje, że w ogóle ich nie kupuje z tej okazji.

Zakupy impulsowe: Zdecydowana większość (89,9%) Polaków dokonuje zakupów towarów, których nie zaplanowało przed wejściem do sklepu, 6,3% konsumentów nigdy tego nie robi, a 3,8% ankietowanych nie pamięta, czy im się to zdarza, wynika z badania UCE Research i Hybrid Europe. Według badania osoby, które dokonują impulsowych zakupów, przeważnie twierdzą, że robią to czasami (raz na 2-3 wizyty) albo rzadko (raz na kilka wizyt) – odpowiednio 35,6% i 35,2% ankietowanych. Jedna trzecia kupujących trzyma się planu i są to osoby bardziej zdyscyplinowane, a mniej podatne na emocje i bodźce.

Najem zwrotny w handlu: W szeroko pojętej branży handlowej z pojęciem najmu zwrotnego (sale and leaseback) w swojej pracy zawodowej spotkało się 39,7% respondentów, 38,2% nie miało do czynienia z tym rozwiązaniem, natomiast 22,1% ankietowanych nie potrafi określić, czy kiedykolwiek z nim się zetknęło, wynika z badania UCE Research i INWI. Według badania wśród osób, które znają ten model, 46,8% uznaje go za korzystny dla sektora retail, 26,5% uważa odwrotnie, a 26,7% nie ma jeszcze wyrobionej opinii.

Ceny piwa w sklepach: Badanie Ogólnopolskiego Panelu Badawczego Ariadna z listopada pokazuje, że 51% ankietowanych ocenia ceny piwa jako wysokie lub bardzo wysokie. Tylko 5% określa je jako zbyt niskie. „Aż 90% konsumentów piwa uważa obecne jego ceny za odpowiednie albo wręcz za wysokie. To sygnał, że kolejni klienci po podwyżkach będą gotowi zrezygnować z zakupu albo przerzucić się na inny, tańszy rodzaj alkoholu” – skomentował dyrektor generalny Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego Browary Polskie Bartłomiej Morzycki. Podwyżki cen w ciągu roku dostrzegło aż 68% osób pijących piwo. Od 2019 r. jego cena wzrosła o 40%, głównie z powodu inflacji i nowych obciążeń podatkowych. „Dalsze podwyżki wynikające m.in. z polityki fiskalnej czy innych obciążeń finansowych branży piwowarskiej, mogą mieć daleko idące skutki, łącznie z koniecznością dalszego ograniczania produkcji, co odbije się na całym łańcuchu wartości branży” – przestrzegł Morzycki. Ceny piwa wyraźnie wpływają na wybory konsumentów. 24% badanych przyznało, że nie kupiło piwa ze względu na jego wysoką cenę, a w zamian za to sięgnęło po alkohol bardziej korzystny cenowo. Niepokojące jest to, że w grupie młodych dorosłych (18–24 lata) aż 44% zastąpiło piwo tańszym alkoholem.

e-Commerce: Polacy bez większych oporów powierzają swoje dane instytucjom publicznym, ale w relacjach z firmami prywatnymi ostrożność zdecydowanie rośnie. Największy brak zaufania budzi handel internetowy – tylko 7% ankietowanych przyznało, że podało PESEL podczas zakupów online, wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie serwisu ChronPESEL.pl i Krajowego Rejestru Długów. Niewiele lepiej wypadają wypożyczalnie samochodów i sprzętu (14%), administratorzy stron i aplikacji (15%), biura podróży (16%) oraz hotele (17%). Choć ostrożność wobec prywatnych firm jest coraz większa, Polacy wciąż regularnie podają numer PESEL wielu instytucjom. Aż 86% respondentów przyznało, że udostępniło go w urzędach administracji publicznej. Na kolejnych miejscach znalazły się banki i firmy ubezpieczeniowe (79%), publiczne placówki medyczne (78%) oraz pracodawcy (74%). Znacznie rzadziej PESEL trafia do operatorów telekomunikacyjnych (54%) i prywatnych gabinetów lekarskich (53%). Niechęć do udostępniania PESEL-u nie kończy się na e-commerce, gdzie aż 71% uważa, że w ogóle nie powinny one mieć prawa do gromadzenia tego numeru. Zdecydowanie większym zaufaniem cieszą się natomiast instytucje publiczne i finansowe. Tylko 19% respondentów uważa, że urzędy powinny mieć ograniczony dostęp do numeru PESEL. Nieco większe wątpliwości budzą placówki medyczne (23%) oraz banki i ubezpieczyciele (26%).

ROZWÓJ BIZNESU

Grupa LPP: Zadebiutowała 5 grudnia z marką Sinsay w Mołdawii i jest to 45. rynek w portfolio Grupy, który dotąd pozostawał „białą plamą” na mapie jej obecności w Europie Środkowo-Wschodniej, podała spółka. Drugi salon w tym kraju zostanie otwarty 19 grudnia, a w 2026 roku spółka planuje uruchomienie kolejnych ponad 10 nowych sklepów.

AmRest Holdings: Osiągnął kwotę 12,94 mln euro inwestycji w programie odkupu akcji własnych (maksymalna kwota przewidziana w programie to 13 mln euro), co przekłada się na nabycie łącznie 3 570 078 akcji własnych, reprezentujących 1,63% kapitału zakładowego, podała spółka. W konsekwencji, program odkupu został zakończony.

Unilever: Wprowadza zaawansowaną automatyzację i optymalizację procesów logistycznych w swojej poznańskiej fabryce, a w ramach inwestycji o wartości blisko 100 mln zł powstanie w pełni zautomatyzowany magazyn wysokiego składowania oraz nowoczesna hala wysyłek, podała spółka. Zakończenie inwestycji planowane jest na 2027 rok.

Sfinks Polska: Rozszerzył umowę z Transgourmet Polska, który ramach nowych warunków kontraktu będzie obsługiwał znacznie większą liczbę restauracji na rzecz spółki, podała Sfinks. Nowe warunki współpracy będą obowiązywać w latach 2026-2032; wartość kontraktu w tym okresie ma wynieść nie mniej niż 175 mln zł, szacowana jest jednak na 300-350 mln zł.

Allegro: Rozpoczęło fazę beta własnego narzędzia opartego na ChatGPT, podała spółka. Allegro GPT będzie osobistym ekspertem od zakupów z bezpośrednim dostępem do aktualnych ofert na Allegro dla wszystkich użytkowników i użytkowniczek ChatGPT. „W ramach rozmowy z ChatGPT to nowatorskie narzędzie pomoże uzyskać natychmiastowe rekomendacje produktów na Allegro, by z łatwością znaleźć dokładnie to, czego się szuka i by zakupy online były jeszcze wygodniejsze” – czytamy w komunikacie.

Tarczyński: Odnotował 119,29 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w okresie I-III kw. 2025 r. wobec 109,14 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka. Zysk operacyjny wyniósł 142,02 mln zł wobec 167,63 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 206,23 mln zł wobec 223,06 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 673,51 mln zł w I-III kw. 2025 r. wobec 1 518,02 mln zł rok wcześniej. Sprzedaż eksportowa w raportowanym okresie wyniosła 550,3 mln zł, co stanowi 24-proc. wzrost r/r.

Allegro: Zakończyło program skupu akcji własnych ogłoszony 18 listopada 2025 r., podała spółka. Łącznie w ramach programu nabyto 4 664 941 akcji, stanowiących 0,44% kapitału zakładowego spółki. Kwota, za którą nabyto akcje (z wyłączeniem prowizji maklerskich), wyniosła 148 555 781,41 zł. Celem programu jest realizacja nagród przyznanych w ramach pracowniczego programu motywacyjnego Allegro.

Grupa InPost: Nawiązała współpracę z firmą eBay – jednym z największych marketplace’ów na świecie, podała spółka. Nowe partnerstwo zapewni klientom eBay w Wielkiej Brytanii dostęp do ogólnokrajowej sieci maszyn Paczkomat i punktów Out of Home (OOH) InPost. Dostawy do automatów paczkowych cieszą się w Wielkiej Brytanii rosnącą popularnością, tylko w 2024 roku firma InPost odnotowała na tym rynku dwukrotny wzrost liczby przesyłek w porównaniu z rokiem poprzednim. Partnerstwo z eBay stanowi zatem odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie klientów. W ramach usługi Simple Delivery użytkownicy eBay zyskują bezpośredni dostęp do ogólnokrajowej infrastruktury InPost, obejmującej m.in. ponad 12 000 maszyn Paczkomat, podkreślono.

Biedronka: Przekazała swoje stanowisko w związku z karą nałożoną przez prezesa UOKiK na spółkę Jeronimo Martins Polska w wysokości blisko 105 mln zł. Biuro prasowe Biedronki napisało, że zaskarży decyzję UOKiK do sądu. „Opierając się na faktach, będziemy bronić naszego stanowiska i zaskarżymy decyzję prezesa UOKiK do sądu. Ubolewamy, że w trakcie badania tej sprawy Urząd nie zgodził się z siecią, która nieustannie stwarza polskim klientom możliwości oszczędzania. Jednocześnie zapewniamy, że Biedronka będzie nadal oferować swoim klientom najbardziej konkurencyjną ofertę na polskim rynku” – przekazało biuro prasowe Biedronki. UOKiK podał zaś wcześniej, że w sklepach Biedronka na początku ub.r. odbyły się jednodniowe akcje promocyjne „Specjalna Środa” i „Walentynkowa Środa”, a klienci byli zachęcani do kupienia określonych produktów, za które mieli otrzymać „Zwrot 100% na voucher”. Urząd podkreślił, że warunki wykorzystania vouchera były jednak bardziej skomplikowane, niż przedstawiały to reklamy w radiu, aplikacji mobilnej, profilu Biedronki na Facebooku czy sklepach sieci. Konsumenci nie mogli wykorzystać go przy następnych zakupach na dowolny asortyment, tak jak sugerowało hasło reklamowe, i w związku z tym za naruszanie zbiorowych interesów konsumentów Prezes UOKiK Tomasz Chróstny nałożył na Jeronimo Martins Polska blisko 105 mln zł kary.

PRODUKTY, WYDARZENIA, ESG

Carrefour Polska i EDP: Podpisały długoterminowy kontrakt PPA (Power Purchase Agreement) dotyczący zakupu energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, który pokryje 30% zapotrzebowania energetycznego Carrefour w Polsce, podała spółka. EDP rozpoczęło współpracę z Carrefour Polska w 2024 roku, zawierając umowę na budowę 13 instalacji fotowoltaicznych o mocy 650 kWp na dachach supermarketów zlokalizowanych w pięciu województwach. Podpisany właśnie kontrakt PPA zapewni sieci dodatkowo 50 GWh czystej energii elektrycznej rocznie, co pozwoli uniknąć emisji ponad 54 000 ton CO2.

Biedronka: Przekaże ponad 76 tys. osobom – w tym pracownikom sklepów, centrów dystrybucyjnych, biur, a także wybranym grupom współpracowników – specjalne rabaty w formie voucherów do 1000 zł, podała sieć. Łączna wartość dodatkowego benefitu finansowego wynosi prawie 76 mln zł. W sumie w okresie przedświątecznym Biedronka wesprze swoich pracowników rekordową kwotą w wysokości prawie 200 mln zł.

Aldi: Wydłuży godziny otwarć większości swoich sklepów w trzy niedziele handlowe w grudniu – 7 grudnia, 14 grudnia oraz 21 grudnia – a sklepy będą czynne od godziny 7:00 do 22:00.

Lidl Polska: Od stycznia 2026 roku sieć podniesie wynagrodzenia pracowników sklepów i centrów dystrybucji, przeznaczając na podwyżki i nowe miejsca pracy ponad 240 mln zł. Z okazji nadchodzących Świąt firma dodatkowo przygotowała też dla załogi pakiet benefitów – m.in. kupony o wartości 1200 zł w aplikacji Lidl Plus oraz świąteczne upominki i paczki dla dzieci pracowników i paczki dla ich dzieci o łącznej wartości blisko 5,8 mln zł.

Allegro: Wystartowało z nową reklamą świąteczna „Tu i teraz”. Świąteczna kampania realizowana będzie w telewizji, kanałach digital, mediach społecznościowych oraz na platformach Allegro w Polsce, Czechach i na Słowacji. Działaniom reklamowym towarzyszyć będzie kampania z udziałem polskich gwiazd i influencerów. Allegro przygotowało również cykl rodzinnych wydarzeń „Stworzeni do bycia razem”, realizowanych w Multikinie. W wybranych miastach w Polsce powstaną specjalne strefy Allegro, gdzie przez cztery tygodnie grudnia odwiedzający będą mogli stworzyć wspólnie z rodziną koszulki z postaciami ze świątecznej reklamy Allegro.

Browar Van Pur: Od połowy listopada trwa świąteczna kampania piwa Łomża, sztandarowej marki w ofercie Van Pur, pod znanym z poprzednich edycji hasłem „Zima w swoim tempie”. 1 grudnia miała miejsce premiera nowego spotu telewizyjnego kampanii, w którym występuję popularny aktor Tomasz Karolak.

Allegro: Wspiera rodzinne domy dziecka razem z Radiem 357 i Fundacją Świętego Mikołaja już po raz kolejny uruchamiając na Allegro Charytatywni zbiórkę. Zebrane w tym roku środki przeznaczy na zapewnienie dzieciom wychowującym się w rodzinnych domach dziecka równego startu, poczucia bezpieczeństwa i prawdziwej szansy na przyszłość. Ostatnie licytacje na antenie Radia 357 odbędą się 19 grudnia 2025, a zakup cegiełek na Allegro Charytatywni możliwy będzie do 31 grudnia 2025 roku

Źródło: ISBnews