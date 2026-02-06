Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora odnawialnych źródeł energii (OZE) i elektromobilności z okresu 2-6 lutego.

RYNEK OZE

Dopłaty do elektrowni wiatrowych: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), w porozumieniu z Ministerstwem Klimatu i Środowiska (MKiŚ), zdecydował o zmianie terminu naboru wniosków w ramach programu „Moja Elektrownia Wiatrowa”, podał Fundusz. Obecnie aplikowanie jest możliwe do końca lutego 2026 r. Wynika to z dotychczasowego poziomu zainteresowania programem, który przełożył się na wykorzystanie budżetu 400 mln zł na poziomie około 20%.

Spółdzielnie energetyczne: Polenergia Fotowoltaika i Lokalne Spółdzielnie Energetyczne realizują największy w Polsce projekt finansowania OZE dla spółdzielni energetycznych. To pierwszy taki projekt w Polsce, w ramach którego mieszkańcy gmin, rolnicy oraz lokalne podmioty mogą uzyskać finansowanie instalacji fotowoltaicznych oraz magazynów energii w formule spółdzielni energetycznej. Przedsięwzięcie ma zabezpieczone środki w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, zarządzanego przez Fundusz Wschodni we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. W ramach projektu przewidziano realizację 250 instalacji fotowoltaicznych oraz 250

magazynów energii, wdrażanych etapowo w ramach pakietów inwestycyjnych. Uczestnicy mogą skorzystać z preferencyjnej pożyczki, możliwości umorzenia do 50% kosztów inwestycji, rozliczania energii w korzystnym systemie net-meteringu i bilansowania energii w ramach spółdzielni energetycznej. Projekt realizowany jest w powiecie krakowskim, ale model ma charakter skalowalny. Lokalne Spółdzielnie Energetyczne procedują obecnie 9 podobnych przedsięwzięć w innych regionach Polski, co potwierdza możliwość przenoszenia tego rozwiązania na kolejne gminy.

E-MOBILNOŚĆ: POJAZDY

Rejestracje BEV: Liczba rejestracji samochodów elektrycznych w Polsce w tym roku spadnie w porównaniu do blisko 50 tys. sztuk w 2025 r., ale ostrożnie optymistyczny scenariusz zakłada, że będzie to tylko jednocyfrowy spadek procentowy, poinformował ISBnews dyrektor zarządzający Polskiego Stowarzyszenia Nowej Mobilności (PSNM) Maciej Mazur. „Prognozujemy, że liczba rejestracji samochodów elektrycznych w 2026 r. ukształtuje się pomiędzy wynikiem z 2024 r. (21,9 tys. sztuk) a rekordowym rezultatem z 2025 r. (49,6 tys. sztuk). Pozostaję optymistą i zakładam, że będziemy zdecydowanie bliżej ubiegłorocznego poziomu. Powrót do wyniku z 2024 r. jest wykluczony z dwóch zasadniczych powodów. Po pierwsze, coraz bardziej restrykcyjne normy emisyjne utrzymują producentów w realiach sprzyjających rozwojowi elektromobilności, a presja regulacyjna będzie się tylko nasilać. Po drugie, wyraźnie poszerza się oferta modelowa, co sprzyja wolumenowemu otwarciu rynku” – powiedział Mazur w rozmowie z ISBnews.

Pojazdy elektryczne z Chin: Chińskie marki stanowiły 16,1% wszystkich samochodów elektrycznych zarejestrowanych w Polsce w ubiegłym roku, poinformował dyrektor Centrum Badań i Analiz Polskiego Stowarzyszenia Nowej Mobilności (PSNM) Jan Wiśniewski. To ponad dwa razy wyższy udział niż w przypadku rejestracji pojazdów osobowych ogółem, który wyniósł 7,4%.

PSNM: Polska, ze wzrostem rejestracji nowych, osobowych samochodów w pełni elektrycznych o blisko 127% r/r w ubiegłym roku, była europejskim liderem pod względem dynamiki rozwoju rynku, poinformował dyrektor zarządzający Polskiego Stowarzyszenia Nowej Mobilności (PSNM) Maciej Mazur.

Centralny Port Komunikacyjny (CPK): Spółka realizująca projekt Port Polska przeprowadzi otwarte konsultacje rynkowe dotyczące planowanej infrastruktury dla paliw wodorowych, podała spółka. Chce w ten sposób zbadać możliwości stosowania wodoru dla pojazdów lotniskowych.

PZWLP: Flota samochodów ekologicznych (hybrydy i elektryki (BEV) stanowi już 18,9% całego rynku wynajmu długoterminowego, notując wzrost o 47% r/r. Najbardziej spektakularny wynik osiągnęły auta w pełni elektryczne (BEV), których liczba podwoiła się (+107,5% r/r), stanowiąc 6,6% floty na koniec 2025 roku. Przekłada się to na realny spadek emisyjności – średnia emisja CO2 nowych aut osobowych kupowanych przez branżę wynajmu spadła o 18% do poziomu 98,2 g/km. Niestety w przypadku lekkich samochodów dostawczych odnotowano w 2025 roku wzrost średniej emisji CO2 do poziomu 156,7 g/km (+15%). Było to efektem zbyt późnego – od 20 października 2025 r. – objęcia programem NaszeAuto samochodów tej kategorii (N1), wynika z danych Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów.

E-MOBILNOŚĆ: INFRASTRUKTURA

Huby ładowania: Na polskim rynku funkcjonowało 95 hubów ładowania samochodów elektrycznych na koniec ubiegłego roku, o 216% więcej niż rok wcześniej, poinformował dyrektor zarządzający Polskiego Stowarzyszenia Nowej Mobilności (PSNM) Maciej Mazur. W ramach tych hubów funkcjonowało łącznie 475 stacji ładowania (+286% r/r) oraz 638 punktów ładowania (+346% r/r). PSNM za hub ładowania uznaje w swoim zestawieniu lokalizację z co najmniej 4 punktami ładowania o realnie udostępnianej (nie nominalnej) mocy 150 kW+.

SPÓŁKI OZE

Kaucja.pl: Rozpoczęła współpracę partnerską z Eneris Surowce, w ramach którego Eneris będzie obsługiwać strumień opakowań zbieranych przez Kaucja.pl w systemie kaucyjnym, wykorzystując sieć 11 centrów zliczania (Counting Centres) zlokalizowanych na terenie kraju, podały spółki. Centra zliczania Eneris Surowce przetwarzać będą ponad 650 mln opakowań rocznie.

Sunex: Rozpoczął przegląd opcji strategicznych, a zarząd analizuje m.in. możliwości rozwoju działalności przy wykorzystaniu posiadanego parku maszynowego, infrastruktury produkcyjnej obejmującej hale wyposażone w suwnice, zaplecza logistycznego oraz kompetencji wysoko wykwalifikowanych pracowników, podała spółka. W analizach uwzględniane są też m.in. rozwiązania dla branży zbrojeniowej.

R.Power: Zakończył trzyletni proces dokapitalizowania spółki, pozyskując łącznie 250 mln euro od Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBRD) oraz Funduszu Inwestycyjnego Inicjatywy Trójmorza (3SIIF), podała spółka.

SolarEdge: Ogłosił nawiązanie współpracy z Helioplant, austriackim producentem innowacyjnych systemów fotowoltaicznych przeznaczonych do stosowania w regionach górskich i wysokogórskich. Współpraca ta łączy pierwszy w swoim rodzaju system PV Helioplant w kształcie krzyża z innowacyjną technologią falownika + optymalizatora mocy SolarEdge, aby sprostać wyzwaniom związanym z konwencjonalnymi systemami fotowoltaicznymi w regionach wysokogórskich. Połączone rozwiązanie stanowi potencjalnie znaczącą nową szansę rynkową dla ośrodków narciarskich na całym świecie. Pierwsza instalacja (6,3 MWp) jest obecnie w trakcie budowy i będzie zasilać trzy ośrodki narciarskie w Sölden.

INWESTYCJE OZE

Energa: Moc osiągalna źródeł odnawialnych Grupy Energa przekroczyła 1 GW, podała spółka. Na finalizację czekają kolejne projekty OZE o łącznej mocy ok. 300 MW.

Tauron: Zakończył budowę farmy fotowoltaicznej PV Postomino o mocy 90 MW, która razem z farmą wiatrową Marszewo (100 MW), dzięki zastosowaniu formuły cable pooling, tworzy unikatowe połączenie, podała spółka. To pierwsze tego typu rozwiązanie w Grupie Tauron oraz jedno z pierwszych o tej skali w Polsce. W ramach jednego przyłącza energetycznego współpracują dwie niezależne instalacje odnawialnych źródeł energii.

Greenvolt Power: Zabezpieczył finansowanie projektowe w wysokości 58,5 mln euro przy udziale Erste Group Bank oraz Banca Comercială Română. Środki zostaną przeznaczone na realizację lądowego projektu wiatrowego w Rumunii o mocy 49,8 MW, którego oddanie do użytku zaplanowano na II kwartał 2026 roku. Inwestycja potwierdza konsekwentną realizację strategii budowy portfela projektów wielkoskalowych Grupy Greenvolt, ze szczególnym uwzględnieniem Europy Środkowo-Wschodniej.

KONTRAKTY I WDROŻENIA

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK): Udzielił KGHM Polska Miedź pożyczki na kwotę 209 mln zł, dzięki której spółka sfinansuje budowę czterech instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 94 MW, podał KGHM. To kolejna inwestycja w energetykę odnawialną, która otrzymała finansowanie z Funduszu Wsparcia Energetyki w ramach środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO).

Onde: Otrzymało od inwestorów, dwóch spółek należących do inwestora z branży OZE z siedzibą w zachodniej Europie, polecenie rozpoczęcia prac dla dwóch farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 120,1 MW oraz zawarło aneksy zwiększające wynagrodzenie za ich realizację o łącznie 7%, podała spółka.

R.Power: Rumuńska spółka należąca do grupy kapitałowej R.Power zawarła umowę z GEN-I, Bucharest – electricity trading and sale na świadczenie usług magazynowania z wykorzystaniem bateryjnego magazynu energii o mocy 127 MW i pojemności ok. 254 MWh. Umowa została zawarta na okres od dnia rozpoczęcia komercyjnej eksploatacji magazynu, do upływu pięciu lat od momentu rozpoczęcia świadczenia przez niego usług bilansujących. GEN-I będzie odpowiedzialne za optymalizację pracy magazynu, a wynagrodzenie za usługę magazynowania będzie oparte o podział zysków generowanych przez magazyn energii wraz z zagwarantowaniem przez GEN-I minimalnego poziomu przychodów dla spółki zależnej.

Źródło: ISBnews