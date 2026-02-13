Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora odnawialnych źródeł energii (OZE) i elektromobilności z okresu 9-13 lutego.

RYNEK OZE

„Czyste Powietrze”: Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) przygotowało projekt ustawy o pomocy poszkodowanym w związku z realizacją programu „Czyste Powietrze”, podał resort. Wprowadza on możliwość zawieszenia dochodzenia nierozliczonych zaliczek od tych beneficjentów, którzy zostali poszkodowani przez nieuczciwe firmy. To odpowiedź na problemy najuboższych beneficjentów oszukanych przez nieuczciwych wykonawców w programie „Czyste Powietrze”. Projekt ustawy trafi teraz do uzgodnień, opiniowania i konsultacji.

NFOŚiGW: Działalność Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) w tym roku koncentrować się będzie wokół realizacji 48 kluczowych programów priorytetowych, podał Fundusz. W tym roku NFOŚiGW na zieloną transformację planuje przeznaczyć 37 mld zł – głównie na transformację energetyczną i ochronę klimatu.

E-MOBILNOŚĆ: POJAZDY

Samochody elektryczne: Pożary pojazdów całkowicie elektrycznych w 2025 r. odpowiadały za 0,46% pożarów samochodów, podczas gdy niemal 98,5% dotyczyło pojazdów spalinowych, wynika z danych Państwowej Straży Pożarnej, przeanalizowanych przez F5A New Mobility Research & Consulting w ramach „Raportu Bezpieczeństwa Pożarowego EV”. Wskaźnik pożarów EV (0,362 na 1000 pojazdów) był niższy niż w przypadku aut spalinowych (0,415), mimo dynamicznego wzrostu liczby samochodów elektrycznych, podkreśliło F5A.

„NaszEauto”: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) przewiduje, że nabór warunkowo przyjmowanych wniosków w programie „NaszEauto”, biorąc pod uwagę tempo, w jakim wpływają zgłoszenia, może zostać zakończony przed końcem bieżącego miesiąca, podał Fundusz.

BYD: Grupa Krotoski uruchomiła w Sosnowcu największy salon marki BYD na Śląsku.

BYD: Został oficjalnym partnerem motoryzacyjnym Manchester City – jednego z najbardziej utytułowanych i rozpoznawalnych klubów piłkarskich na świecie. W ramach wieloletniej współpracy logo BYD pojawi się na rękawie strojów treningowych męskiej pierwszej drużyny. Marka będzie obecna także na Etihad Stadium, a jeden z modeli BYD będzie prowadził oficjalny autokar zespołu podczas domowych meczów Premier League i krajowych rozgrywek pucharowych. Partnerstwo obejmuje również dostawę samochodów marek BYD i Denza oraz wdrożenie infrastruktury ładowania i magazynów energii w City Football Academy – centrum treningowym klubu.

SPÓŁKI OZE

Columbus Energy: Podpisał umowy sprzedaży posiadanych przez grupę kapitałową (tj. bezpośrednio przez Columbus lub pośrednio poprzez inne spółki zależne) wszystkich udziałów w pięciu spółkach: Taurean s.r.o., Columbus Energy a.s., Columbus Solutions s.r.o., Columbus Energy Slovensko s.r.o. oraz Columbus Energy Predaj SK s.r.o, podała spółka. Sprzedaż nastąpiła na rzecz zagranicznego podmiotu, niepowiązanego z Columbus.

Respect Energy: Założyciel i główny akcjonariusz Respect Energy Holding Sebastian Jabłoński zakończył pełnienie funkcji prezesa zarządu, podała spółka. Nowym prezesem Respect Energy Holding został Roch Baranowski, dotychczasowy członek zarządu i menedżer od lat związany z branżą energetyczną.

Polenergia Obrót: Spółka sprzedażowa z grupy Polenergia uruchomiła we współpracy z Orchestrade platformę ETRM (Energy Trading and Risk Management). To nowe narzędzie IT, które wspiera decyzje handlowe i zarządcze, a także kontrolę ryzyka, co jest ważne w kontekście rosnącego portfela OZE w grupie Polenergia i skali biznesu Polenergii Obrót.

INWESTYCJE OZE

Grupa Mosty: Planuje zakup i włączenie do sieci magazynów energii o łącznej mocy 68 MW oraz pojemności 225 MWh, podała spółka.

Frigo Logistics: Uruchomiło nową farmę fotowoltaiczną o mocy 0,7 MWp przy kompleksie magazynowo-mroźniczym w Żninie. Projekt objął montaż 1044 paneli fotowoltaicznych o deklarowanej mocy jednostkowej 630 Wp. Farma została zbudowana na terenie o powierzchni 1 ha. Generalnym wykonawcą i dostawcą współpracującym przy realizacji projektu była firma All-Ant, partner Frigo przy wcześniejszych budowach instalacji PV. Nowa farma fotowoltaiczna pracuje w trybie on-grid, jednak opiera się na modelu autokonsumpcji. Cała produkowana energia jest w czasie rzeczywistym wykorzystywana na potrzeby kompleksu, bez oddawania nadwyżek do sieci. Spółka szacuje, że inwestycja powinna się zwrócić w maksymalnie pięć lat. Dotychczasowe nakłady Frigo Logistics na zieloną energię przekroczyły 10 mln zł, natomiast koszt realizacji obecnego projektu w Żninie wyniósł niemal 2 mln zł. Po zakończonych pracach łączna moc instalacji na terenie kompleksu osiąga 1,3 MWp, co pozwala pokryć ok. 30% zapotrzebowania na energię elektryczną zakładu.

Arcelor Mittal: W zakładzie spółki w Bytomiu zakończyła się budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW, zrealizowana przez Quanta Energy. Instalacja złożona z 1692 paneli fotowoltaicznych pracuje na potrzeby zakładu, zasilając kluczowe elementy infrastruktury produkcyjnej. Firma szacuje, że w sezonie letnim – przy maksymalnym poziomie produkcji – do 90% energii generowanej przez instalację będzie zużywane bezpośrednio na miejscu.

KONTRAKTY I WDROŻENIA

Eurowind Energy: Podpisał 10-letnią umowę na dostarczanie energii (Corporate Power Purchase Agreement – cPPA) z firmą Rockwool, zapewniając energię odnawialną z dwóch realizowanych projektów OZE w Polsce: farmy wiatrowej Mirosławiec oraz elektrowni fotowoltaicznej Marulewy, podała spółka. Zgodnie z umową Eurowind Energy będzie dostarczać do Rockwool około 70 GWh energii ze źródeł odnawialnych rocznie od połowy 2028 r.

TriGranit: Podpisał z Unimotem umowę PPA, gwarantującą w budynku Signum Work Station na warszawskim Mokotowie dostawy zielonej energii z identyfikowalnych źródeł odnawialnych – farm wiatrowych i fotowoltaicznych, znajdujących się w Polsce, na najbliższe trzy lata. Łączna ilość dostarczonej energii w okresie obowiązywania umowy wyniesie ponad 12 GWh.

Źródło: ISBnews