Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora odnawialnych źródeł energii (OZE) i elektromobilności z okresu 16-20 lutego.

RYNEK OZE

Miks energetyczny: Udział OZE w miksie energetycznym Polski wyniósł ponad 50% na koniec 2025 roku, a w całym roku – po raz pierwszy w historii – udział energii wyprodukowanej z odnawialnych źródeł przekroczył 30%, podało Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ).

Źródła OZE: Zielona energia stanowiła 31,4% produkcji energii elektrycznej w Polsce w 2025 roku, mimo że źródła OZE odpowiadały już za ponad połowę zainstalowanej mocy. Różnica pomiędzy mocą a realną generacją pokazuje problem strukturalny, a rok 2026 może się okazać momentem zwrotnym dla transformacji energetycznej, ocenia prezes Eurowind Energy w Polsce Małgorzata Szambelańczyk.

NFOŚiGW: Nabór wniosków w ramach programu „Moja Elektrownia Wiatrowa” na dofinansowanie instalacji prosumenckich turbin wiatrowych i magazynów energii został zamknięty po wyczerpaniu budżetu. Do 20lutego 2026 r. wpłynęło prawie 5 tys. wniosków na ponad 150 mln zł. Łączna zadeklarowana moc mikroinstalacji wiatrowych wynosi niemal 21 MW.

Magazyny energii: W latach 2026-2028 w Polsce do użytku będą oddawane jedynie pojedyncze projekty wiatrowe, za to może nas czekać kolejny boom inwestycyjny w segmencie OZE, tym razem dotyczący magazynów energii, ocenia country manager OX2 w Polsce Tomasz Guzowski. Według niego, do końca obecnej dekady moc zainstalowanych w Polsce magazynów energii może przekroczyć 6 GW.

EBI: Grupa Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) udzieliła w Polsce nowego finansowania o wartości 8 mld euro w 2025 r., co stanowi rekord w ponad trzydziestoletniej działalności banku rozwoju Unii Europejskiej w kraju. Najwyższe w historii nakłady przeznaczono na infrastrukturę krytyczną, a środki popłynęły zwłaszcza w kierunku projektów z zakresu transformacji energetycznej i rozwoju sieci transportowej, podał bank. Znacząco zwiększono także zaangażowanie na rzecz innowacji technologicznych, które są kluczowe dla wzmocnienia konkurencyjności gospodarki.

Czyste Powietrze: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) przedstawił do konsultacji społecznych pakiet proponowanych zmian w programie „Czyste Powietrze”, podał Fundusz. Proponowane zmiany mają wzmocnić skuteczność programu i zwiększyć liczbę osób, które będą mogły z niego realnie skorzystać. Uwagi i opinie można zgłaszać do 16 marca 2026 r.

E-MOBILNOŚĆ: POJAZDY

ElectroMobility Poland (EMP): Podpisało term sheet z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), określający warunki biznesowe inwestycji w Jaworznie, podała spółka. Wartość umowy wynosi 4,5 mld zł.

BYD: Rozpoczął 2026 rok od pierwszego miejsca w rankingu rejestracji nowych samochodów BEV w Polsce, z wynikiem 449 egzemplarzy w styczniu, z czego 267 modelu BYD Dolphin Surf, podała spółka. To oznacza, że co dziesiąte auto elektryczne zarejestrowane w minionym miesiącu miało logo BYD, a producent objął prowadzenie w segmencie BEV.

E-MOBILNOŚĆ: INFRASTRUKTURA

Punkty ładowania: Liczba ogólnodostępnych punktów ładowania aut elektrycznych zwiększy się do 13,5-14 tys. w 2026 roku, w porównaniu do 11 762 punktów na koniec 2025 roku według Polskiego Stowarzyszenia Nowej Mobilności (PSNM), przewiduje Powerdot. Przyspieszą projekty „tranzytowe”, czyli powstające przy drogach szybkiego ruchu. Według szacunków firmy budowa infrastruktury ładowania oddanej do użytku w tym roku pochłonie ok. 150-190 mln zł.

Ceny ładowania: Analiza przeprowadzona przez EV Klub Polska i portal elektromobilni.pl pokazuje, że rynek wchodzi w etap późnej polaryzacji. Część firm decyduje się na podwyżki, argumentując je rosnącymi kosztami inwestycji i energii, podczas gdy inni próbują przyciągnąć kierowców bardziej konkurencyjnymi stawkami. W efekcie różnice w cenach pomiędzy poszczególnymi sieciami ponownie się pogłębiają.

SPÓŁKI OZE

ML System: Zanotował ok. 4,6 mln zł skonsolidowanej straty netto w IV kw. 2025 r. wobec 16,2 mln zł straty w IV kw. 2024 r. oraz skonsolidowany zysk EBITDA na poziomie ok. 9,9 mln zł wobec 9 mln zł straty w tym ujęciu rok wcześniej, podała spółka, prezentując wstępne dane.

Energa: Miała 333 mln zł skonsolidowanego zysku netto i 957 mln zł zysku EBITDA w IV kw. 2025 r., podała spółka, powołując się na szacunkowe dane.

Nasz Prąd: Spółka ocenia, że przy sprawnym procesie zatwierdzenia prospektu oraz sprzyjającym otoczeniu rynkowym jej debiut na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) jest możliwy nawet w maju tego roku, podał Nasz Prąd. Planowana wartość oferty publicznej ma wynieść około 50 mln zł, z czego 30 mln zł powinna wynieść nowa emisja akcji. Pozyskane środki pozwolą spółce na dynamiczniejszy rozwój w obszarze zamówień publicznych.

Photon Energy: Całkowita produkcja energii elektrycznej wyniosła 3,3 GWh w styczniu 2026 r., wobec 4,7 GWh rok wcześniej, co oznacza spadek o 30% r/r, głównie ze względu na mniejszą produkcję instalacji fotowoltaicznych, wywołaną niekorzystnymi warunkami pogodowymi, uwzględniającymi zwiększoną jak na tę porę roku liczbę pochmurnych dni i znaczące opady śniegu, podała spółka.

Qair Polska: Powołał Mateusza Tyleckiego na stanowisko członka zarządu ds. operacyjnych (Chief Operations Officer). Mateusz Tylecki, który w strukturze Qair Polska pełnił dotychczas funkcję Asset Management & Optimization Director, przejmie odpowiedzialność za kluczowe obszary spółki: zarządzanie inwestycjami oraz optymalizację aktywów technicznych i ich eksploatację. W nowej roli będzie raportował bezpośrednio do wiceprezesa Remigiusza Nowakowskiego.

INWESTYCJE OZE

OX2: Zakłada, że do końca 2030 roku będzie dysponowało w Polsce mocą ok. 1 GW aktywów operacyjnych lub z rozpoczętą budową, poinformował ISBnews country manager w Polsce Tomasz Guzowski.

Recykling: Toyota Motor Europe (TME) zapowiedziała otwarcie Fabryki Zrównoważonego Obiegu, która ma powstać w ramach funkcjonującej w Wałbrzychu fabryki Toyota Motor Manufacturing Poland (TMMP). Na powierzchni 25 tys. m2 będzie rocznie przetwarzanych blisko 20 tys. pojazdów wycofanych z eksploatacji, podał producent.

Baltic Power: Na morskiej farmie wiatrowej Baltic Power, stanowiącej wspólny projekt Grupy Orlen i Northland Power, zakończono instalację wszystkich 78 fundamentów – tzw. monopali, podała Grupa Orlen. W prace na morskim placu budowy było zaangażowanych ponad 20 statków oraz 500 członków załóg i przedstawicieli wykonawców.

MET Group: Zakończyło budowę drugiego parku słonecznego we Włoszech. Projekt Agri-PV o mocy zainstalowanej 10 MWp będzie generował rocznie około 15 GWh energii elektrycznej. Budowa parku rozpoczęła się w lipcu 2024 roku, zainstalowano około 15 tysięcy paneli fotowoltaicznych, a za realizację dostaw i prac budowlanych (EPC) odpowiadała firma CMC Europe Italy.

Transformacja energetyczna: Kilkanaście funkcjonujących w Sanoku firm podpisało deklarację poparcia dla projektu Hydro Sanok, czyli realizacji programu dekarbonizacji tego miasta. Polega ona na zastąpieniu dotychczasowych źródeł ciepła opartych przede wszystkim na węglu fotowoltaiką, a więc źródłem odnawialnym. Środki na realizację dekarbonizacji pochodzić będą całkowicie ze źródeł zewnętrznych – np. od inwestora, z grantów czy innych form wsparcia. Pełną odpowiedzialność za jego przygotowanie, finansowanie i realizację ponosi spółka Hydro Sanok. Dekarbonizacja Sanoka opierać się będzie na źródłach w postaci paneli fotowoltaicznych o mocy między 85 a 95 MW, magazynu energii oraz kotła elektrodowego i magazynu ciepła. W lecie powstawać będzie dodatkowo od 700 do 1100 ton zielonego wodoru odnawialnego, którego odbiorcą będzie w pierwszej kolejności przemysł chemiczny, ale też inne branże, w tym transport.

Baltica 2: Zakończył się pierwszy etap przygotowania dna Bałtyku pod układanie kabli dla morskiej farmy wiatrowej Baltica 2, budowanej wspólnie przez Ørsted i PGE. Jednostka BOKA Falcon należąca do firmy Boskalis przygotowała 150 km tras dla kabli wewnętrznych, które połączą turbiny z morskimi stacjami elektroenergetycznymi. Kolejny etap obejmie wyznaczenie 260-kilometrowej trasy dla kabli eksportowych.

Tauron Ciepło: Rozpoczął prace nad budową farmy fotowoltaicznej na potrzeby Elektrociepłowni w Bielsku-Białej. Instalacja fotowoltaiczna o mocy około 3,58 MW wpłynie na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Inwestycja została zlokalizowana w miejscu wyburzonych budynków starej elektrociepłowni. Obecnie trwają prace przygotowawcze i projektowe, wcześniej spółka uzyskała niezbędne pozwolenia i decyzje środowiskowe. Projekt o wartości ponad 8 mln zł został dofinansowany w formie pożyczki preferencyjnej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Planowany termin oddania farmy do eksploatacji to koniec 2026 roku.

KONTRAKTY I WDROŻENIA

Electrum: Dołączył jako kluczowy partner inwestora RP Global przy budowie farmy wiatrowej Wałcz o mocy 124 MW, jednej z największych lądowych farm wiatrowych w Polsce, podała spółka.

Polenergia Obrót: Uruchomiła we współpracy z Orchestrade platformę ETRM (Energy Trading and Risk Management). To nowe narzędzie IT, które wspiera decyzje handlowe i zarządcze, a także kontrolę ryzyka, co jest ważne w kontekście rosnącego portfela OZE w grupie Polenergia i skali biznesu Polenergii Obrót.

Źródło: ISBnews