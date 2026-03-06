Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora odnawialnych źródeł energii (OZE) i elektromobilności z okresu 2-6 marca.

RYNEK OZE

Redysponowanie mocy: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wszczął postępowanie wyjaśniające dotyczące praktyk Polskich Sieci Elektroenergetycznych (PSE). Wątpliwości budzi sposób realizacji mechanizmu redysponowania jednostkami wytwórczymi energii ze źródeł odnawialnych i magazynami energii, podał Urząd. UOKiK bada, czy mogło dochodzić do nierównego traktowania niektórych wytwórców energii.

Centrum kompetencji na rzecz transformacji: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) rusza z krajowym pilotażem programu ELENA (European Local Energy Assistance), który wesprze transformację energetyczną. Program zapewni usługi doradcze dla spółek ciepłowniczych i samorządów na etapie przygotowania zrównoważonych inwestycji w ciepłownictwie i sektorze budynków publicznych. Ułatwi uzyskanie dofinansowania na modernizacje, przyczyni się do realnych oszczędności oraz poprawy jakości powietrza.

E-MOBILNOŚĆ: INFRASTRUKTURA

Orlen: Dzięki umowie z Bela (Bartels-Langness Handelsgesellschaft) rozbuduje sieć Orlen Charge w Niemczech o ponad 160 punktów szybkiego ładowania pojazdów, podała spółka. Nowe stacje ładowania o mocy do 400 kW zainstalowane zostaną do końca 2026 roku, a skorzystać z nich będzie można w atrakcyjnych lokalizacjach m.in. przy sklepach Famila i Markant, należących do Bela.

Budimex Mobility: Planuje w tym roku uruchomić 150 punktów ładowania samochodów elektrycznych, poinformował ISBnews prezes Artur Popko. Spółka z grupy Budimex zamierza jednocześnie zwiększać efektywność istniejącej sieci, zastępując wolniejsze ładowarki urządzeniami prądu stałego (DC) o wyższej mocy. „Realizujemy strategię rozbudowy infrastruktury elektromobilności, zakładającą utworzenie sieci 500 punktów ładowania na terenie Polski. W bieżącym roku przewidujemy uruchomienie 150 nowych lokalizacji, z przewagą szybkich ładowarek DC” – powiedział Popko w rozmowie z ISBnews.

Stacje ładowania: Można szacować, że już połowa prądu zużywanego na publicznych stacjach ładowania pojazdów w Polsce pochodzi z odnawialnych źródeł energii (OZE), ocenia dyrektor generalny Powerdot w Polsce Grigoriy Grigoriev.

Orlen: Planuje posiadać 12-14 wielostanowiskowych hubów ładowania samochodów elektrycznych do końca I półrocza, a kilkanaście kolejnych do końca obecnego roku, poinformował ISBnews dyrektor wykonawczy ds. elektromobilności Krzysztof Kaczyński.

Budimex Mobility: Aktualizuje cennik usług ładowania pojazdów elektrycznych. Nowe stawki zaczną obowiązywać od 2 marca 2026 r. na wszystkich stacjach operatora w Polsce. Ceny na stacjach AC wyniosą 1,96 zł/kWh, na stacjach DC o mocy do 60 kW – 2,35 zł/kWh, o mocy od 61 kW do 150 kW – 2,45 zł/kWh, a o mocy powyżej 150 kW – 2,66 zł/kWh. Sieć Budimex Mobility obejmuje ponad 400 punktów ładowania w całym kraju, a wkrótce do mapy dołączą kolejne lokalizacje, m.in. w Chorzowie i Ciechanowie. Celem strategicznym jest 500 punktów ładowania, z priorytetem dla szybkich ładowarek typu DC.

Stacje ładowania przy drogach szybkiego ruchu: Na sieci dróg szybkiego ruchu w Polsce mamy obecnie 415 MOP-ów, z czego na 145 znajdują się stacje ładowania pojazdów elektrycznych. To łącznie przekłada się na 493 punkty ładowania, z czego 222 to ultraszybkie ładowarki o mocy od 150 kW w górę, podała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). Stacje ładowania pojazdów elektrycznych dostępne są na 97 MOP-ach w zarządzie GDDKiA (łącznie 279 punktów dla pojazdów osobowych i cztery, o mocy 600 kW, przeznaczone dla ciężarowych), 14 prywatnych parkingach (60 punktów ładowania) i na 34 MOP-ach na odcinkach koncesyjnych (łącznie 148 punktów ładowania dla osobowych i dwa, o mocy 400 kW, dla ciężarowych). Obecnie w realizacji są stacje ładowania dla poj. osobowych i ciężarowych na 40 MOP-ach.

GreenWay Polska: Z analizy wykorzystania ogólnodostępnej sieci ładowania GreenWay Polska w okresie od 15 stycznia do 1 marca 2026 r. (46 dni) wynika, że kierowcy zrealizowali w tym czasie ponad 92,5 tys. sesji ładowania, pobierając łącznie 2,48 GWh energii. W przeliczeniu na dzień oznacza to wzrost liczby sesji o 10% względem średniej z ostatnich 12 miesięcy oraz 6-procentowy wzrost pobranej energii. Dane wskazują, że w okresie zimowych wyjazdów kierowcy częściej sięgają po infrastrukturę ładowania – zarówno w trasie, jak i w miejscach docelowych.

BYD: Zaprezentował technologię stacji ładowania Flash Charger, zdolną do dostarczania do 1500 kW mocy przez jedno złącze (w specyfikacji dla rynku chińskiego). BYD uruchomił już 4239 stacji Flash Charging w całych Chinach (stan na 5 marca 2026 r.), a do końca tego roku planuje mieć w eksploatacji 20 000 takich punktów. W dalszym etapie planowany jest rozwój na rynkach zagranicznych, w tym w Europie – również w Polsce.

SPÓŁKI OZE

R.Power: Odnotował 156 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2025 r. przy przychodach ogółem w wysokości 628 mln zł, podała spółka, powołując się na wybrane wstępne dane. Zysk EBITDA wyniósł 375 mln zł wobec 99 mln zł rok wcześniej, a wynik na działalności finansowej: -128 mln zł.

INWESTYCJE OZE

Urbasolar: Spółka zależna Axpo, rozpoczęła budowę największej w Europie instalacji fotowoltaicznej na dachu. System o powierzchni 136 tys. m2 i mocy 18 MW powstaje na dachu budynku logistycznego Omega w Dourges na północy Francji.

KONTRAKTY I WDROŻENIA

Zakup biogazowni: Polski Zielony Fundusz Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (PZF), zarządzany przez ARP Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, zawarł umowę na zakup pięciu biogazowni na polskim rynku, ich rozbudowę i potencjalnie – rozszerzenie do biometanowni, podała Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP). Zaangażowanie finansowe PZF w ten projekt wyniesie 55 mln zł.

Greenvolt Power: Nawiązał strategiczną współpracę z Reel, duńskim dostawcą energii elektrycznej dla sektora B2B. Współpraca obejmuje świadczenie usług bilansowania i optymalizacji dla hybrydowego parku energetycznego Høegholm, zlokalizowanego na półwyspie Djursland w zachodniej Danii. Projekt, rozwijany i realizowany przez Greenvolt Power, znajduje się obecnie w fazie budowy. Pełne uruchomienie operacji komercyjnych spodziewane jest w I kwartale 2026 roku dla systemu fotowoltaicznego oraz w IV kwartale 2026 roku dla jednostki BESS. Hybrydowy obiekt łączy 97,36 MW mocy z fotowoltaiki z systemem magazynowania energii o mocy 60 MW i pojemności 120 MWh, co pozycjonuje Høegholm jako jeden z największych zintegrowanych aktywów hybrydowych w kraju.

Źródło: ISBnews