Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora odnawialnych źródeł energii (OZE) i elektromobilności z okresu 9-13 marca.

RYNEK OZE

Termomodernizacja: Rozpoczął się projekt kompleksowej termomodernizacji szkół artystycznych w Polsce, który obejmuje 16 województw i potrwa do 2029 roku. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021–2027 (FEnIKS), który prowadzi Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we współpracy z Ministerstwem Klimatu i Środowiska. Projekt obejmuje 29 szkół i 33 budynki. Wartość inwestycji przekroczy 120 mln zł, z czego 70 mln zł stanowi dofinansowanie z programu FEnIKS. Projekt wpisuje się w działania państwa na rzecz zwiększania efektywności energetycznej budynków publicznych oraz rozwoju odnawialnych źródeł energii.

Samorządy dla OZE: Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej (SGPEO) podpisało list intencyjny z Fundacją Green Transition Hub, który zakłada szerokie wsparcie merytoryczne dla gmin, obejmujące organizację specjalistycznych szkoleń dla kadr administracji samorządowej, promocję Kodeksu Dobrych Praktyk wyznaczającego etyczne ramy współpracy, prowadzenie kampanii informacyjnych obalających mity oraz integrację środowisk samorządowych wokół idei zielonej energii. „Stowarzyszenie stawia na rzetelną edukację, wzmocnienie głosu samorządów oraz budowanie partnerskiego dialogu między inwestorami a lokalnymi społecznościami. Nie pozwólmy by strach i fake newsy zablokowały nasz rozwój” – powiedział prezes SGPEO Dawid Litwin, cytowany w komunikacie.

E-MOBILNOŚĆ: POJAZDY

Denza: Technologiczna marka premium należąca do Grupy BYD, potwierdziła, że jej flagowy model Z9GT zadebiutuje w Europie 8 kwietnia, wprowadzając na europejski rynek technologię Flash Charging dzięki najnowszemu akumulatorowi BYD Blade 2.0. Technologia umożliwia ładowanie o mocy o mocy do 1500 kW, co pozwala na ładowanie od 10% do 70% w zaledwie 5 minut, od 10% do 97% w 9 minut, a w temperaturze nawet -30°C od 20% do 97% w 12 minut. W ocenie chińskiego koncernu, zasada „5 minut gotowy, 9 minut pełny, 3 minuty dłużej na mrozie” będzie przełomem w ładowaniu aut elektrycznych. Denza Z9GT będzie wyposażona w baterię o pojemności 122 kWh, co w

wersji z napędem na tylne koła przełoży się na zasięg do 800 km wg WLTP.

E-MOBILNOŚĆ: INFRASTRUKTURA

Enefit: Udostępnił w Białymstoku swoją najmocniejszą stację ładowania w Polsce, obejmującą dwa punkty ładowania o mocy 320 kW każdy, co daje łącznie 640 kW zainstalowanej mocy, podała spółka. To pierwsza w krajowej sieci spółki instalacja o tak wysokich parametrach. W 2026 roku planowane jest uruchomienie kolejnych trzech lokalizacji: w Odolionie, Woli Rębkowskiej oraz Ełku. Strategia Enefit zakłada budowę 3 000 stacji ładowania w całym regionie do 2028 roku, w tym około 1 000 w Polsce.

SPÓŁKI OZE

PGE: Elektrownia Wiatrowa Baltica-9 – spółka z Grupy PGE – w wyniku spełnienia się warunków przewidzianych w umowie nabyła od RWE 100% udziałów w RWE Offshore Wind Poland, spółce rozwijającej projekt morskiej farmy wiatrowej FEW Bałtyk II o mocy ok. 350 MW, sąsiadujący z projektem Baltica 9, podała PGE.

TDJ: Rozpoczął przymusowy wykup akcji Grenevii od pozostałych akcjonariuszy po cenie 3,3 zł za akcję i podejmie kroki zmierzające do wycofania akcji tej spółki z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie, podała spółka.

Orlen Neptun: Został partnerem strategicznym XIII edycji studiów podyplomowych na kierunku morska energetyka wiatrowa na Politechnice Gdańskiej.

INWESTYCJE OZE

Polenergia: Zakłada, że projekty wiatrowe w Rumunii, realizowane przez spółkę zależną Wind Farm Four (WF4) w ramach 7 spółek celowych w oparciu o umowę przyłączeniową dla mocy do 686 MW, powinny wejść w etap gotowości do budowy do końca 2026 roku, a ostateczna decyzja inwestycyjna (FID) spodziewana jest w II kwartale 2027 roku, podała spółka.

Polenergia: Budowa morskich farm wiatrowych Bałtyk 2 i Bałtyk 3 o łącznej mocy 1,44 GW, realizowanych przez Polenergię wraz z Equinorem, przebiega zgodnie z budżetem i harmonogramem, poinformował prezes Polenergii Adam Purwin.

Tauron: Oddał do eksploatacji farmę wiatrową pod Sieradzem o mocy blisko 24 MW, która jest 15. farmą wiatrową Grupy, podał Tauron. Inwestycja przybliża spółkę do osiągnięcia celu strategicznego, jakim jest 2700 MW mocy zainstalowanej w odnawialnych źródłach energii do 2030 roku.

Eurowind Energy: Rozpoczyna prace nad farmą wiatrową w województwie kujawsko-pomorskim, podała spółka. W ramach inwestycji w park wiatrowy w Małym Mędromierzu, na terenie gminy Tuchola, zaplanowano budowę 13 turbin wiatrowych o łącznej mocy około 80 MW.

Baltic East: Orlen Neptun z Grupy Orlen wybrał konsorcjum trzech polskich firm: Projmors ASE Group, Ramboll Polska i Enprom na wykonawcę prac przedprojektowych i projektowych, opracowanie parametrów technicznych (ang. Front End Engineering and Design – FEED) oraz pozyskanie pozwolenia na budowę dla morskiej farmy wiatrowej Baltic East, podała spółka.

Grupa Enea: Planuje realizację magazynów energii o łącznej mocy 1386 MW i projektów fotowoltaicznych o mocy ok. 300 MW w ciągu maksymalnie 30 miesięcy, poinformował wiceprezes ds. handlowych Bartosz Krysta. Wartość tego programu inwestycyjnego to ok. 2 mld zł.

KONTRAKTY I WDROŻENIA

Polska Grupa Biogazowa: Uruchomiła nowe Centrum Monitoringu i Analiz (CMA) przy okazji otwarcia swojej nowej siedziby w Warszawie, podała spółka. To rozwinięcie systemu centralnego nadzoru nad biogazowniami, który spółka konsekwentnie rozwija od 2020 r.

Magazyny energii: Axpo i Advance Green Energy zawarły długoterminową umowę, której celem jest zabezpieczenie przychodów rynkowych pierwszego i największego działającego w Bułgarii systemu magazynowania energii elektrycznej w bateriach (BESS). Instalacja znajduje się w Balkan Industrial Park w Łoweczu. Instalację BESS uruchomiono w maju 2025 r. Jest własnością i pozostaje w operacyjnym zarządzaniu Advance Green Energy. Była pierwszym tego typu obiektem w Bułgarii i wciąż pozostaje największym bateryjnym systemem magazynowania energii na Bałkanach. Obiekt jest w pełni operacyjny i odgrywa kluczową rolę we wspieraniu stabilności sieci oraz umożliwianiu integracji

odnawialnych źródeł energii z systemem elektroenergetycznym w regionie.

Energoaparatura: Podpisała umowę podwykonawczą z Anabud Bogucki (generalny wykonawca) na wykonanie prac projektowych, zamówienie komponentów, w tym kabli wysokiego i średniego napięcia oraz wykonanie prac z zakresu elektrycznego, w tym wykonanie stacji GPO 110/30 kV za łącznie 30,8 mln zł netto, w ramach inwestycji polegającej na kompleksowym wykonaniu robót dla farmy wiatrowej Lubień 1. Termin realizacji to 10 września 2027 r.

Źródło: ISBnews