Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora odnawialnych źródeł energii (OZE) i elektromobilności z okresu 27-31 października.

RYNEK OZE

Rozwój OZE w Polsce: Polska odpowiada za niemal połowę łącznego przyrostu produkcji energii z odnawialnych źródeł (OZE) po 2024 roku w 11 krajach członkowskich UE z Europy Środkowo-Wschodniej, wynika z raportu Banku Pekao „Rozwój sektora OZE po kryzysie energetycznym”. Problem w tym, że są to głównie źródła wiatrowe i fotowoltaiczne, charakteryzujących się niską dyspozycyjnością. Niewykorzystany potencjał eksperci Pekao dostrzegają w obszarach bioenergii i hydroenergii. „Choć kosztowna, bioenergia mogłaby odegrać większą rolę w zagospodarowaniu odpadów rolno-spożywczych, transformacji ciepłownictwa i wykorzystaniu biometanu w przemyśle. Z kolei w energetyce wodnej o rozwój jest trudniej z uwagi na mało korzystne uwarunkowania naturalne, choć jej potencjał jest i tak do pewnego stopnia tracony. Dalszy rozwój obu technologii wymaga jednak silniejszego wsparcia systemowego, zmian legislacyjnych, jak również 'zielonego światła’ w strategii energetycznej” – czytamy w materiale.

E-MOBILNOŚĆ: INFRASTRUKTURA

Powerdot: Na jeden punkt ładowania przypadało nieco ponad 9 samochodów elektrycznych na koniec III kwartału 2025 roku, nieznacznie więcej niż rok temu, wynika z raportu Powerdot. Dostępna do użytku infrastruktura zwiększyła się w ciągu roku o 40%, a park samochodów elektrycznych urósł o 53%.

MKiŚ: Rząd przyjął nową wersję Krajowych ram polityki dla paliw alternatywnych w transporcie, podało Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ). Przewidują one 87 tys. ogólnodostępnych punktów ładowania samochodów elektrycznych w 2030 r. wobec ok. 11 tys. obecnie, w tym 2,6 tys. punktów ultraszybkiego ładowania, wobec 814 obecnie.

E-MOBILNOŚĆ: POJAZDY

NaszEauto: Od 3 lutego 2025 r. wpłynęło ponad 18,5 tys. wniosków w programie „NaszEauto”, ale aż 90% wniosków podjętych do oceny zawiera braki, które wpływają na przedłużony proces ich rozpatrywania i na wypłatę samego dofinansowania. Od 20 października 2025 r. obowiązuje zmieniona wersja programu, w którym rozszerzono grupę beneficjentów i pojazdów objętych dofinansowaniem, a także m.in. uproszczono proces aplikacyjny. Jedną ze zmian jest zniesienie obowiązku załączania potwierdzenia zapłaty za polisę OC/AC oraz potwierdzenia zapłaty za opłatę wstępną. Zmiana ta pozwoli ograniczyć liczbę wniosków odrzucanych z przyczyn formalnych i usprawni proces oceny.

INWESTYCJE OZE

R.Power: Oficjalnie rozpoczął budowę farmy fotowoltaicznej Lazuri (55 MWp) w okręgu Satu Mare w Rumunii. Projekt, realizowany wraz z wykonawcą EPC, firmą Nomad Electric, będzie wytwarzał około 70 GWh zielonej energii rocznie.

Baltic Power: Spółka realizująca wspólne przedsięwzięcie Orlenu i kanadyjskiej grupy Northland Power zakończyła instalację dwóch morskich stacji elektroenergetycznych o wadze 2500 ton każda, kluczowego elementu pierwszej polskiej morskiej farmy wiatrowej, podał Orlen. Część elementów obu stacji powstała w zakładach w Gdyni i Gdańsku.

EDP: Poprzez spółkę EDP Energia Polska nawiązał współpracę z Leroy Merlin. W ramach umowy EDP zainstaluje systemy słoneczne o łącznej mocy 4,6 MWp w 26 lokalizacjach Leroy Merlin. Instalacje fotowoltaiczne firmy będą zasilać sklepy w Bełchatowie, BielskuBiałej,

Jabłonnie, Kłodzku, Kołbaskowie, Krośnie, Kutnie, Mikołowie, Mirkowie, Modlniczce, Olsztynie, Pile, Płocku, Poznaniu, Puławach, Sosnowcu, Suchym Lesie, Szczecinie, Tarnowie, Toruniu, Warszawie (2 lokalizacje), Wieliczce, Wołominie, Wrocławiu i Żorach. Łączna roczna produkcja czystej energii przekroczy 4,5 GWh.

Veoila: Zainaugurowała w elektrociepłowni w Świdniku projekt Koral – inwestycję prowadzona przez Veolię Wschód z Grupy Veolia term. Przedsięwzięcie obejmuje budowę dwóch jednostek biomasowych oraz dwóch gazowych silników kogeneracyjnych. To I etap projektu, którego efektem będzie uzyskanie efektywnych energetycznie sieci ciepłowniczych u wszystkich klientów spółki. Od 2029 roku około 40% zużywanego węgla zostanie zastąpione przez biomasę i paliwo gazowe. Docelowo, po zakończeniu projektu Koral, z miksu paliwowego

świdnickiego systemu ciepłowniczego całkowicie zostanie wyeliminowany węgiel. Projekt Koral jest jednym z elementów realizowanego przez Grupę Veolia w Polsce strategicznego programu GreenUp, którego celem jest transformacja lokalnych systemów ciepłowniczych w kierunku czystszych paliw i odnawialnych źródeł energii. Ostatecznym celem pozostaje całkowite odejście od węgla w ciepłowniach grupy i osiągnięcie neutralności klimatycznej.

mBank: Ogłosił Plan Transformacji, przewidujący osiągnięcie zerowych emisji netto w zakresie finansowanego portfela do 2050 roku oraz z działalności własnej do 2040 roku. W ramach sektorowych celów dekarbonizacyjnych dla emisji finansowanych, bank zakłada osiągnięcie do 2030 roku (w porównaniu do roku 2022) redukcji intensywności emisji o 64% w przypadku nieruchomości komercyjnych, 66% w przypadku wytwarzania energii i 54% w przypadku nieruchomości mieszkaniowych. mBank zamierza również zmniejszyć intensywność emisji w zakresie leasingu oraz aktywów pod zarządzaniem. W zakresie działalności własnej mBank zakłada redukcję emisji o 42% do 2030 roku (względem 2022 roku).

KONTRAKTY I WDROŻENIA

Magazyny energii: Axpo Polska i Energix zawarły umowę na optymalizację największego bateryjnego systemu magazynowania energii (BESS) w Polsce o mocy 24 MW, podało Axpo. To kolejny tego typu kontrakt podpisany w tym roku przez Axpo Polska.

Unimot Energia i Gaz: Spółka z Grupy Unimot, podpisała dwa niezależne porozumienia z partnerami – ISO Company oraz EDS Engineering – w celu realizacji projektów związanych z odbudową infrastruktury energetycznej Ukrainy, zniszczonej w wyniku wojny, podała spólka.

Orlen: Pozyskał 3,5 mld zł z Krajowego Planu Odbudowy (KPO) w ramach umów podpisanych z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na realizację inwestycji w morską energetykę wiatrową, podała spółka. Z puli tych środków 900 mln zł zostanie przeznaczone na realizację morskiej farmy wiatrowej Baltic Power, a pozostałe środki na projekt Baltic East.

