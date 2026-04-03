Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora odnawialnych źródeł energii (OZE) i elektromobilności z okresu 30 marca – 3 kwietnia.

RYNEK OZE

Transformacja: Wojna na Bliskim Wschodzie to swoiste „sprawdzam” dla energetyki, które potwierdza słuszność obranego przez Europę kierunku transformacji energetycznej, przekonywali przedstawiciele branży podczas konferencji EuroPower i OZE Power. „Kryzys paliwowy to swoiste 'sprawdzam’ dla energetyki. Pokazuje, że strategia transformacji się sprawdza, wspiera odporność i w dłuższej perspektywie pozwoli nam uniezależnić się od tego rodzaju wydarzeń geopolitycznych” – powiedziała p.o. prezesa Energi Magdalena Kamińska.

mBank: Opublikował sprawozdanie zrównoważonego rozwoju za 2025 r. Bank udzielił 22 mld zł zrównoważonego finansowania, zwiększył wartość portfela odnawialnych źródeł energii do 6,4 mld zł i sfinansował 22 nowe inwestycje w OZE. Miniony rok to także publikacja ambitnego planu transformacji oraz potwierdzenie celów klimatycznych banku przez SBTi – jako pierwszego w Polsce.

Offshore: Przy pełnym wykorzystaniu potencjału 33 GW polski offshore może oznaczać ok. 897 mld zł łącznych nakładów, 346 mld zł wartości dodanej dla gospodarki i ponad 56 mld zł wpływów fiskalnych, wynika z raportu Baker Tilly TPA i CEE Energy. Autorzy raportu wskazują też, że udział krajowych firm nie jest stały – rośnie od 15,64% przy 4 GW do 39,56% przy 19 GW, a średnio ważony local content dla scenariusza 33 GW wynosi 31,99%.

E-MOBILNOŚĆ: POJAZDY

Rynek baterii EV: Globalny rynek materiałów stosowanych w akumulatorach do samochodów elektrycznych, uwzględniających m.in. lit, nikiel i kobalt, osiągnie wartość 154 mld USD do 2036 roku, wynika z raportu IDTechEx.

Samar: Udział nowych elektrycznych samochodów osobowych (BEV) w rejestracjach w marcu wzrósł do 5,3%, co może zwiastować odbicie rynkowe tego segmentu po spadkach w poprzednich miesiącach, związanych z zakończeniem programu „NaszEauto” (w lutym udział ten wyniósł 3,9%).

SPÓŁKI OZE

Tauron Polska Energia: Spodziewa się wzrostu nakładów inwestycyjnych w 2026 roku, być może nawet do poziomu powyżej 7 mld zł, poinformował wiceprezes zarządu ds. zarządzania majątkiem i rozwoju Michał Orłowski. „Capex w 2026 roku wzrośnie, przy czym wiele zależy od akwizycji OZE, które nie są uwzględnione w planie, a także nakładów na blok gazowy w Jaworznie. Możliwa jest 'siódemka z przodu'” – powiedział Orłowski podczas konferencji prasowej.

INWESTYCJE OZE

United Heat: W Zgorzelcu i Goerlitz rozpoczęła się budowa połączenia systemów ciepłowniczych Polski i Niemiec, podało Ministerstwo Energii. Projekt United Heat to jedna z najważniejszych transgranicznych inwestycji energetycznych w Europie Środkowej. Zakłada on budowę zdywersyfikowanych i zaawansowanych technologicznie źródeł ciepła opartych w 100% na odnawialnych i niskoemisyjnych źródłach energii. Inwestycja ma umożliwić pełną dekarbonizację systemów ciepłowniczych obu miast do 2030 roku.

R.Power: Rozpoczął realizację wielkoskalowego projektu bateryjnego magazynu energii (BESS) Jedwabno o mocy 150 MW i pojemności 300 MWh, podała spółka. Generalnym wykonawcą projektu jest Nomad Electric. To jeden z największych projektów magazynów energii będących obecnie w budowie w Polsce. Zakończenie budowy planowane jest na koniec 2026 roku.

Tauron: Farma wiatrowa Miejska Górka o mocy 190 MW jest zaawansowana rzeczowo w ok. 70%, pierwsza produkcja w ramach rozruchu spodziewana jest w tym roku, a oddanie inwestycji do eksploatacji ma nastąpić w połowie 2027 r. Z kolei dwie farmy fotowoltaiczne – PV Mysłowice o mocy 55 MW i PV Ogrodzieniec o mocy 85 MW mają być oddane odpowiednio w III i IV kwartale 2028 r., podał Tauron. Z kolei z ok. 560 MW mocy budowanych magazynów energii, w 2026 r. planowane jest oddanie instalacji Proszówek (93% zaawansowania) i Kuźnica Raciborska (55%) o łącznej mocy 16 MW. Kolejne 90 MW ma zostać ukończone w 2027 roku, a 452 MW w 2028 r.

KONTRAKTY I WDROŻENIA

Enea Operator: Spółka z Grupy Enea podpisała pierwszą w Polsce umowę na świadczenie usługi Interwencyjnej Regulacji Mocy Biernej (IRB), podała Enea. To rozwiązanie umożliwiające aktywne zarządzanie poziomami napięć w sieci przy rosnącym udziale odnawialnych źródeł energii (OZE).

Zielone inwestycje: Europejski Bank Inwestycyjny (EBI), Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) i Santander Consumer Bank (SCB) podpisały umowę, która umożliwi uruchomienie w Polsce 860 mln zł finansowania dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), a także dla osób fizycznych – na inwestycje w samochody elektryczne, panele słoneczne i efektywność energetyczną, podał EBI. Nowo nawiązana współpraca przyczyni się do realizacji celów planu REPowerEU Unii Europejskiej w zakresie dostępnej cenowo, czystej energii oraz wesprze dalszy rozwój rynków finansowych wspólnoty.

Polskie Stowarzyszenie Nowej Mobilności (PSNM): Zakończyło trzecią edycję cyklu szkoleń „Nowa Mobilność w praktyce”, w którym przeszkolono prawie tysiąc urzędników w 22 miastach. To dowód na rosnące zaangażowanie w rozwój zrównoważonego transportu. Szkolenia obejmowały kluczowe zagadnienia związane z bezemisyjnym transportem, infrastrukturą ładowania oraz mobilnością miejską. W wydarzeniach uczestniczyło ponad 1000 osób, które pokonały łącznie ponad 10 tys. kilometrów pojazdami elektrycznymi. Doświadczenia trzeciej edycji szkoleń, potwierdzają coraz większe zaangażowanie mniejszych miast, co podkreśla ich ambicje w zakresie nowoczesnych rozwiązań transportowych.

Źródło: ISBnews