Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora odnawialnych źródeł energii (OZE) i elektromobilności z okresu 6-10 kwietnia.

E-MOBILNOŚĆ: POJAZDY

BYD: Denza, należąca do Grupy BYD i silnie zorientowana na technologie motoryzacyjna marka premium zadebiutowała na rynku globalnym i zaprezentowała w Paryżu pierwsze dwa modele przeznaczone na rynki międzynarodowe: Z9GT oraz D9 DM-i.

E-MOBILNOŚĆ: INFRASTRUKTURA

GreenWay: W tegoroczne święta wielkanocne, w Wielki Piątek, dzienna liczba sesji ładowania w publicznej sieci GreenWay w Polsce wzrosła o 33% względem średniej od początku 2026 roku. Analogiczne zjawisko obserwowano w GreenWay w poprzednich latach. W 2024 roku liczba sesji ładowania w Wielki Piątek wzrosła o 22%, a w 2025 roku o 17%.

BYD: Poinformował o planie budowy 6000 stacji Flash Charging, umożliwiających ładowanie z mocą do 1500 kW, poza Chinami w ciągu najbliższych 12 miesięcy, w tym 3000 w Europie.

SPÓŁKI OZE

Onde: Chce utrzymywać portfel projektów OZE netto na dotychczasowym poziomie ok. 2 GW, w tym portfel projektów wiatrowych ma wzrosnąć do ok. 1,6 GW, w porównaniu do 1,25 GW obecnie, poinformował wiceprezes Marek Marzec.

Onde: Zarząd Onde zarekomendował zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu podział zysku netto za 2025 r. w kwocie 27,7 mln zł w następujący sposób: 16,9 mln zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy w wysokości 0,31 zł na jedną akcję, a 10,8 mln zł przeznaczyć na kapitał zapasowy, podała spółka.

Onde: Odnotowało 18,95 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2025 r. wobec 30,28 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Grupa Greenvolt: Osiągnęła 777 mln euro przychodów w 2025 r. (+121% r/r). EBITDA osiągnęła rekordowy poziom 207,8 mln euro, głównie dzięki segmentowi projektów wielkoskalowych (+192,7 mln euro). Zysk netto przypadający na Greenvolt wyniósł 5,3 mln euro, co oznacza poprawę o ponad 120 mln euro względem poprzedniego roku. Portfel projektów w segmencie projektów wielkoskalowych wynosi obecnie 12,8 GW, z czego Greenvolt rozwinął (co najmniej do etapu Ready-to-Build) lub sprzedał projekty o mocy 5,1 GW, co oznacza wzrost o 1,2 GW rok do roku.

Eurowind Energy: Przejął Connected Wind Services Denmark – duńską spółkę specjalizującą się w serwisowaniu i utrzymaniu turbin wiatrowych. Transakcja wzmacnia zaplecze techniczne Eurowind Energy i wspiera dalszy rozwój działalności firmy w regionie Europy Północnej, przy zachowaniu dotychczasowego modelu funkcjonowania przejętej organizacji. „Jest to naturalny krok w kierunku dalszego rozwoju naszych kompetencji operacyjnych w Danii i Europie Północnej” – powiedział CEO Eurowind Energy Jens Rasmussen, cytowany w komunikacie.

INWESTYCJE OZE

OX2: Rozpoczął w gminie Sława w województwie lubuskim budowę farmy fotowoltaicznej o mocy 165 MWp. Jest to druga i jednocześnie największa inwestycja fotowoltaiczna OX2 w Polsce, podała spółka.

Electrum: Realizuje budowę farmy fotowoltaicznej PV LION w miejscowości Krzepielów (województwo lubuskie) dla firmy OX2. Firma odpowiada za prace projektowe, dostawę komponentów oraz wykonanie instalacji fotowoltaicznej wraz z wyprowadzeniem mocy do Głównego Punktu Odbioru energii. Instalacja będzie mieć 165 MWp mocy i stanie się jedną z największych farm PV oddawanych do eksploatacji w Polsce.

KONTRAKTY I WDROŻENIA

Tauron: Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze, spółka zarządzająca Międzynarodowym Portem Lotniczym Katowice w Pyrzowicach, zakontraktowało w Tauronie ponad 17 GWh energii na najbliższy rok, wraz z gwarancjami pochodzenia energii ze źródeł odnawialnych, podał Tauron.

Onde: Zawarło z litewską spółką celową należącą do grupy kapitałowej inwestora z branży OZE umowę o wartości 28,5 mln euro netto (ok. 121,9 mln zł netto) na wykonanie prac projektowych oraz budowlanych w formule BoP dla farmy wiatrowej położonej na terenie Litwy, podała spółka. Umowa będzie realizowana w terminie do 31 grudnia 2027 r. (odbiór inwestycji przez inwestora).

Energa: Podpisała z przedstawicielami Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Gdyni, Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni i Centrum Nauki Experyment umowę inaugurującą działalność Centrum Samorządowej Transformacji Energetycznej (CSTE). To początek szeroko zakrojonych działań, które pomogą m.in. rozwijać gospodarkę zero- i niskoemisyjną. Projekt umożliwi m.in. transfer technologii i rozwój innowacji np. w obszarze magazynowania energii, integracji systemów energetycznych czy wykorzystania wodoru. Pozwoli też na wsparcie transformacji energetycznej Gdyni i regionu, poprzez m.in. opracowanie koncepcji „wysp energetycznych” – lokalnych obszarów bilansowania (np. kampusów, osiedli lub budynków użyteczności publicznej), samowystarczalnych energetycznie dzięki instalacjom OZE i magazynom energii.

R.Power: Spółka celowa z Grupy R.Power zawarła z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) umowę pożyczki ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), do kwoty 200,2 mln zł, podał R.Power. Pożyczka może zostać wykorzystana wyłącznie na pokrycie kosztów kwalifikowanych budowy elektrowni fotowoltaicznej Słupsk o mocy 105 MWp.

Źródło: ISBnews