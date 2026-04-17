Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora odnawialnych źródeł energii (OZE) i elektromobilności z okresu 13-17 kwietnia.

RYNEK OZE

Strategia Klimatyczna: Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) przejęło odpowiedzialność za przygotowanie Długoterminowej Strategii Klimatycznej (LTS), kluczowego dokumentu wyznaczającego kierunki transformacji klimatyczno-energetycznej Polski do 2050 r., podał resort. Zakończenie prac planowane jest do końca 2026 r.

System kaucyjny: Od startu systemu do końca marca br. Polacy zwrócili 520 mln puszek i butelek ze znakiem kaucji, podało Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ). Resort szacuje, że miesięcznie będzie zbieranych ok. pół miliarda sztuk opakowań.

E-MOBILNOŚĆ: POJAZDY

PSNM: Udział samochodów całkowicie elektrycznych (BEV) w rynku nowych aut osobowych w Polsce wzrośnie do 12,2% w 2028 r. i 24,5% w 2030 r., w porównaniu do 7,2% odnotowanych w ubiegłym roku, wynika ze scenariusza rozwojowego w raporcie „Polish EV Outlook 2026”, opublikowanego przez F5A oraz Polskie Stowarzyszenie Nowej Mobilności (PSNM).

PSNM: Polskie Stowarzyszenie Nowej Mobilności podpisało list intencyjny z Info-Ekspert deklarujący współpracę w obszarze analiz rynkowych, edukacji branżowej oraz wsparcia transformacji transportu w kierunku neutralności klimatycznej. Partnerstwo obejmie m.in. działania związane z analizą wartości rezydualnych i kosztów użytkowania pojazdów elektrycznych.

PepsiCo: W ramach realizacji celów strategii zrównoważonego rozwoju PepsiCo Positive (pep+) udostępniła swoim pracowników blisko 100 aut z napędem hybrydowym i 30 samochodów w pełni elektrycznych, a kolejne 15 osób przesiądzie się na elektryki w tym roku. Dzięki współpracy z Elocity powstały 43 punkty ładowania m.in. przy fabrykach firmy w Grodzisku Mazowieckim, Tomaszowie Mazowieckim, Michrowie i Żninie, a także w magazynie w Suchym Lesie oraz centrum finansowym w Prząśniczce. Rozwój infrastruktury obejmuje również instalację stacji ładowania w domach pracowników, co pozwala na jeszcze większą elastyczność w codziennym użytkowaniu służbowych aut elektrycznych.

Licznik elektromobilności: Liczba rejestracji elektrycznych samochodów osobowych oraz hybryd typu plug-in w Polsce wzrosła o 73% r/r do 25 869 pojazdów w okresie styczeń-marzec 2026 r., wynika z licznika elektromobilności, uruchomionego i aktualizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Nowej Mobilności (PSNM) oraz Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM). Liczba rejestracji samochodów w pełni elektrycznych wzrosła o 60,7% do 10 717 szt., a hybryd plug-in o 83,6% do 15 152 szt.

Changan: Grupa Bemo, Matsuoka oraz Polska Grupa Dealerów (PGD) zostały oficjalnymi partnerami odpowiedzialnymi za dystrybucję samochodów chińskiej marki Changan w Polsce. Wśród czterech modeli dostępnych na polskim rynku znajdą się m.in. w pełni elektryczne Changan Deepal S05 oraz Changan Deepal S07. Oficjalna premiera marki Changan w Polsce odbędzie się 7 maja w Warszawie

E-MOBILNOŚĆ: INFRASTRUKTURA

Ceny ładowania EV: Comiesięczna analiza przeprowadzana przez EV Klub Polska i portal elektromobilni.pl pokazuje, że polski rynek ładowania samochodów elektrycznych wciąż pozostaje jednym z najbardziej zróżnicowanych cenowo w Europie. W zależności od operatora, lokalizacji, mocy ładowarki i pory dnia, kierowca może zapłacić za usługę ładowania od 0,99 zł do nawet 3,59 zł za kWh. Różnica wykracza ponad 260%, gdyż poza kwestią ceny równie znaczące jest skomplikowanie cenników oraz potencjalnych polityk cenowych. W segmencie szybkiego ładowania DC (do 150 kW) najtańsze są taryfy dynamiczne Tauron (od 1,97 zł/kWh) oraz Enefit (2,25 zł/kWh). ChargeEuropa oferuje stałą stawkę 2,30 zł/kWh, a Budimex Mobility – od 2,35 zł do 2,66 zł/kWh w zależności od mocy. W segmencie ultraszybkiego ładowania HPC (≥150 kW) liderem taniego ładowania pozostaje Ekoen z ceną od 0,99 zł/kWh w momentach nadwyżek prądu w sieci. Superchargery Tesli oferują stawki od 1,00 zł/kWh dla użytkowników marki i posiadaczy abonamentu, ze średnią około 2,30 zł/kWh dla pozostałych EV. Najdroższy pozostaje Shell Recharge z cenami od 3,29 zł do 3,59 zł/kWh. W kategorii ładowania wolnego prądem przemiennym (AC) najniższą stawkę oferuje ChargeEuropa – 1,75 zł/kWh. Niewiele więcej kosztuje energia w ChargeIn (1,79-1,89 zł/kWh) i Horyzont EV (1,80 zł/kWh). Lidl utrzymuje cenę na poziomie 1,85-1,93 zł/kWh.

Orlen Charge: Sieć wprowadziła promocję obniżającą ceny ładowania o 20% we wszystkich punktach ładowania prądem stałym Orlen Charge. W czasie promocji trwającej ponad miesiąc, stawka za ładowanie wyniesie ok. 2,15 zł za kWh. Nowoczesne huby Orlen Charge działają już m.in. w Nowym Dworze Gdańskim, Gorzowie Wielkopolskim i Szczecinie, a także w kluczowych punktach przy trasach szybkiego ruchu – na Miejscach Obsługi Podróżnych Olsztynek Południe, Gruczno Zachód oraz Barnisław Północ i Południe.

Licznik elektromobilności: Pod koniec marca 2026 r. w Polsce funkcjonowały 12 543 ogólnodostępne punkty ładowania pojazdów elektrycznych. 48% z nich (5 980 szt.) stanowiły szybkie punkty ładowania prądem stałym (DC), a 52% – wolne punkty prądu przemiennego (AC) o mocy mniejszej lub równej 22 kW, wynika z licznika elektromobilności, uruchomionego i aktualizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Nowej Mobilności (PSNM) oraz Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM).. W przypadku 21% punktów DC możliwe jest również alternatywne skorzystanie z ładowania AC.

Powerdot: Rozpoczął współpracę z firmą Uber. Jej celem jest wsparcie kierowców współpracujących z platformą w przechodzeniu na pojazdy elektryczne. Kierowcy będą mogli korzystać z atrakcyjnych stawek za korzystanie z sieci ładowarek Powerdot, zlokalizowanych przy centrach handlowych i innych obiektach usługowych. Rozwiązanie jest już dostępne w Polsce, Portugalii, Hiszpanii, Francji i Belgii.

Ranking stacji ładowania DC: GreenWay Polska był liderem i miał 20,5% udziału w polskim rynku ogólnodostępnych stacji szybkiego ładowania samochodów elektrycznych (DC) pod względem liczby punktów ładowania na koniec I kwartału 2026 r. Wyprzedzał sieci Powerdot i Lidl Polska (po 16,5% udziału) oraz Orlen Charge (7,4%), poinformowała ISBnews firma F5A New Mobility Research and Consulting.

Ranking stacji ładowania AC: GreenWay Polska został na koniec I kw. br. wyprzedzony przez sieć Orlen Charge z udziałem 13,2% w rankingu operatorów stacji wolnego ładowania AC. Na kolejnych pozycjach znalazły się GreenWay (13,1%), Elocity (9,7%) oraz Eleport (6,4%).

INWESTYCJE OZE

Grupa Energa: Zakończyła budowę przyłącza dla realizowanej na Pomorzu farmy fotowoltaicznej PV Łosienice (gm. Kościerzyna) o mocy 39,9 MW, podała spółka. Prowadzona przez Energę Green Development inwestycja ma zostać oddana do użytkowania jeszcze w tym roku.

Stoen Operator: Liczba magazynów energii przyłączonych do warszawskiej sieci elektroenergetycznej dynamicznie rośnie, przy czym od roku 2023 nastąpiło wyraźne przyspieszenie tego trendu. Jest ono skutkiem m.in. uruchomienia mechanizmów rządowego wsparcia finansowego dla tego typu instalacji. Dziś w sieci zarządzanej przez stołecznego operatora funkcjonuje blisko 1800 magazynów energii o łącznej mocy 11,5 MW i 100% z nich współpracuje z przyłączonymi mikroinstalacjami.

Polska Grupa Energetyczna (PGE): Spodziewa się wzrostu nakładów inwestycyjnych w tym roku na poziomie kilkudziesięciu procent rok do roku, poinformował wiceprezes ds. finansowych Przemysław Jastrzębski. Największy przyrost inwestycji spodziewany jest w segmentach OZE i dystrybucja.

KONTRAKTY I WDROŻENIA

Green Capital: Podpisał kontrakt na budowę wielkoskalowego magazynu energii elektrycznej (BESS) o mocy 80 MW i pojemności 320 MWh w Lwówku Śląskim na Dolnym Śląsku, podała spółka. Generalnym wykonawcą została spółka Electrum. Uruchomienie instalacji planowane jest na III kwartał 2027 r.

PGE Energia Odnawialna: Zakończyła postępowanie na wybór generalnego wykonawcy inwestycji dotyczącej zaprojektowania i budowy bateryjnego Magazynu Energii Gryfino, podała PGE. Projekt zrealizuje konsorcjum dwóch polskich firm: Spec Bau Polska oraz El Professional.Produkcja energii elektrycznej ogółem wzrosła o 4,75% r/r do 15,4 TWh w marcu 2026 r., podały Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE). Produkcja z węgla (kamiennego i brunatnego) stanowiła w ostatnim miesiącu 63% całości, zaś z OZE (tj. wodnych, wiatrowych i innych odnawialnych) – 27%, wynika z danych PSE.

Orlen Paczka: W ramach programu pilotażowego wprowadza automaty paczkowe, które mogą działać nawet ponad siedem miesięcy bez stałego dostępu do prądu. Urządzenia wykorzystują magazyny energii i panele fotowoltaiczne. To rozwiązanie zwiększa dostęp do nowych lokalizacji i umożliwia dalszy dynamiczny rozwój sieci, która obecnie liczy ponad 15 tys. punktów. Pierwsze cztery automaty zostały pilotażowo uruchomione w Warszawie.

R.Power: Spółka stowarzyszona z Grupy R.Power, w której R.Power posiada 50,1% udziałów, zawarła umowę kredytu w formule project finance z ING Bankiem Śląskim na łączną kwotę ok. 39,8 mln euro oraz 18 mln zł, na budowę farmy PV o mocy 80 MWp, podał R.Power.

