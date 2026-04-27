Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora odnawialnych źródeł energii (OZE) i elektromobilności z okresu 20-24 kwietnia 2026 roku.

RYNEK OZE

GWEC: Moc farm wiatrowych zainstalowanych na świecie w 2025 r. wyniosła rekordowe 165 GW, a całkowita moc na koniec ub.r. przekroczyła 1299 GW, wynika z najnowszego raportu Global Wind Energy Council (GWEC). Z tego ponad 120 GW zainstalowano w 2025 r. w Chinach, niemal dorównując całorocznemu globalnemu wynikowi z 2024 r.

Hydrogen Poland: Stowarzyszenie Hydrogen Poland zawarło porozumienie o współpracy w obszarze rozwoju i wsparcia rynku wodoru niskoemisyjnego i zielonego amoniaku z Hungarian Hydrogen Technology Association (HHTA). Kluczowe priorytety obejmują: Stworzenie ram prawnych dla europejskiego łańcucha dostaw zielonego amoniaku, rozwój i doprecyzowanie regulacji RFNBO (Renewable Fuels of Non-Biological Origin), warunki utworzenia Regionalnego Banku Wodoru lub alternatywnego mechanizmu wsparcia OPEX dla produkcji wodoru odnawialnego w Europie Środkowej. Współpraca obejmuje również wymianę doświadczeń z projektów pilotażowych, koordynację stanowisk w zakresie certyfikacji i gwarancji pochodzenia.

Energetyka wiatrowa: Założenia dotyczące rozwoju energetyki wiatrowej na lądzie, przewidziane m.in. w Krajowym Planie w dziedzinie Energii i Klimatu (KPEiK), są zdecydowanie zbyt optymistyczne i ich realizacja będzie niemożliwa bez znaczącego przyspieszenia procedur, ocenili przedstawiciele branży wiatrowej podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2026 w Katowicach.

NFOŚiGW: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) wprowadził zmiany, które rozszerzają grono uprawnionych beneficjentów oraz wydłużają termin naboru w programie „Dofinansowanie przydomowych magazynów energii – Część 1”, podał Fundusz. Nabór wniosków trwa od 30 marca do 30 kwietnia 2026 r. Tym samym wcześniejsza data zakończenia naboru została przesunięta o sześć dni.

E-MOBILNOŚĆ: POJAZDY

PSNM: Wbrew wcześniejszym przewidywaniom, że po zakończeniu programu dopłat „NaszEauto” nastąpi wyraźny spadek rejestracji samochodów elektrycznych, faktyczny wynik sprzedaży e-samochodów w 2026 roku może być zbliżony do ubiegłorocznego, poinformował ISBnews dyrektor zarządzający PSNM Maciej Mazur.

PEVO Index: W Polsce zarejestrowano 3368 nowych osobowych samochodów całkowicie elektrycznych (BEV) w marcu br. (wzrost o 46% r/r), wynika z PEVO Index, przygotowywanego wspólnie przez Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA), IBRM Samar oraz Otomoto. Udział BEV w rynku nowych samochodów osobowych w marcu br. wyniósł 5,3%.

E-MOBILNOŚĆ: INFRASTRUKTURA

&Charge: Spółka z portfela InnoEnergy pozyskała 21 mln zł na rozwój platformy operacyjnej dla sieci stacji ładowania, podało InnoEnergy. Rundzie przewodzi fundusz wzrostowy Warsaw Equity Group (WEG), przy udziale dotychczasowych inwestorów: InnoEnergy, Porsche Ventures oraz Redstone.

PEVO Index: W Polsce funkcjonowały 12 543 ogólnodostępne punkty ładowania samochodów elektrycznych na koniec marca 2026 r., w tym 6563 AC oraz 5980 DC, wynika z PEVO Index, przygotowywanego wspólnie przez Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA), IBRM Samar oraz Otomoto.

Orlen: Uruchomił w Płocku szóstą ogólnodostępną stację wodorową. Z nowej infrastruktury skorzystają zarówno autobusy komunikacji miejskiej, jak i kierowcy indywidualni, podała spółka. Orlen podpisał umowę z Komunikacją Miejską Płock, która obejmuje dostawy wodoru przez 5 lat, o wolumenie pozwalającym na zatankowanie do 18 autobusów na dobę.

SPÓŁKI OZE

Mo-Bruk: Odnotował 15,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2025 r. wobec 70,32 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Grenevia: Zarekomendowała przeznaczenie całości zysku netto za rok obrotowy 2025 w kwocie 356,67 mln zł na kapitał rezerwowy, podała spółka. Proponowane rozwiązanie służy zapewnieniu stabilnego rozwoju spółki oraz umożliwi zachowanie odpowiedniej struktury finansowania niezbędnej do realizacji istniejących i przyszłych projektów inwestycyjnych w ramach realizowanej strategii, wyjaśniono.

Grenevia: Odnotowała 320 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2025 r. wobec 311 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

INWESTYCJE OZE

Grupa PAD RES: Rozpoczęła budowę trzech farm fotowoltaicznych o łącznej mocy zainstalowanej 133 MW, podała spółka. Inwestycje powstaną w miejscowościach Krapkowice i Strzelce Opolskie (woj. opolskie) oraz Gromadka (woj. dolnośląskie). Łączna powierzchnia wszystkich trzech inwestycji wynosi ok. 142 ha, a produkowana przez nie energia elektryczna pozwoli na pokrycie rocznego zapotrzebowania ok. 47 tys. gospodarstw domowych. Generalnymi wykonawcami projektów w formule EPC zostały firmy Electrum i Inplag.

Equinor i Polenergia: Morskie farmy wiatrowe Bałtyk 2 i Bałtyk 3, realizowane przez Equinor oraz Polenergię, wkroczyły w fazę bezpośrednich przygotowań do prac instalacyjnych na morzu, podała spółka realizująca inwestycję.

KONTRAKTY I WDROŻENIA

Energa Operator: Uruchomiła platformę MocneStrefy.pl, która w jednym miejscu integruje dane energetyczne, infrastrukturalne i gospodarcze, umożliwiając szybkie porównanie potencjalnych lokalizacji. Narzędzie pozwala znacząco skrócić proces podejmowania decyzji inwestycyjnych i ograniczyć ryzyka już na etapie planowania. Platforma umożliwia porównanie lokalizacji nie tylko pod kątem aktualnie dostępnej mocy przyłączeniowej, ale również w oparciu o prognozy rozwoju sieci w horyzoncie do 2032 roku. Dla przedsiębiorców oznacza to możliwość planowania projektów w długiej perspektywie i z większą pewnością odnośnie do warunków technicznych ich realizacji. Platforma oferuje również zaawansowane funkcje analityczne, takie jak suwak mocy w zakresie od kilku do ponad 250 MW czy tryb HPI dla inwestycji wielkoskalowych. Istotnym wyróżnikiem jest połączenie danych energetycznych z szerokim kontekstem infrastrukturalnym i gospodarczym. Mapa uwzględnia m.in. dostęp do sieci drogowej i kolejowej, portów morskich oraz lotnisk, a także dane dotyczące rynku pracy, poziomu wynagrodzeń, aktywności specjalnych stref ekonomicznych czy obecności zaplecza akademickiego. Dzięki temu inwestor może analizować lokalizacje nie tylko pod kątem dostępności mocy, lecz także całościowego potencjału biznesowego.

B-Act: W ramach konsorcjum z EMI Energy, podpisał umowę z Optima Sidlowo PV, należącą do Virya Energy oraz EBRD, na świadczenie usług inżyniera kontraktu w projekcie budowy kompleksu elektrowni fotowoltaicznych Sidłowo – Kikowo -Dobrowo wraz z infrastrukturą przyłączeniową do sieci elektroenergetycznej, podała spółka. Inwestycja w woj. zachodniopomorskim osiągnie łączną moc ok. 722 MWp, co czyni ją jedną z największych instalacji fotowoltaicznych w Europie.

Orlen Termika: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) podpisał umowę z Orlen Termika na dofinansowanie budowy układu odzysku ciepła ze ścieków w Przepompowni ścieków Żerań w Warszawie kwotą 125,4 mln zł, podał Fundusz.

Tauron i McDonald’s Polska: Podpisały pakiet umów typu PPA na lata 2026-2030, w ramach których same elektrownie wodne Taurona dostarczą rocznie do 100 GWh energii, podał Tauron. Udoskonalona konstrukcja kontraktów umożliwia dodatkowo obsługę aktualnie obowiązujących umów PPA z energii odnawialnej z wiatru i słońca, które McDonald’s zawarł w poprzednich latach, oraz kontraktację energii opartą na mechanizmach rynkowych. To jedno z pierwszych tego typu rozwiązań na rynku, które jednocześnie uwzględnia trzy rodzaje odnawialnych źródeł energii, podkreślono.

Źródło: ISBnews