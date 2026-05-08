Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora odnawialnych źródeł energii (OZE) i elektromobilności z okresu 4-8 maja.

RYNEK OZE

PSEW: Obecność turbin wiatrowych nie powoduje spadku wartości nieruchomości ani gruntów rolnych ani działek budowlanych, wynika z najnowszej analizy dotyczącej wpływu lokalizacji elektrowni wiatrowych na ceny gruntów w Polsce, opublikowanej przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej (PSEW). Badanie obejmujące ponad 46 tys. transakcji z niemal dekady pokazuje, że ceny gruntów rolnych oraz działek przeznaczonych pod zabudowę w sąsiedztwie turbin wiatrowych rosną w tempie porównywalnym z innymi obszarami tych samych gmin.

E-MOBILNOŚĆ: POJAZDY

ElectroMobility Poland: Nawiązało strategiczne partnerstwo z tajwańską firmą Hon Hai Technology Group (Foxconn) w projekcie hubu produkcyjno-rozwojowego w Jaworznie, podała spółka. EMP, Foxconn oraz Foxtron Vehicle Technologies, spółka zależna Foxconn, w ramach której grupa rozwija kompetencje w zakresie pojazdów elektrycznych, prowadzą rozmowy dotyczące szczegółowego pakietu umów, umożliwiającego utworzenie i uruchomienie potencjalnego joint venture. Finalizacja umów planowana jest na drugą połowę bieżącego roku.

NaszEauto: W zakończonym 30 kwietnia programie NaszEauto złożono ponad 41 tys. wniosków o dotacje w wysokości ponad 1,3 mld zł, podał Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Wartość wnioskowanego dofinansowania przekroczyła dostępną alokację wynoszącą 1,18 mld zł, osiągając poziom 110,4% budżetu programu.

BYD: Model Denza Z9GT, marki premium Grupy BYD, zajął pierwsze miejsce w rankingu maksymalnej mocy ładowania Ekoen, obejmującym ponad 130 modeli samochodów elektrycznych. Z9GT osiągnął wynik 360,75 kW, wyprzedzając m.in. Porsche Taycan FL 4S oraz Audi S e-tron GT.

SPÓŁKI OZE

Greencell: Wprowadza na rynek Business Panel – inteligentny system do zarządzania flotą EV. Platforma ułatwia rozliczanie kosztów ładowania i optymalizuje wykorzystanie infrastruktury – dając firmom motywację do rozwoju elektromobilności. Panel flotowy to inteligentny system do zarządzania ładowaniem EV, który obsłuży flotę pojazdów w różnych lokalizacjach firmy, ale może też funkcjonować jako narzędzie na płatnych parkingach prywatnych lub wspólnotach osiedlowych.

Eurowind Energy: Blackstone objął 24,7% udziałów w duńskiej spółce. Inwestycja o wartości 2 mld euro umożliwi firmie przyspieszenie rozwoju projektów OZE w Europie. Założyciele firmy – CEO Jens Rasmussen, Søren Rasmussen i Jakob Kortbæk – wraz z koncernem Norlys pozostali większościowymi udziałowcami spółki. Obecnie spółka posiada instalacje lądowej energetyki wiatrowej i słonecznej, magazynowania energii oraz biogazu w 16 krajach, o łącznej mocy 1,6 GW. Do 2030 roku planuje budowę parków energetycznych o łącznej mocy 1,5 GW rocznie oraz rozbudowę istniejących instalacji o magazyny energii.

INWESTYCJE OZE

Virya Energy: Zakłada, że będzie dysponować w Polsce operacyjnymi aktywami odnawialnych źródeł energii (OZE) o mocy co najmniej 1 GW w 2030 roku, w porównaniu do 69 MW obecnie, poinformował ISBnews Country Manager Virya Energy Polska Nicolas Bzymek. „Plan jest taki, żeby maksymalnie w 2030 roku Virya Energy miała ok. 1 GW pracujących aktywów OZE w Polsce. Złożą się na to dwie operacyjne farmy wiatrowe o łącznej mocy 69 MW, a także aktywa fotowoltaiczne, których realizacja już się rozpoczęła – PV Żabice o mocy 135 MWp, której oddania do eksploatacji spodziewamy się do końca przyszłego roku oraz PV Sidłowo o mocy 722 MWp, której pierwszy etap powinien ruszyć w 2028 roku, a kolejne sukcesywnie przed końcem dekady” – powiedział Bzymek w rozmowie z ISBnews.

Orlen Neptun: Prowadzi badania środowiska morskiego dla projektu morskiej farmy wiatrowej Baltic West. Prace badań prowadzi polska firma Mewo, wykorzystując specjalistyczne statki badawcze oraz samolot. Zakres realizowanych działań obejmuje zarówno badania elementów przyrody nieożywionej, jak i szeroki monitoring organizmów żywych. W ramach prowadzonych obserwacji szczególną uwagę poświęca się grupom organizmów kluczowym dla funkcjonowania ekosystemu morskiego, tj. ryby, ptaki morskie i migrujące, ssaki morskie oraz organizmy związane z dnem morskim, m.in. małże, wieloszczety, roślinność podwodna. Monitoring prowadzony jest w cyklu rocznym, co umożliwia uchwycenie naturalnej zmienności sezonowej i zapewnia pełny obraz aktualnego stanu środowiska we wszystkich porach roku. Równolegle Orlen Neptun prowadzi badania budowy geologicznej podłoża pod dnem morskim na obszarze planowanej farmy. Zgodnie z przyjętym harmonogramem, pierwsza energia z farmy Baltic West o mocy 4,1 GW popłynie w latach 2034+.

KONTRAKTY I WDROŻENIA

EDP: Meta oraz EDP (za pośrednictwem EDP Renewables North America) podpisały długoterminową umowę zakupu energii (PPA) dla projektu Cypress Knee Solar – instalacji fotowoltaicznej o mocy 250 MW, która powstanie w amerykańskim stanie Arkansas. To trzecia umowa energetyczna między Metą a EDPR. Łączny wolumen zakontraktowanej energii pomiędzy spółkami osiągnął 545 MW.

Dome Solar: Francuski producent systemów mocowań fotowoltaicznych dla dachów komercyjnych i przemysłowych ogłosił przejęcie wybranych strategicznych aktywów niemieckiej marki Mounting Systems. Transakcja obejmuje markę, własność intelektualną oraz technologie rozwiązań balastowych LightX i FD3. Dzięki tej integracji firma poszerza ofertę systemów montażowych i wzmacnia swoją obecność w Europie, odpowiadając na potrzeby dużych projektów fotowoltaicznych. Dla Polski i regionu Europy Środkowej oznacza to dostęp do technologii, które mogą przyspieszyć rozwój dużych instalacji dachowych PV, szczególnie w sektorze przemysłowym i logistycznym.

GreenWay Polska: Zakontraktował na 2026 rok dostawy zielonej energii elektrycznej od Respect Energy. Umowa obejmuje stacje własne operatora podłączone bezpośrednio do krajowej sieci elektroenergetycznej i zakłada wykorzystanie energii w 100% pokrytej gwarancjami pochodzenia z odnawialnych źródeł.

Źródło: ISBnews