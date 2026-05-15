Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora odnawialnych źródeł energii (OZE) i elektromobilności z okresu 11-15 maja.

RYNEK OZE

KPEiK: Jeszcze w tym miesiącu Rada Ministrów może przyjąć ostateczną wersję Krajowego planu w dziedzinie energii i klimatu (KPEiK), poinformował minister energii Miłosz Motyka.

Wodór: Wiceminister klimatu i środowiska Krzysztof Bolesta oraz delegacja sektora wodorowego Australii omówili współpracę w budowie rynku wodoru, skupiając się na przejściu z fazy koncepcyjnej do realizacji konkretnych inwestycji. Spotkanie potwierdziło potencjał Australii jako przyszłego eksportera wodoru oraz chęć wymiany doświadczeń w zakresie technologii i regulacji prawnych.

PSEW: Rynek lądowej energetyki wiatrowej w Polsce może być wart 214 mld zł do 2040 roku, a roczny strumień inwestycji i wydatków operacyjnych może sięgnąć nawet 17 mld zł, jeśli Polska utrzyma tempo rozwoju nowych mocy na poziomie 1,5-2 GW rocznie, wynika z raportu „Polska strategia rozwoju przemysłu lądowych farm wiatrowych”, przygotowanego przez Wind Industry Hub we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Energetyki Wiatrowej (PSEW).

E-MOBILNOŚĆ: POJAZDY

EMP: ElectroMobility Poland (EMP) oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) podpisały umowę inwestycyjną dotyczącą finansowania projektu hubu produkcyjno-rozwojowego w Jaworznie ze środków Krajowego Planu Odbudowy. Wartość umowy to 4,5 mld zł.

EMP: Budowany przez Electromobility Poland (EMP), we współpracy z tajwańskim partnerem technologicznym Foxconn, hub elektromobilności w Jaworznie „to nie jest Izera”, a zupełnie nowy projekt, poinformował minister aktywów państwowych Wojciech Balczun. „To będzie zupełnie nowa marka. Chcielibyśmy, żeby w jakimś stopniu nawiązywała do polskich tradycji motoryzacyjnych, ale musi być też międzynarodowa, bo samochód będzie sprzedawany w całej Europie. Być może ogłosimy konkurs na nazwę, która będzie musiała wpisywać się w cały koncept strategiczny tego projektu” – dodał minister.

Play: Dziś we flocie Play jeździ 50 samochodów elektrycznych, co stanowi około 6% parku pojazdów spółki. Jak zapowiada kierownik Działu Floty P4 Kamil Życki, jeszcze w tym roku udział ten ma się podwoić, a do 2027 roku co czwarty samochód w barwach Play będzie jeździł na prąd. Strategia spółki zakłada, że do 2030 roku 40% floty w organizacji będą stanowiły pojazdy w pełni elektryczne.

E-MOBILNOŚĆ: INFRASTRUKTURA

GreenWay: Ogłosił nową strategię B2B na lata 2026-2028, w ramach której będzie rozwijać usługi wspierające przedsiębiorstwa nie tylko w budowie infrastruktury, ale także w zarządzaniu całym procesem przechodzenia na elektromobilność i późniejszym utrzymaniu, podała spółka. GreenWay zakłada podwojenie przychodów z usług flotowych, dalszy wzrost udziału przychodów cyklicznych oraz dynamiczny rozwój współpracy z dużymi klientami biznesowymi do 2028 roku.

Moya energia: Marka należąca do Anwimu rozszerza sieć roamingową dostępną w aplikacjach Moya firma i Super Moya o infrastrukturę ładowania należącą do sieci GreenWay – największego operatora publicznych stacji ładowania w Polsce. Dzięki tej integracji użytkownicy zyskują dostęp do tysięcy kolejnych punktów ładowania AC i DC, dostępnych w jednym systemie obsługi i rozliczeń na terenie całego kraju. Od początku roku do aplikacji Moya firma i Super Moya włączone zostały m.in. sieci Ionity, E.ON, Enefit oraz ChargeIn.

Play: P4 planuje do 2030 roku zbudować blisko 300 punktów ładowania. W tym procesie spółka kontynuuje współpracę z Elocity – zarówno w obszarze infrastruktury, zarządzania ładowaniami, jak i rozliczeń.

SPÓŁKI OZE

Onde: Rada nadzorcza powołała w skład zarządu spółki na nową, wspólną 3-letnią kadencję, rozpoczynającą się 14 maja 2026 r., Pawła Przybylskiego, powierzając mu funkcję prezesa zarządu oraz Bartosza Sobolewskiego, Pawła Średniawę i Marka Marca, powierzając im funkcję wiceprezesów, podała spółka.

Onde: Zwyczajne walne zgromadzenie Onde podjęło uchwałę w sprawie wypłaty 0,31 zł dywidendy na jedną akcję, tj. w łącznej wysokości 16,9 mln zł, podała spółka. Dywidenda za 2025 r. zostanie wypłacona 22 maja 2026 roku, a dzień prawa do dywidendy został wyznaczony na 19 maja 2026 roku.

Onde odnotowało 4,52 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2026 r. wobec 5,62 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

INWESTYCJE OZE

Energa: Ogłosiła przetarg na wyłonienie generalnego wykonawcy projektów hybrydowych, który powinien zakończyć się w III kwartale 2026 roku, podała spółka. To efekt podpisanych pod koniec ubiegłego roku umów dotacyjnych z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) w ramach środków Funduszu Modernizacyjnego.

Orlen: Rozpoczyna budowę hubu wodorowego w Szczecinie, który będzie wytwarzał do 90 kg wodoru jakości automotive na godzinę, podała spółka. Inwestycję o wartości 75 mln zł netto zrealizuje Torpol Oil & Gas. Hub w Szczecinie będzie produkować wodór z wykorzystaniem energii pochodzącej z odnawialnych źródeł. Inwestycja obejmuje budowę elektrolizera o mocy ok. 5 MW, magazynów wodoru oraz infrastruktury do załadunku i dystrybucji paliwa. Wydajność instalacji wyniesie około 90 kg wodoru na godzinę, co przy założeniu pracy instalacji z pełną wydajnością przez całą dobę, pozwoli osiągnąć wolumen na poziome 2160 kg/dobę. Wodór produkowany w Szczecinie będzie wykorzystywany przede wszystkim na potrzeby stacji tankowania wodoru, z przeznaczeniem dla transportu publicznego oraz pojazdów osobowych i ciężarowych.

Onde: Ma nadzieję na zwiększenie portfela własnych projektów OZE o 200-250 MW w najbliższych miesiącach, poinformował wiceprezes Marek Marzec.

Baltica 2: Polska Grupa Energetyczna (PGE) i Ørsted – partnerzy wspólnie budujący farmę wiatrową Baltica 2 – oficjalnie rozpoczęli morski etap budowy farmy o mocy 1,5 GW. Pierwszy prąd z największej budowanej obecnie w Polsce morskiej farmy wiatrowej ma popłynąć w połowie 2027 roku.

Grupa Mosty: Instaluje pierwsze magazyny energii w ramach rozbudowy obecnie eksploatowanych farm słonecznych i wiatrowych. Równolegle do prac budowlanych, prowadzone są działania związane z włączeniem nowo zainstalowanych magazynów do sieci oraz rozpoczęciem świadczenia usług bilansujących dla systemu elektroenergetycznego. Docelowo do 2030 r. Grupa Mosty planuje uruchomić instalacje magazynowania energii o łącznej pojemności około 320 MWh.

KONTRAKTY I WDROŻENIA

Polenergia: Sfinalizowała sprzedaż 100% akcji spółki Polenergia Fotowoltaika na rzecz Grupy ELQ, inwestora branżowego działającego w polskim sektorze elektroenergetycznym, podała Polenergia.

Enea: Grupa Enea oraz Greenvolt Power sfinalizowały transakcję sprzedaży farmy wiatrowej Zaklików o mocy 10 MW, zlokalizowanej w województwie podkarpackim, na rzecz spółki Enea Nowa Energia, odpowiedzialnej w Grupie Enea za rozwój i zarządzanie odnawialnymi źródłami energii, podała Enea.

EDP: Meta oraz EDP (za pośrednictwem EDP Renewables North America) podpisały długoterminową umowę zakupu energii (PPA) dla projektu Cypress Knee Solar – instalacji fotowoltaicznej o mocy 250 MW, która powstanie w amerykańskim stanie Arkansas. To trzecia umowa energetyczna między Metą a EDPR. Łączny wolumen zakontraktowanej energii pomiędzy spółkami osiągnął 545 MW.

Źródło: ISBnews