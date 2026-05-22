Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora odnawialnych źródeł energii (OZE) i elektromobilności z okresu 18-22 maja.

RYNEK OZE

PSE: Fotowoltaiczne źródła energii w Polsce pracowały 20 maja z rekordową mocą 14 565 MW, poinformowały Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE). Po raz pierwszy PV pracowała z mocą powyżej 14 000 MW. W tym czasie eksport wynosił blisko 3 400 MW, a zapotrzebowanie na moc 19 609 MW. Moc zainstalowana PV w krajowym systemie elektroenergetycznym to obecnie 26 862 MW.

PSE: Produkcja energii elektrycznej ogółem wzrosła o 10,23% r/r do 14,53 TWh w kwietniu 2026 r., podały Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE). Produkcja z węgla (kamiennego i brunatnego) stanowiła w ostatnim miesiącu 56,3% całości, zaś z OZE (tj. wodnych, wiatrowych i innych odnawialnych) – 33,2%, wynika z danych PSE.

Zrównoważone lotnictwo: Komitet ds. Zrównoważonego Lotnictwa PSNM, zrzeszający kluczowych interesariuszy sektora w Polsce, przedstawił stanowisko w ramach konsultacji nowej Strategii Lotniczej UE, która zdefiniuje długoterminowe kierunki rozwoju sektora lotniczego w państwach członkowskich. PSNM wskazuje na niewystarczające moce produkcyjne paliw SAF w Europie, podkreśla konieczność harmonizacji procedur certyfikacyjnych dla zastosowań wojskowych oraz rekomenduje wsparcie cyfryzacji usług lotniskowych i rozbudowę infrastruktury dual-use.

Transformacja energetyczna przemysłu: Potrzebna jest zintegrowana strategia przemysłowa:Państwo musi aktywnie wspierać rozwój czystych technologii poprzez regulacje, zamówienia publiczne i programy wsparcia, koncentrując się na obszarach z największym potencjałem wzrostu i krajowym komponentem, wynika z najnowszego raportu Forum Energii pt. „Czyste technologie. Konkurencyjna Polska. Kierunki rozwoju krajowego przemysłu do 2030 r.”.

E-MOBILNOŚĆ: POJAZDY

PSNM: Liczba rejestracji elektrycznych samochodów osobowych oraz hybryd typu plug-in w Polsce wzrosła o 65% r/r do 35 907 pojazdów w okresie styczeń-kwiecień 2026 r., wynika z licznika elektromobilności, uruchomionego i aktualizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Nowej Mobilności (PSNM) oraz Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM). Liczba rejestracji samochodów w pełni elektrycznych wzrosła o 45,4% do 14 267 szt., a hybryd plug-in o 81,4% do 21 640 szt.

E-MOBILNOŚĆ: INFRASTRUKTURA

PSNM: Pod koniec kwietnia 2026 r. w Polsce funkcjonowało 12 779 ogólnodostępnych punktów ładowania pojazdów elektrycznych. 48% z nich (6 183 szt.) stanowiły szybkie punkty ładowania prądem stałym (DC), a 52% – wolne punkty prądu przemiennego (AC) o mocy mniejszej lub równej 22 kW. W przypadku 21% punktów DC możliwe jest również alternatywne skorzystanie z ładowania AC, wynika z licznika elektromobilności, uruchomionego i aktualizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Nowej Mobilności (PSNM) oraz Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM).

Powerdot: Zapadł wyrok w sprawie kradzieży dwóch kabli do ładowania pojazdów elektrycznych ze stacji ładowania należącej do sieci Powerdot. Sąd Rejonowy w Głogowie uznał sprawcę za winnego i wymierzył mu karę ośmiu miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej pracy na cele społeczne, łącznie przez 240 godzin. Dodatkowo orzeczono obowiązek naprawienia szkody poprzez zwrot pełnej wartości skradzionego mienia (niemal 15,5 tys. zł) na rzecz operatora stacji. „To ważny sygnał dla wszystkich – rynku, użytkowników pojazdów elektrycznych i złodziei – że przestępstwa wymierzone w infrastrukturę ładowania są traktowane poważnie przez organy ścigania i wymiar sprawiedliwości” – skomentował General Manager Powerdot Polska Grigoriy Grigoriev.

Moya energia: Anwim zrealizował przed terminem jeden z celów zapisanych w Zielonej Strategii. Plan zakładał, że do 2030 roku klienci Moya energia zyskają dostęp do 10 tys. punktów ładowania. Mają go już teraz, 3,5 roku przed terminem. Obecnie kierowcy korzystający z rozwiązań Moya energia mają dostęp do ponad 10 600 punktów ładowania AC i DC w całej Polsce. Sieć obejmuje zarówno własną infrastrukturę Moya energia, jak i punkty partnerskie udostępniane w ramach roamingu. Od startu projektu w lutym 2024 roku, Moya energia uruchomiła ponad 60 własnych lokalizacji z blisko 200 punktami ładowania DC i AC. Równolegle firma rozwijała współpracę roamingową z największymi operatorami rynku, dzięki czemu użytkownicy aplikacji Super Moya oraz Moya firma mogą korzystać z infrastruktury m.in. Elocity, GreenWay, Powerdot, Tauron, Eleport czy ChargeIn.

SPÓŁKI OZE

Mo-Bruk: Rada nadzorcza spółki powołała z dniem 1 czerwca 2026 r. w skład zarządu kolejnej IV kadencji osoby dotychczas pełniące funkcje: Henryka Siodmoka na stanowisko prezesa oraz Andrzeja Rytkę, Rafała Michalczuka, Lecha Dubińskiego i Andrzeja Stasieckiego na stanowiska wiceprezesów zarządu, podała spółka.

ML System: Zanotował ok. 6 mln zł skonsolidowanej straty netto w I kw. 2026 r. wobec 17,4 mln zł straty rok wcześniej oraz ok. 0,4 mln zł zysku EBITDA wobec 8 mln zł straty w tym ujęciu w I kw. 2025 r., podała spółka, prezentując wstępne dane.

Polenergia: Miała 126 mln zł skonsolidowanego zysku EBITDA w I kw. 2026 r., podała spółka powołując się na wstępne dane. W I kwartale 2026 roku skorygowany wynik EBITDA Grupy wyniósł 155,4 mln zł, a skorygowany zysk netto Grupy wyniósł 14,8 mln zł.

Enefit: Rozszerzył działalność w Polsce o odnawialne moce wytwórcze Enefit Green, integrując swoje kompetencje w obszarze zielonej energii. Zmiany są częścią szerszej reorganizacji struktur grupy na wszystkich rynkach oraz realizowanej konsekwentnie strategii rozwoju segmentu OZE. W nowym modelu operacyjnym działalność związana z rozwojem i zarządzaniem odnawialnymi źródłami energii będzie prowadzona w ramach spółki Enefit, co pozwoli na jeszcze lepszą integrację kompetencji oraz oferowanie klientom bardziej spójnych i zintegrowanych rozwiązań energetycznych. Portfel projektów OZE Enefit Green w Polsce obejmuje 21 farm o łącznej mocy około 33 MW, a dodatkowo spółka rozwija 8 projektów farm wiatrowych o planowanej łącznej mocy do 360 MW.

INWESTYCJE OZE

Daikin Europe: Oficjalnie uruchomił nową fabrykę pomp ciepła Daikin Manufacturing Poland w Ksawerowie koło Łodzi, wybudowaną kosztem ok. 300 mln euro. Początkowe zdolności produkcyjne zakładu to ok. 280 tys. urządzeń rocznie, a docelowo do ok. 2035 roku planowane jest ich zwiększenie do 800-900 tys. sztuk rocznie.

EDF power solutions Polska: Uruchomił swój pierwszy w Polsce wielkoskalowy magazyn energii (BESS) o mocy 50MW (i pojemności 120MWh), zlokalizowany w Starym Grodkowie w województwie opolskim, podała spółka.

Grupa Orlen: Zakończyła rozbudowę farmy fotowoltaicznej w Kleczewie – największa instalacja PV w portfolio koncernu i jednocześnie jeden z największych tego rodzaju obiektów w Europie Środkowo-Wschodniej osiągnął 250 MW mocy, podał koncern. W ciągu roku farma wyprodukuje energię wystarczającą do zasilenia do 100 tys. gospodarstw domowych.

KONTRAKTY I WDROŻENIA

BESS: Green Capital wraz z Prime Capital AG, międzynarodowym inwestorem i zarządzającym aktywami, podpisały umowy dotyczące wspólnej realizacji w Polsce portfela bateryjnych magazynów energii (Battery Energy Storage Systems, BESS) o łącznej mocy 300 MW, podały spółki.

Budowa polskiego kablowca: Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP) i Tele-Fonika Kable (TFKable), inicjatorzy budowy polskiego kablowca, podpisali listy intencyjne z Orlen Neptun i PGE Baltica, firmami realizującymi morskie farmy wiatrowe na Bałtyku, dotyczące instalacji oraz serwisowania kabli morskich przy wykorzystaniu jednostki, która ma powstać do połowy 2029 r.

Enea Nowa Energia: Spółka z Grupy Enea – zawarła z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) umowę pożyczki na kwotę ponad 417 mln zł finansowaną z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), podała Enea. Jej celem jest budowa i rozwój projektów farm fotowoltaicznych o mocy ok. 268 MW w północno-zachodniej Polsce. Po zrealizowaniu tych inwestycji moc zainstalowana Grupy Enea w fotowoltaice wrośnie blisko czterokrotnie, do ok. 360 MW.

PGE Energia Odnawialna: Spółka z Grupy PGE – podpisała dwie umowy ze spółką Enea Operator na świadczenie usługi Interwencyjnej Regulacji Mocy Biernej (IRB), podała PGE. Umowy obejmują farmy wiatrowe Rybice oraz Resko II.

R.Power: Dwie spółki zależne R.Power oraz spółka stowarzyszona, w której R.Power posiada 50,1% udziałów, zawarły z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) umowy pożyczek ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) na łączną kwotę 774,8 mln zł, a także umowę kredytu inwestycyjnego w kwocie do 200,2 mln zł, podał R.Power. Środki mają zostać wykorzystane do budowy trzech farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 632 MWp.

Tatrzański Park Narodowy: Podpisał z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) umowę na dofinansowanie modernizacji swojego zeroemisyjnego systemu transportu. Całkowity koszt przedsięwzięcia to ponad 30 mln zł, z czego blisko 29 mln zł stanowi dofinansowanie z NFOŚiGW. Realizacja potrwa do 31 grudnia 2026 r. Projekt zakłada zakup 16 nowych elektrycznych busów oraz budowę 6 podwójnych stacji szybkiego ładowania o mocy do 320 kW, wraz z dwiema stacjami transformatorowymi. Dzięki temu flota Parku osiągnie 20 nowoczesnych, bezemisyjnych pojazdów, które usprawnią obsługę ruchu turystycznego i zmniejszą presję na przyrodę.

Źródło: ISBnews