Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora odnawialnych źródeł energii (OZE) i elektromobilności z okresu 27-31 lipca.

E-MOBILNOŚĆ: POJAZDY

Superauto.pl: Najbardziej ekonomiczne auta, czyli hybrydy (HEV oraz PHEV), samochody na gaz oraz pojazdy elektryczne stanowiły w Polsce łącznie ok. 37% rejestracji nowych aut w pierwszym półroczu 2026 r. W przypadku importowanych samochodów używanych jest to jednak zaledwie ułamek rejestracji – wynika z analizy Superauto.pl.

BYD: Awansował na 91. miejscu rankingu Fortune Global 500 w 2026 roku. To piąty rok z rzędu obecności BYD w rankingu. W 2025 r. firma sprzedała 4,6 mln pojazdów zelektryfikowanych (NEV), czyli elektrycznych i hybryd plug-in, utrzymując pozycję największego na świecie producenta samochodów w tej kategorii. Po raz pierwszy w historii sprzedaż na rynkach zagranicznych przekroczyła 1 mln pojazdów, co oznaczało wzrost o 145% r/r. Dynamiczny trend utrzymał się również w pierwszej połowie 2026 r., kiedy sprzedaż poza Chinami przekroczyła 780 tys. pojazdów.

SPÓŁKI OZE

Pstryk: Polska firma technologiczna oferująca energię elektryczną w cenach dynamicznych, ogłosił zamknięcie rundy finansowania serii A o wartości 7 mln euro, podała spółka. Inwestycji przewodził fundusz venture capital Future Energy Ventures, założony przez menedżerów wywodzących się z E.ON i RWE. W transakcji uczestniczył również strategiczny inwestor Axpo.

Columbus: Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wszczął postępowanie przeciwko Columbus Energy, podał Urząd. Konsumenci skarżyli się na opóźnienia w zwrocie pieniędzy po odstąpieniu od umowy, a prezes Urzędu kwestionuje też sposób informowania klientów o prawie odstąpienia od umowy, terminach montażu oraz oferowanych urządzeniach.

INWESTYCJE OZE

Greenvolt Power: Oficjalnie zainaugurował magazyn energii Turośń Kościelna, jeden z największych bateryjnych magazynów energii w Polsce, o mocy 200 MW i pojemności 800 MWh, podała spółka.

KONTRAKTY I WDROŻENIA

Eneris: Zawarł z mBankiem umowę o wartości 44 mln zł na refinansowanie budowy 10 MW mocy fotowoltaicznych oraz bateryjnych magazynów energii (BESS) o łącznej mocy 8 MW i pojemności ponad 16 MWh, podała spółka.

Biedronka: Instalacje fotowoltaiczne Biedronki wyprodukowały 96,1 GWh energii, a system BMS pozwolił ograniczyć jej zużycie o 32 GWh w 2025 roku, podała sieć. Proces wyposażania placówek Biedronki w panele fotowoltaiczne rozpoczął się w 2022 roku. Do końca 2025 roku w sklepach oraz dziewięciu centrach dystrybucyjnych sieci działało łącznie ponad 2200 instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy blisko 100 MWp.

Tauron Polska Energia: Podpisał z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) umowę kredytu na kwotę 1,12 mld zł, podała spółka. Środki z kredytu będą przeznaczone na pokrycie wydatków inwestycyjnych związanych z budową Farmy Wiatrowej Miejska Górka o mocy 190,8 MW.

Enea Eko: Spółka z Grupy Enea, zawarła kontrakty na sprzedaż energii z OZE w formule cPPA (Corporate Power Purchase Agreement) o łącznym wolumenie blisko 300 GWh, podała Enea.

Grupa Energa: Podpisała umowę o współpracy z Centrum Łukasiewicz, podała spółka. Wśród siedmiu głównych obszarów potencjalnej współpracy wskazano m.in. rozwój technologii magazynowania i nowych nośników energii, rozwiązania wykorzystujące AI czy zmniejszanie emisyjności przemysłu.

PGE Dystrybucja: Podpisała kolejną umowę na dofinansowanie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) w ramach Funduszu Modernizacyjnego, podała spółka. Projekt dotyczy rozbudowy infrastruktury elektroenergetycznej na terenie Oddziału Łódź na potrzeby ogólnodostępnych stacji ładowania dużych mocy i stanowi kolejny etap przygotowania sieci do obsługi transportu niskoemisyjnego. Wartość pozyskanego dofinansowania to ponad 339 mln zł.

Enea: Transition Technologies-Systems oraz Grupa Enea rozbudują środowisko informatyczne wspierające kompleksowe zarządzanie odnawialnymi źródłami energii oraz magazynami energii, podała Enea. Będzie to jedno z największych w Polsce przedsięwzięć IT rozwijanych na potrzeby sektora OZE i magazynowania energii. Jest to także kolejny etap długoletniej współpracy obu firm.

R.Power: Spółka należąca do grupy kapitałowej R.Power zawarła dwie warunkowe umowy sprzedaży mniejszościowych udziałów (stanowiących 49,9% kapitału zakładowego) w spółkach posiadających prawa do hybrydowych projektów z zakresu odnawialnych źródeł energii, obejmujących elektrownie fotowoltaiczne o łącznej mocy 124 MWp oraz bateryjne magazyny energii o łącznej mocy 86 MW, podał R.Power.

Źródło: ISBnews