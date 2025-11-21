Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora odnawialnych źródeł energii (OZE) i elektromobilności z okresu 17-21 listopada.

RYNEK OZE

MKiŚ: Projekt ustawy dot. odnawialnych źródeł energii został włączony do wykazu prac Rady Ministrów, podało Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ). Zespół ds. Programowania Prac Rządu pozytywnie rozpatrzył projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw. Projekt zawiera przede wszystkim rozwiązania mające na celu wprowadzenie systemu wsparcia dla biometanu. Nowelizacja wprowadza również mechanizmy skupiające się na przyspieszeniu procesów inwestycyjnych w energetyce wiatrowej oraz liczne zmiany w ustawie o odnawialnych źródłach energii wpływające na dalszy rozwój OZE.

Morska energetyka wiatrowa: Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej (PSEW) rozpoczęło ogólnopolską kampanię edukacyjno-informacyjną, której celem jest budowanie społecznego zrozumienia dla rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce oraz przeciwdziałanie dezinformacji na jej temat. Projekt realizowany jest we współpracy z Fundacją Orlen.

NFOŚiGW: Od stycznia 2024 do końca października 2025 roku zrealizowano rekordowe wypłaty z programu „Czyste Powietrze” – ponad 10 mld zł, podał Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Kwota ta jest wyższa w stosunku do 8,7 mld zł wypłaconych przez wcześniejsze 5 lat (2019–2023). Fundusz zapewnił, że udało się wyjść z zaległości w wypłatach za 2024 rok – wszystkie prawidłowo złożone wnioski o płatność z tego roku zostały rozliczone.

PSEW: Rozwój morskiej energetyki wiatrowej może wygenerować 284 mld zł wartości dodanej i ponad 55 mld zł wpływów podatkowych, stając się potężnym impulsem dla przemysłu, rynku pracy i budżetu państwa, wynika z analizy zaprezentowanej przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej (PSEW) podczas konferencji Offshore Wind Poland. Dzieje się tak m.in. dzięki rozwojowi fabryk, stoczni, portów, dzięki nowym miejscom pracy, nowym kompetencjom w przemyśle – czyli nowemu sektorowi gospodarki który powstaje pod skrzydłami offshore.

E-MOBILNOŚĆ: POJAZDY

PSNM/PZPM: Liczba rejestracji elektrycznych samochodów osobowych oraz hybryd typu plug-in w Polsce wzrosła o 95% r/r do 70 543 pojazdów w okresie styczeń-październik 2025 r., wynika z licznika elektromobilności, uruchomionego i aktualizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Nowej Mobilności (PSNM) oraz Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM). Liczba rejestracji samochodów w pełni elektrycznych wzrosła o 100,4% do 35 970 szt., a hybryd plug-in o 89,7% do 34 573 szt.

E-MOBILNOŚĆ: INFRASTRUKTURA

PSNM/PZPM: Pod koniec października 2025 r. w Polsce funkcjonowało 11 307 ogólnodostępnych punktów ładowania pojazdów elektrycznych. 35% z nich (4 006) stanowiły szybkie punkty ładowania prądem stałym (DC), a 65% – wolne punkty prądu przemiennego (AC) o mocy mniejszej lub równej 22 kW.

GreenWay Polska: Publiczna sieć GreenWay przekroczyła w Polsce liczbę 2 000 punktów ładowania samochodów elektrycznych, podała spółka. W ostatnich tygodniach największy operator w Polsce uruchomił 9 kolejnych hubów szybkiego ładowania, dodając 36 stacji ładowania Alpitronic wyposażonych w 72 punkty DC. Dodatkowo powstało 9 nowych lokalizacji partnerskich – m.in. z InPost, Intel Corporation, Holcim i Schrader – co przełożyło się na kolejne 32 stacje i 64 punkty ładowania.

SPÓŁKI OZE

Greenvolt Power: Sprzedał dwa wielkoskalowe projekty magazynowania energii w Polsce o łącznej mocy 300 MW / 1,2 GWh na rzecz kanadyjskiego Northland Power, podała spółka. Oba projekty znajdują się na etapie ready-to-build. Rozpoczęcie budowy planowane jest na 2026 r. Po uruchomieniu będą jednymi z pierwszych tak dużych projektów magazynów BESS działających w Polsce i wspierających transformację energetyczną kraju.

Mo-Bruk: Szacuje, że przychody za cały 2025 rok przekroczą 300 mln zł, a marża EBITDA zbliży się do 50% dla podstawowej działalności, bez uwzględniania pozycji jednorazowych, poinformował prezes Henryk Siodmok.

Mo-Bruk: Odnotował 38,76 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2025 r. wobec 24,71 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Polenergia: Odnotowała 11,3 mln zł skonsolidowanej straty netto w III kw. 2025 r. wobec 73,7 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka. Skorygowana strata netto wyniosła 6,4 mln zł vs 74,5 mln zł zysku netto.

Photon Energy: Odnotował 2,66 mln euro straty netto w III kwartale 2025 r. wobec 2,96 mln euro straty rok wcześniej oraz 4,49 mln euro zysku EBITDA (+18,1% r/r) przy przychodach ze sprzedaży na poziomie 24,27 mln euro (+6,2% r/r). Zarząd podtrzymał całoroczną prognozę na 2025 r. zakładającą skonsolidowany zysk EBITDA na poziomie ok. 9 mln euro oraz potwierdził, że wciąż osiągalny pozostaje dolny przedział prognozowanych przychodów w wysokości 100-110 mln euro.

Polenergia: Podjęła decyzję o zakończeniu 14 lądowych projektów OZE, które nie gwarantowały oczekiwanego zwrotu z inwestycji, poinformował członek zarządu ds. operacyjnych Łukasz Buczyński.

INWESTYCJE OZE

Tauron Polska Energia: Przewiduje przyspieszenie inwestycji w odnawialne źródła energii (OZE) w IV kwartale obecnego roku oraz w latach 2026-2027, poinformował wiceprezes zarządu ds. zarządzania majątkiem i rozwoju Michał Orłowski.

Orlen: Projekt Baltic East otrzymał wydaną przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Gdańsku decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla morskiej farmy wiatrowej, podał Orlen. Jej moc zainstalowana sięgnie ok. 1 GW. Tym samym zasili ona czystą energią ponad 1,25 mln gospodarstw domowych.

Polenergia/Equinor: Prace przy realizacji morskich farm wiatrowych Bałtyk 2 i Bałtyk 3 o łącznej mocy 1440 MW przebiegają zgodnie z harmonogramem i kluczowymi parametrami finansowymi, poinformował wiceprezes Polenergii Andrzej Wojciechowski. Komercyjne uruchomienie obu farm przewidziane jest w 2028 roku.

Polenergia: Zakłada, że jeśli projekt morskiej farmy wiatrowej Bałtyk 1 o mocy 1560 MW wygra grudniową aukcję offshore, inwestorzy (Polenergia i norweski Equinor) powinni być gotowi do finalnej decyzji inwestycyjnej (FID) w ciągu najbliższych dwóch lat, poinformował wiceprezes Polenergii Andrzej Wojciechowski.

EDP: Uruchomiło swój pierwszy projekt OZE w Niemczech. Farma fotowoltaiczna w Ketzin o mocy 87 MWp dostarczy ponad 91 GWh czystej energii w skali roku. EDP niedawno przedstawiło Plan Biznesowy na lata 2026-2028, który potwierdza, że Niemcy należą do kluczowych

rynków wzrostu spółki. Przy potencjale przekraczającym 3 GWp, długoterminowa strategia firmy w kraju obejmuje nie tylko rozwój nowych projektów fotowoltaicznych, lecz także ekspansję w obszarze energetyki wiatrowej oraz magazynów energii (BESS) – zarówno autonomicznych, jak i tych lokowanych z komplementarnymi źródłami energii odnawialnej.

KONTRAKTY I WDROŻENIA

Tauron: Operator sieci stacji ładowania eTauron zakontraktował energię elektryczną Tauron EKO Premium do własnych urządzeń na 2026 rok, podał Tauron Polska Energia. Będzie ona dostępna w niemal wszystkich ładowarkach funkcjonujących w sieci ładowania należącej do koncernu.

Źródło: ISBnews