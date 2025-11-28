Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora odnawialnych źródeł energii (OZE) i elektromobilności z okresu 24-28 listopada.

RYNEK OZE

COP30: Wiceminister klimatu i środowiska Krzysztof Bolesta odegrał kluczową rolę w negocjacjach na szczycie COP30 w Brazylii, prowadząc rozmowy na temat sprawiedliwej transformacji klimatycznej. Wspólnie z minister klimatu Meksyku, Alicią Bárceną, skutecznie zainicjował proces przyjęcia ram dla nowego Mechanizmu Sprawiedliwej Transformacji, który ma na celu wspieranie krajów w dążeniu do neutralności klimatycznej, z uwzględnieniem aspektów społecznych i rozwojowych, podało Ministerstwo Klimatu i Środowiska. „Jednym z kluczowych osiągnięć COP30 było przyjęcie ram dla Mechanizmu Sprawiedliwej Transformacji, który ma na celu wspieranie krajów w ich dążeniu do neutralności klimatycznej. Polska sprawnie negocjowała podczas COP nowy mechanizm, który zintegruje dotychczasowe inicjatywy działające pod egidą UNFCCC. To ważny krok w stronę bardziej zrównoważonej i społecznie akceptowalnej polityki klimatycznej” – czytamy w komunikacie.

E-MOBILNOŚĆ: POJAZDY

Rejestracje BEV: W Polsce zarejestrowano 4811 nowych osobowych samochodów całkowicie elektrycznych (BEV) w październiku br. (wzrost o 319% r/r), wynika z PEVO Index, przygotowywanego wspólnie przez Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA), IBRM Samar oraz Otomoto. Udział BEV na rynku nowych samochodów osobowych w październiku br. wyniósł rekordowe 9,1%.

E-MOBILNOŚĆ: INFRASTRUKTURA

Ładowanie pojazdów ciężkich: GreenWay, wspólnie z E.ON i Voltix (Vinci Group), bierze udział w jednym z największych w Europie projektów budowy infrastruktury megawatowego ładowania ciężkich pojazdów elektrycznych. Konsorcjum uzyskało 70,3 mln euro finansowania z Komisji Europejskiej (instrument CEF/AFIF) na instalację ok. 330 punktów ładowania MCS w dziewięciu krajach UE – w tym 46 punktów w 10 lokalizacjach w Polsce i na Węgrzech, podało GreenWay.

Ładowanie pojazdów ciężkich: GreenWay uruchomił swoją pierwszą w Polsce stację ładowania dla elektrycznych ciężarówek przy autostradzie A4 i rozpoczyna budowę sieci punktów eHDV, które – wraz z trzema działającymi już lokalizacjami na Słowacji – stworzą pierwszy ciąg transportowy dla elektrycznych ciężarówek na trasie od zespołu portowego Szczecin–Świnoujście, przez zachodnią Polskę, do Europy Środkowej, podała spółka.

Sieć ładowania: W Polsce funkcjonowało 11 307 (+43% r/r) ogólnodostępnych punktów ładowania samochodów elektrycznych na koniec października 2025 r., w tym 7301 AC (+28% r/r) oraz 4006 DC (+652% r/r), wynika z PEVO Index, przygotowywanego wspólnie przez Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA), IBRM Samar oraz Otomoto.

SPÓŁKI OZE

Polska Grupa Energetyczna (PGE): Podtrzymuje zainteresowanie akwizycjami lądowych farm wiatrowych, najlepiej na jak najbardziej zaawansowanym etapie realizacji, poinformował wiceprezes ds. operacyjnych Maciej Górski. „Zidentyfikowaliśmy pierwsze należące do nas farmy wiatrowe, w przypadku których możemy rozpocząć analizy dotyczące repoweringu, ale jesteśmy na bardzo wczesnym etapie tego procesu. Repowering to nie będzie istotna dźwignia przyrostu mocy w energetyce wiatrowej, dużo istotniejszą dźwignią będą akwizycje. Podtrzymujemy zainteresowanie zakupami farm wiatrowych na wszystkich etapach, przy czym im późniejszy etap rozwoju – w tym operacyjne farmy – tym lepiej” – powiedział Górski podczas konferencji prasowej.

EcoRun: Spółka, która dostarcza innowacyjne rozwiązania dla rynku OZE, uruchomiła w III kwartale br. kolejny kanał przychodowy. Rozszerzyła działalność o nowe, strategiczne segmenty, wprowadzając na rynek zestawy zawierające m.in. turbiny wiatrowe, oraz magazyny energii dla mieszkań. Dzięki współpracy z Enigą – partnerem dostarczającym energię elektryczną, klienci EcoRun mogą wykorzystywać energię zgromadzoną w magazynach energii także do ładowania samochodów elektrycznych w publicznej sieci ELOCITY.

Elektrotim: Zgodnie z nową strategią na lata 2026-2030, planuje wejść w segment generalnego wykonawstwa – także w konsorcjach z innymi podmiotami, w celu poprawy marżowości i uzyskania szerszego dostępu do rynku, poinformował członek zarządu Krzysztof Wójcikowski. „Zgodnie z nową strategią, oprócz tradycyjnych segmentów działalności, chcemy wejść w obszary związane z magazynami energii, systemami trakcyjnymi, budownictwem specjalistycznym i generalnym wykonawstwem. Celem jest zwiększenie marżowości i szerszy dostęp do rynku usług, gdzie generalne wykonawstwo jest istotne” – powiedział Wójcikowski podczas telekonferencji.

INWESTYCJE OZE

Veolia: Ogłosiła strategiczny projekt multienergetycznej elektrociepłowni w Poznaniu, który ma pozwolić całkowicie wyeliminować węgiel w poznańskim systemie ciepłowniczym w 2030 roku, podała spółka.

Eurowind Energy: Realizuje w Bułgarii wspólnie z Renalfa IPP pilotażowy projekt budowy jednego z największych magazynów energii w Europie działającego w kolokacji z OZE. Inwestycja posiadająca obecnie 65 MW mocy i 260 MWh pojemności, docelowo ma osiągnąć 315 MW i 750 MWh. To krok w kierunku tworzenia systemu nowoczesnych magazynów energii współpracujących z OZE, które wyróżnia szybkie dostosowywanie mocy wyjściowej. Eurowind Energy planuje wykorzystać tę wszechstronną, elastyczną i świetnie skalowalną technologię również w Polsce. Uruchomiony w Bułgarii magazyn współpracuje z instalacją fotowoltaiczną o mocy 69 MW, a docelowo będzie funkcjonować w integracji z farmą fotowoltaiczną 238 MW. To jeden z największych kolokacyjnych systemów magazynowania zielonej energii w Europie.

EDP: Za pośrednictwem EDP Energia Italia, spółka uruchomiła instalację fotowoltaiczną w zakładach Johnson Electric, globalnego lidera w produkcji silników elektrycznych we włoskim Asti w Piemoncie. Instalacja słoneczna EDP o zainstalowanej mocy przekraczającej 0,3 MWp wygeneruje prawie 0,4 GWh energii elektrycznej rocznie. Dzięki wykorzystaniu fotowoltaiki producent ograniczy swoje emisje o ponad 110 ton CO2 w skali roku.

Ørsted: Rozpoczął rekrutację do fazy operacyjno-serwisowej (O&M) projektu Baltica 2 – największej morskiej farmy wiatrowej powstającej w polskiej części Bałtyku, realizowanej wspólnie z PGE. Poszukiwani są specjaliści, którzy przez kolejne dekady będą odpowiadać

za bezpieczeństwo, niezawodność i efektywność morskiej farmy wiatrowej. Ørsted planuje stworzyć około 60 stanowisk w strukturach operacyjnych na przestrzeni życia morskiej farmy wiatrowej Baltica 2.

KONTRAKTY I WDROŻENIA

PKP PLK/Veolia: Polskie Linie Kolejowe oraz Veolia Energy Contracting Poland zawarły umowę na dostawy energii elektrycznej na lata 2026-2027. W ramach kontraktu Veolia dostarczy łącznie 726 000 MWh energii, z czego 100% będzie pochodzić ze źródeł odnawialnych. Zakupiona energia posłuży m.in. do oświetlenia peronów i przejazdów kolejowo-drogowych, zasilania urządzeń sterowania ruchem kolejowym, budynków oraz ogrzewania rozjazdów w sezonie zimowym. Dostarczona energia odnawialna przełoży się na zmniejszenie emisji CO2 o ok. 210 tys. ton w 2026 roku oraz ok. 220 tys. ton w 2027 roku, podały PKP PLK. „Polskie Linie Kolejowe S.A. również produkują energię w źródłach OZE. Posiadamy 104 instalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy ponad 2 855 kWp. Od 2016 roku nasze instalacje wyprodukowały już prawie 5 500 MWh energii, z czego ok. 60% zużyliśmy na własne potrzeby” – czytamy w komunikacie.

Źródło: ISBnews