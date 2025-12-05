Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora odnawialnych źródeł energii (OZE) i elektromobilności z okresu 1-5 grudnia.

E-MOBILNOŚĆ: POJAZDY

Program NaszEauto: Biorąc pod uwagę obecne tempo składania wniosków oraz prognozowany wzrost w nadchodzących miesiącach, a także wzrost średniej kwoty wypłacanej per wniosek (do ponad 31 tys. zł), eksperci szacują, że budżet programu „NaszEauto” wyczerpie się prawdopodobnie w lutym 2026 r. Z dostępnego budżetu 1,18 mld zł, ponad 730 mln zł zostało już zaalokowane. Aktualnie NFOŚiGW rozpatruje wnioski złożone na początku czerwca br. Spośród ponad 23 000 wniosków, zatwierdzonych zostało 3180, a wypłaty na swoich kontakt odnotowały 1674 osoby. Fundusz musi zamknąć i rozliczyć program do końca sierpnia 2026 roku, w związku z czym wszystkie osoby, które będą posiadały zatwierdzony wniosek, do tej daty otrzymają środki na konto.

E-MOBILNOŚĆ: INFRASTRUKTURA

Powerdot: Średnia odległość pomiędzy sąsiadującymi ze sobą stacjami ładowania samochodów elektrycznych w Polsce wynosi 2,15 km, o 34% mniej niż podczas poprzedniego badania 16 miesięcy wcześniej, wynika z analizy Powerdot Data Center. Największa stwierdzona odległość między dwiema stacjami ładowania to 55 km, a w przypadku stacji o dużej mocy – 50 km.

SPÓŁKI OZE

ZE PAK: Odnotował 39,58 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2025 r. wobec 33,28 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

ML System: Odnotował 6,2 mln zł skonsolidowanej straty netto w III kw. 2025 r. wobec 21,6 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Polska Grupa Biogazowa: Funkcję prezesa zarządu objęła Sabine Dujacquier. Do zespołu dołączyła także Joanna Orłowska, która została członkiem zarządu odpowiedzialnym za finanse i sprawy korporacyjne. Spółka kontynuuje rozwój projektów w obszarze biogazu oraz przygotowania do wejścia w segment biometanu. „Polska Grupa Biogazowa ma realne możliwości dalszego wzrostu. Stawiamy na projekty, które podnoszą efektywność i skalowalność naszych aktywów. Zmiany zarządcze wpisują się w szerszy plan rozwoju spółki i wzmocnienia synergii kompetencji w zespole. Nasz portfel obejmuje obecnie 21 działających instalacji biogazowych o rocznej zdolności wytwarzania energii elektrycznej na poziomie 500 GWh. Naszym ambitnym celem jest zwiększenie zainstalowanej mocy do 2 TWh rocznie do 2030 r. w sposób rentowny i odpowiedzialny, z zachowaniem wysokiej efektywności biznesowej” – powiedziała nowa prezes, cytowana w komunikacie.

Novavis Group: Spółka oraz jej podmioty zależne NG PV 2 i NG PV 3 zawarły z Iberdrola Renewables Polska warunkowe umowy sprzedaży dwóch projektów farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 45 MW.

Grupa Pruszyński: Objęła 35% udziałów w spółce Energynat, rozwijającej zintegrowaną grupę OZE-energetyczną, podał Energynat. Inwestycja ma otworzyć drogę do budowy kompletnego ekosystemu spółek energetycznych i OZE, zdolnego konkurować z największymi europejskimi graczami.

INWESTYCJE OZE

Ocean Winds: Projekt morskiej farmy wiatrowej BC-Wind na Bałtyku o mocy 390 MW, realizowany przez firmę Ocean Winds, spółkę należącą do Engie i EDPR, będzie pierwszym w Polsce projektem offshore w pełni realizowanym z polskich portów – ze Świnoujścia będą transportowane fundamenty, a z Gdańska turbiny wiatrowe, podała spółka.

BC-Wind: Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) udzielił 600 mln euro kredytu, czyli największego wsparcia spośród 15 instytucji zaangażowanych w finansowanie BC-Wind, morskiej farmy wiatrowej na Bałtyku o mocy 390 MW realizowanej przez Ocean Winds, joint venture spółek Engie i EDPR, podał Bank. Ocean Winds ogłosił właśnie zawarcie umowy finansowania inwestycji o wartości około 2 mld euro.

R.Power: Rozpoczął budowę parku fotowoltaicznego Klotze w kraju związkowym Saksonia-Anhalt w Niemczech. To pierwszy wielkoskalowy projekt fotowoltaiczny R.Power w Niemczech. Instalacja o mocy 20 MW korzysta z 20-letniego wsparcia przyznanego w ramach systemu aukcyjnego EEG (niemiecka ustawa o odnawialnych źródłach energii).

Greenvolt Next: Zrealizował projekt elektrowni fotowoltaicznej o mocy 4 MW dla globalnej firmy biofarmaceutycznej Sanofi w Waterford w Irlandii. Projekt jest już operacyjny i generuje blisko 3,2 GWh energii odnawialnej rocznie, pozwalając uniknąć emisji około 950 ton CO2 rocznie.

Quanta Energy i Eneris: Łączą siły w projekcie, który wspiera zieloną transformację przemysłu. Siedem instalacji fotowoltaicznych przy kluczowych zakładach Eneris, największej polskiej firmy, działającej w gospodarce obiegu zamkniętego (przetwarza ok. 1.5 miliona ton odpadów rocznie) będzie działać w modelu łączącym gospodarkę obiegu zamkniętego z lokalną produkcją energii. 95% energii produkowanej w ciągu roku będzie zużywane bezpośrednio przez zakłady w procesach operacyjnych.

KONTRAKTY I WDROŻENIA

MET Polska: Podpisał roczną umowę na sprzedaż zielonej energii do stacji ładowania samochodów elektrycznych polskiej firmy Elomoto, podała spółka. Sprzedaż energii rozpocznie się w styczniu 2026 r.

ML System: Dostarczy pokrycie dachowe BIPV o powierzchni 660 m2 dla Muzeum Madinat al-Zahra w Kordobie, w Hiszpanii, podała spółka. Szacowany roczny uzysk energii wyniesie 150 MWh.

Carrefour Polska i EDP: Podpisały długoterminowy kontrakt PPA (Power Purchase Agreement) dotyczący zakupu energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, który pokryje 30% zapotrzebowania energetycznego Carrefour w Polsce, podała spółka.

Źródło: ISBnews