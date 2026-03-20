Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora odnawialnych źródeł energii (OZE) i elektromobilności z okresu 16-20 marca.

RYNEK OZE

Fundusz Modernizacyjny: Europejski Bank Inwestycyjny (EBI), będący dysponentem środków z Funduszu Modernizacyjnego, zatwierdził XI transzę środków z Funduszu dla Polski, w kwocie 5,5 mld zł, z przeznaczeniem na pięć programów, poinformowało Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ). Wśród nowo zatwierdzonych projektów znalazły się Poprawa efektywności budynków edukacyjnych (z budżetem 2 mld zł), Poprawa efektywności energetycznej szpitali (1 mld zł), pilotażowy program Poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych na terenach wiejskich (0,5 mld zł), Magazyny ciepła w ciepłownictwie systemowym (1 mld zł) oraz Dofinansowanie przydomowych magazynów energii i ciepła (1 mld zł), wymieniono.

System ETS: Głęboka reforma systemu ETS – to kierunek działań ogłoszony przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ), które w dialogu z polskim przemysłem pracuje nad mechanizmami uwzględniającymi zmieniające się uwarunkowania międzynarodowe i wyzwania gospodarcze. Polska opowiada się za reformą systemu, zabiega o rezygnację z obowiązkowego wdrażania ETS2 do 2030 r. oraz chce zwiększenia alokacji bezpłatnych uprawnień dla przemysłu, również dla branż objętych dziś innymi mechanizmami ochronnymi (CBAM), podał resort.

PSE: Produkcja energii elektrycznej ogółem wzrosła o 0,79% r/r do 14,8 TWh w lutym 2026 r., podały Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE). Produkcja z węgla (kamiennego i brunatnego) stanowiła w ostatnim miesiącu 65,92% całości, zaś z OZE (tj. wodnych, wiatrowych i innych odnawialnych) – 19,74%, wynika z danych PSE.

E-MOBILNOŚĆ: POJAZDY

PSNM: Liczba rejestracji elektrycznych samochodów osobowych oraz hybryd typu plug-in w Polsce wzrosła o 74% r/r do 15 123 pojazdów w okresie styczeń-luty 2026 r., wynika z licznika elektromobilności, uruchomionego i aktualizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Nowej Mobilności (PSNM) oraz Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM). Liczba rejestracji samochodów w pełni elektrycznych wzrosła o 69,8% do 6444 szt., a hybryd plug-in o 77,4% do 8679 szt.

EMP: Tomasz Kędzierski zrezygnował z funkcji prezesa zarządu ElectroMobility Poland (EMP), podała spółka. Ponadto rada nadzorcza powołała Cypriana Gronkiewicza, dotychczasowego dyrektora ds. uruchomienia produkcji, na stanowisko wiceprezesa zarządu spółki.

E-MOBILNOŚĆ: INFRASTRUKTURA

PSNM: Pod koniec lutego 2026 r. w Polsce funkcjonowało 12 431 ogólnodostępnych punktów ładowania pojazdów elektrycznych. 47% z nich (5890 szt.) stanowiły szybkie punkty ładowania prądem stałym (DC), a 53% – wolne punkty prądu przemiennego (AC) o mocy mniejszej lub równej 22 kW. W przypadku 21% punktów DC możliwe jest również alternatywne skorzystanie z ładowania AC, wynika z licznika elektromobilności, uruchomionego i aktualizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Nowej Mobilności (PSNM) oraz Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM).

SPÓŁKI OZE

Grenevia: Złożyła do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wniosek o udzielenie zezwolenia na wycofanie akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, podała spółka. 13 marca TDJ Equity I, spółka zależna TDJ, nabyła 27,71 mln akcji Grenevii w wyniku rozliczenia przymusowego wykupu ogłoszonego 10 marca br., w efekcie czego TDJ zwiększył pośredni udział w ogólnej liczbie głosów do 100%.

Ocean Winds: Otrzymał nagrodę Market Impact Award od IJGlobal za finansowanie projektu morskiej farmy wiatrowej BC-Wind (2 mld euro długoterminowego długu w formule project finance). To najbardziej rozpoznawalne wyróżnienie w międzynarodowym środowisku finansowania projektów i inwestycji infrastrukturalnych. W ramach transakcji pozyskano około 2 mld euro długoterminowego długu w formule project finance.

Finansowanie zostało zapewnione przez Europejski Bank Inwestycyjny oraz hiszpański Instituto de Crédito Oficial, a także przez grupę 13 międzynarodowych i krajowych instytucji finansowych, w tym czołowe polskie banki oraz globalnych liderów finansowania infrastrukturalnego.

Sunex: Poinformował o podjęciu decyzji kierunkowej zmierzającej do zakończenia działalności związanej z udziałem w nowych przetargach jednostki zależnej Polska Ekologia Przetargi (PPE), której głównym obszarem działalności są dostawy i montaż rozwiązań OZE dla jednostek samorządowych w oparciu o przetargi publiczne. Z uwagi na obniżającą się rentowność tej działalności angażującej kapitał i zmniejszający się udział produktów własnych w ramach realizowanych zadań na rzecz komponentów nabywanych od dostawców zewnętrznych, spółka planuje w perspektywie krótkoterminowej połączenie PPE z Suneksem. Z uwagi na ww. planowane działania spółka zawiąże rezerwę księgową wysokości 4,66 mln zł.

Grupa Polenergia: Opublikowała skonsolidowane sprawozdanie o zrównoważonym rozwoju za 2025 rok, przedstawiając aktualizację strategii ESG oraz kluczowe priorytety, które będą kształtować rozwój Grupy w nadchodzących latach. Dokument przedstawia najważniejsze wpływy, ryzyka i szanse związane m.in. ze zmianą klimatu oraz planami dekarbonizacji, które Polenergia zidentyfikowała w ramach badania podwójnej istotności. W zaktualizowanej Strategii ESG w obszarze środowiskowym Polenergia zakłada m.in. redukcję wskaźnika intensywności wytwarzanej energii o 42,7% Mg CO2e / MWh, opracowanie planu dekarbonizacji oraz poszerzenie zarządzania śladem węglowym (do roku 2030 Grupa ustali cele ilościowe dekarbonizacji Scope 3 zgodne z planem dekarbonizacji).

INWESTYCJE OZE

Coal Energy: Analizuje możliwości zaangażowania się w projekty dotyczące odzysku surowców – m.in. pierwiastków ziem rzadkich (REE) – z hałd i osadników w Polsce, poinformował ISBnews prezes Wiktor Wiśniowiecki, w nawiązaniu do niedawno przyjętego stanowiska Rady Unii Europejskiej ws. nowelizacji rozporządzenia o surowcach krytycznych. Spółka jest otwarta na współpracę w zakresie badań i analizy hałd, a także rozważa rozmowy z zagranicznymi podmiotami mającymi doświadczenie w odzysku metali ziem rzadkich z materiałów odpadowych.

Baltic Power: Na morskiej farmie wiatrowej Baltic Power, stanowiącej wspólny projekt Grupy Orlen i Northland Power, zainstalowano wszystkie elementy przejściowe, które połączą fundamenty z turbinami na farmie wiatrowej, podała Grupa Orlen. Równolegle trwa montaż turbin oraz kabli eksportowych oraz międzyturbinowych na morskim placu budowy. Prąd z pierwszej w historii Polski farmy wiatrowej na morzu popłynie jeszcze w tym roku.

Qair Polska: Oficjalnie zakończył proces energetyzacji portfela projektów fotowoltaicznych „Beehive” o łącznej mocy 14,6 MW, podała spółka. Inwestycja obejmuje trzynaście instalacji zlokalizowanych w pięciu województwach: kujawsko-pomorskim, wielkopolskim, dolnośląskim, łódzkim oraz lubelskim.

Electrum: Realizuje dla Afcon Renewable Energy farmę fotowoltaiczną Grabno o mocy 100 MWp w gminie Ośno Lubuskie, podała spółka. Projekt zlokalizowany na 130 ha, z dwoma GPO i wdrożeniem zaawansowanych systemów cyfrowych, zostanie ukończony jesienią 2026 roku.

Quanta Energy: Zakończyła budowę farmy fotowoltaicznej o mocy 12 MW przy fabryce Stellantis w Gliwicach, podała spółka. Częścią inwestycji jest największy w Europie Środkowo-Wschodniej kompleks carportów fotowoltaicznych. Instalacja o mocy 6 MW produkuje zieloną energię elektryczną na potrzeby autokonsumpcji, a jednocześnie chroni ponad 1200 samochodów dostawczych przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

Windar Renovables: Uruchomi w IV kwartale 2026 r. drugi zakład produkcyjny wież do turbin wiatrowych w Polsce, na terenie CTPark Legnica, podała CTP Polska. Firma wynajęła blisko 29 tys. m2 powierzchni przemysłowo-magazynowej oraz plac składowy o metrażu prawie 41 tys. m2. Inwestycja umożliwi produkcję nawet dwustu wież do turbin wiatrowych rocznie, co odpowiada ponad 1000 MW mocy. Fabryka będzie obsługiwać przede wszystkim rynki polski i niemiecki.

KONTRAKTY I WDROŻENIA

Art Wind: Enterprise Investors Fund IX przejął 65% udziałów w Art Wind, polskiej firmie świadczącej usługi instalacji i serwisu turbin wiatrowych na terenie całej Europy, podał fundusz. Transakcja ta objęła wykup wszystkich pasywnych udziałowców. Wartość umowy nie została ujawniona.

Dalkia Polska: Spółka z grupy EDF finalizuje proces integracji podmiotów nabytych w grudniu 2025 roku. Spółki Edison Next Poland oraz Edison Next Services Poland zmieniają nazwy i od teraz będą funkcjonować jako Dalkia Polska Industry oraz Dalkia Polska Industry Services.

Zmiana ta stanowi strategiczny krok dla Dalkii, mający na celu konsolidację oferty usług dla przemysłu i trwałe umocnienie pozycji na rynku polskim. Nabycie 100% udziałów w tych podmiotach pozwala Grupie podwoić skalę działalności w Polsce, generując dodatkowe przychody w wysokości prawie 100 mln euro. Transakcja ta umacnia pozycję Polski jako drugiego międzynarodowego rynku Dalkii. „Koncentracja nowych kompetencji pod wspólną marką Dalkia pozwala nam stworzyć w pełni zintegrowaną ofertę. Dzięki temu będziemy jeszcze skuteczniej wspierać polski przemysł w procesie dekarbonizacji i transformacji energetycznej, dostarczając naszym partnerom kompleksowe i efektywne

rozwiązania” – powiedział prezes zarządu Dalkia Polska Industry i Dalkia Polska Industry Services oraz dyrektor generalny grupy Dalkia w Polsce Jacek Chodkowski, cytowany w komunikacie.

Carrefour i Coca-Cola: Ogłoszone w ubiegłym roku globalne partnerstwo Carrefour i systemu Coca-Cola w ramach Sustainable Linked Business Plan (SLBP) wchodzi w kolejny etap, który obejmie jego wdrożenie w Polsce. To pierwsze takie, unikalne porozumienie, wychodzące poza aspekty finansowe, które uzupełnia współpracę handlową spółek, łącząc je zobowiązaniem do współtworzenia planu działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Partnerstwo zakłada realizację wspólnych, mierzalnych celów, ukierunkowanych na redukcję emisji CO2 i promowanie zrównoważonych rozwiązań w obszarze opakowań.

EDP Energia Polska: Podpisała umowę z Grupą Döhler, globalnym producentem naturalnych składników i zintegrowanych rozwiązań dla

branży spożywczej, na budowę, eksploatację i dostawę energii z dwóch instalacji fotowoltaicznych: w zakładach produkcyjnych Döhler w Łęczeszycach, zlokalizowanych na południe od Warszawy oraz w jednostkach SVZ, należących do Grupy Döhler, w Tomaszowie Lubelskim, na południowy wschód od Warszawy. EDP zainstaluje ponad 4300 naziemnych paneli fotowoltaicznych, które będą generować energię na potrzeby własne zakładów. Systemy o łącznej mocy 2,2 MWp,będą generować 2,4 GWh czystej energii elektrycznej rocznie, redukując emisję CO2 o ponad 1500 ton.

Unimot Energia i Gaz: Zawarł z 3T Office Park 4-letnią umowę sprzedaży energii elektrycznej w formule cPPA (Corporate Power Purchase Agreement). Na mocy kontraktu zielona energia, pochodząca od wybranych wytwórców OZE, pokryje ponad 70% rocznego zapotrzebowania odbiorcy. Umowa opiera się na energii wytwarzanej przez instalację fotowoltaiczną oraz źródło wiatrowe, co pozwala lepiej dopasować strukturę dostaw do rzeczywistego zapotrzebowania odbiorcy. Zastosowany model wspiera jednocześnie cele związane z dekarbonizacją, długoterminowym planowaniem zakupu energii oraz zwiększaniem udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie odbiorcy. Rozwiązanie to zostanie wdrożone w biurowcu zlokalizowanym w Gdyni, którego całkowita powierzchnia najmu wynosi 38,5 tys. m2.

Energoaparatura: Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna podjęła decyzję o wsparciu inwestycji spółki w Podstrefie Gliwickiej KSSE, na terenie gminy Ujazd. Projekt polega na utworzeniu nowego zakładu produkcyjnego i obejmuje zakup nieruchomości, budowę oraz wyposażenie hal produkcyjnych, które umożliwią rozwój i rozszerzenie dotychczasowej działalności produkcyjnej spółki, wpisując się w proces transformacji energetycznej oraz rozwój infrastruktury elektroenergetycznej, w szczególności w obszarze odnawialnych źródeł energii. Rozbudowa zaplecza produkcyjnego umożliwi zwiększenie podaży specjalistycznych urządzeń i systemów wspierających funkcjonowanie instalacji OZE oraz infrastruktury przesyłowej i dystrybucyjnej. Warunkami decyzji są m.in. zakończenie inwestycji do 31 grudnia 2028 r., utworzenie w tym terminie co najmniej 10 nowych miejsc pracy i utrzymanie tego zatrudnienia do 31 grudnia 2029 r., poniesienie na terenie realizacji nowej inwestycji kosztów kwalifikowanych o łącznej wartości co najmniej 12,5 mln zł oraz spełnienie 5 kryteriów jakościowych. Wysokość pomocy publicznej, która przysługuje spółce wyniesie maksymalnie 6,25 mln zł w wartości nominalnej.

Źródło: ISBnews