Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora odnawialnych źródeł energii (OZE) i elektromobilności z okresu 20-24 października.

RYNEK OZE

NFOŚiGW: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) pozyskał 1,4 mld zł z Funduszu Modernizacyjnego, podał Fundusz. Środki pochodzą ze sprzedaży europejskich uprawnień do emisji dwutlenku węgla. Są to bezzwrotne fundusze przeznaczone na zieloną transformację w Polsce, w tym na nowy program dotyczący budowy biometanowni.

Wiatraki na lądzie: Po dwóch miesiącach od zawetowania tzw. ustawy wiatrakowej, mimo pojawiających się w przestrzeni publicznej zapewnień, że polska transformacja energetyczna nabiera tempa, a wiatr na lądzie wraca do łask, na biurkach projektowych nie widać żadnej poprawy – przeciwnie, pojawiają się kolejne utrudnienia i niejasności, które zamiast pobudzać rozwój, skutecznie go spowalniają, ocenia prezes Eurowind Energy Małgorzata Szambelańczyk. Wśród przykładów takich utrudnień wymienia nowe wytyczne Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, dotyczące ornitologii, wprowadzające strefy wykluczeń i zakazów, które nie mają oparcia w twardych danych ani analizach kolizyjnych, a także prace nad wdrożeniem unijnej dyrektywy RED III poprzez wyznaczenie tzw. Obszarów Przyspieszonego Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii (OPRO). W teorii to rozwiązanie ma usprawnić procesy inwestycyjne – w praktyce rodzi ryzyko stworzenia kolejnej warstwy administracyjnych zatorów.

NFOŚiGW: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił I nabór wniosków 2025 w ramach programu „Edukacja ekologiczna”, skierowanego do organizacji pozarządowych działających na rzecz ochrony przyrody i edukacji ekologicznej. Nabór potrwa do 31 października 2025 r. Minimalna kwota dofinansowania wynosi 250 tys. zł., a maksymalna – 1 mln zł. Można uzyskać maksymalnie do 90% kosztów kwalifikowanych dla organizacji pozarządowych oraz jednostek sektora finansów publicznych, na projekty skupiające się na przeciwdziałaniu dezinformacji klimatycznej i środowiskowej.

Kampania przeciw dezinformacji: Wystartowała kampania informacyjna „Nie daj się oszukać – sprawdź fakty o energetyce!”, przygotowana przez Ministerstwo Energii. Celem inicjatywy jest zwiększenie świadomości na temat szkodliwej dezinformacji w obszarze energetyki. Jak przekonuje minister energii Miłosz Motyka, w debacie o energetyce pojawia się mnóstwo kłamstw i fake newsów. Dotyczą energetyki jądrowej, odnawialnych źródeł energii, transformacji energetycznej, zmian klimatu, a nawet praw fizyki. Dlatego resort uznał, że musi postawić tarczę, która obroni nas przed dezinformacją.

E-MOBILNOŚĆ: INFRASTRUKTURA

Stacje ładowania: W Polsce funkcjonowały 11 173 (+40% r/r) ogólnodostępne punkty ładowania samochodów elektrycznych na koniec września 2025 r., w tym 7278 AC (+30% r/r) oraz 3895 DC (+65% r/r), wynika z PEVO Index, przygotowywanego wspólnie przez Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA), IBRM Samar oraz Otomoto.

Ranking stacji ładowania: GreenWay Polska był liderem i miał 19,2% udziałów w polskim rynku ogólnodostępnych stacji szybkiego ładowania samochodów elektrycznych (DC) pod względem liczby punktów ładowania na koniec III kwartału 2025 r. Wyprzedzał sieci Lidl Polska (18,4% udziałów), Powerdot (15,1%) i Orlen Charge (7,9%), poinformowała ISBnews firma F5A New Mobility Research and Consulting. GreenWay Polska był liderem zarówno rynku stacji ładowania DC (o mocy minimum 50 kW), jak i urządzeń wolnego ładowania AC, w przypadku których dysponował udziałem na poziomie 14,4% i wyprzedzał sieci Orlen Charge (13%), Elocity (9,5%) oraz Eleport (6,8%).

E-MOBILNOŚĆ: POJAZDY

Liczba pojazdów elektrycznych: W Polsce zarejestrowano 4 453 nowe osobowe samochody całkowicie elektryczne (BEV) we wrześniu br. (wzrost o 196% r/r), wynika z PEVO Index, przygotowywanego wspólnie przez Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA), IBRM Samar oraz Otomoto. Udział BEV na rynku nowych samochodów osobowych we wrześniu br. wyniósł rekordowe 8,9%.

Licznik elektromobilności: Liczba rejestracji elektrycznych samochodów osobowych oraz hybryd typu plug-in w Polsce wzrosła o 89% r/r do 60 446 pojazdów w okresie styczeń-wrzesień 2025 r., wynika z licznika elektromobilności, uruchomionego i aktualizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Nowej Mobilności (PSNM) oraz Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM). Liczba rejestracji samochodów w pełni elektrycznych wzrosła o 88,3% do 30 606 szt., a hybryd plug-in o 89% do 29 840 szt.

SPÓŁKI OZE

Polska Grupa Biogazowa: Zaprezentowała odświeżoną identyfikację wizualną, która odzwierciedla dynamiczny rozwój firmy i jej silne ukierunkowanie na odnawialne źródła energii. Nowa tonacja kolorystyczna, z przewagą zieleni, podkreśla zaangażowanie PGB w zrównoważony rozwój i dalsze umacnianie pozycji lidera branży biogazowej w Polsce. PGB jest największym producentem energii elektrycznej i ciepła z biogazu w Polsce, posiadającym 15% udziału w rynku. Spółka zarządza 21 biogazowaniami w całym kraju. Roczna zdolność produkcyjna PGB przekracza 0,5 TWh w przeliczeniu na biometan, a spółka dąży do osiągnięcia poziomu produkcji 2 TWh do 2030 roku, jednocześnie rozwijając działalność w zakresie oczyszczania biogazu, aby wprowadzać biometan do sieci gazowej. PGB od 2023 roku należy do TotalEnergies, a od 2025 roku jest spółką joint venture w równym stopniu należącą do TotalEnergies i HitecVision.

UOKiK w branży OZE: Prezes UOKiK postawił zarzuty czterem przedsiębiorcom z branży odnawialnych źródeł energii: EPG, Revolt Energy, PEGK i Centrum Dotacji OZE. Z kolei na spółkę Sunday Polska nałożył ponad milionową karę. „Interweniujemy zarówno wtedy, gdy umowy zawierają jednostronne, nieuczciwe postanowienia, jak i w sytuacjach, gdy firmy wywierają presję i dzwonią do konsumentów bez ich zgody. Zielona transformacja to duża szansa na lepszą przyszłość i realne oszczędności, ale tylko wtedy, gdy odbywa się na uczciwych warunkach” – powiedział prezes UOKiK Tomasz Chróstny, cytowany w komunikacie.

EDP: Farma wiatrowa Margonin o mocy 120 MW, która była pierwszą inwestycją EDP na polskim rynku, w ciągu 15 lat działalności wyprodukowała blisko 4 000 GWh czystej energii. Projekt, w skład którego wchodzi 60 turbin wiatrowych, przez blisko dekadę był największą farmą wiatrową w Polsce. Od momentu uruchomienia farmy Margonin EDP zainstalowało w Polsce ponad 1 GW mocy w OZE, łącząc projekty farm wiatrowych i fotowoltaicznych. Obecnie firma zarządza portfelem ponad 0,5 GW w ramach 14 farm wiatrowych.

INWESTYCJE OZE

PSEW: Decyzja Vestas o czasowym wstrzymaniu realizacji jednej z planowanych inwestycji w Polsce nie jest odzwierciedleniem perspektyw dla sektora morskiej energetyki wiatrowej w naszym kraju, ocenia Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej (PSEW), odnosząc się do informacji o wstrzymaniu przez Vestas budowy drugiej fabryki łopat do turbin wiatrowych w Szczecinie.

Unimot: Podpisał umowę o strategicznej współpracy z ukraińską firmą Eco-Optima z sektora odnawialnych źródeł energii (OZE), podała spółka. Wspólna inicjatywa ma na celu rozwój projektów OZE na terenie Ukrainy.Onde zawarło umowy z Sunly na wykonanie robót budowlanych w formule EPC dla dwóch farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 120 MW wraz z przyłączami przyszłych magazynów energii, podała spółka. Łączna wartość umów to ok. 145,7 mln zł netto.

Baltica 2: Pierwszy transformator został zamontowany na jednej z czterech stacji elektroenergetycznych, wchodzących w skład morskiej farmy wiatrowej Baltica 2 – wspólnego projektu PGE i Ørsted, który będzie składał się ze 107 turbin o łącznej mocy 1,5 GW. Każda ze stacji zostanie wyposażona w dwa transformatory o mocy 225 MVA. To ważny kamień milowy w procesie produkcji kluczowych komponentów dla projektu Baltica 2. Zadaniem morskich stacji jest gromadzenie energii elektrycznej wytwarzanej przez turbiny wiatrowe i przesyłanie jej na ląd. Każda stacja składa się z 5 poziomów o całkowitych wymiarach 45 x 25 x 20 metrów i wadze około 3000 ton. Stacje są bezobsługowe – technicy będą do nich przypływać jedynie w celu wykonania konserwacji i niezbędnych napraw.

R.Power: Ogłosił sprzedaż 49,99% udziałów w projekcie magazynu energii o mocy 127 MW i pojemności 254 MWh w Rumunii firmie Eiffel Investment Group w ramach nowego joint venture. To druga współpraca R.Power i Eiffel Investment Group w formule joint venture w Rumunii – po wcześniejszym partnerstwie w zakresie rozwoju projektów fotowoltaicznych. W ramach nowego JV, partnerzy będą wspólnie finansować, budować i zarządzać magazynem energii Scornicesti – jednym z największych i najbardziej zaawansowanych technologicznie obiektów tego typu w Rumunii.

Symulator inwestycji w OZE: Fundacja Instrat zaprezentowała symulator inwestycji w zielone technologie. To darmowe narzędzie edukacyjne, pozwalające na kompleksowe oszacowanie wpływu zielonych zmian w budynku jednorodzinnym, takich jak inwestycje w pompy ciepła, fotowoltaikę, magazyny energii, a także samochody elektryczne, na rachunki i emisje. Symulator pozwala obliczyć korzyści wynikające np. z posiadania jednocześnie paneli fotowoltaicznych i samochodu elektrycznego, a także poda dane na temat kosztów inwestycyjnych i możliwych dotacji oraz okresu zwrotu poniesionych nakładów.

Zielony wodór: Projekt Bursztynowej Doliny Wodorowej, zainicjowany przez Orlen i realizowany we współpracy z ponad 30 krajowymi i zagranicznymi partnerami, otrzymał wsparcie doradcze w ramach programu Project Development Assistance Plus (PDA+), realizowanego przez Clean Hydrogen Partnership. Obejmuje ono doradztwo w obszarach technicznych, komercyjnych oraz regulacyjnych i pozwoli na zoptymalizowanie kosztów realizacji projektu, a także przygotowanie do pozyskania decyzji inwestycyjnej.

Meva Energy: Spółka portfelowa InnoEnergy, pozyskała 40 mln euro finansowania typu Venture Debt od Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI), podało InnoEnergy. Szwedzka firma przeznaczy te środki na uruchomienie i rozwój sieci modułowych, zero-emisyjnych instalacji zgazowania biomasy. Jednym z priorytetowych projektów ma być budowa instalacji zgazowania biomasy dla sieci IKEA w Polsce.

KONTRAKTY I WDROŻENIA

NCBR: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) ogłosiło nabór do XIII konkursu GOSPOSTRATEG, w którym chce znaleźć zespoły z odpowiednią wiedzą i kompetencjami do realizacji projektu dotyczącego zagadnienia badawczego pod nazwą „Program poszukiwania, rozpoznawania i zagospodarowania złóż naturalnego wodoru dla kształtowania polityki surowcowej i energetycznej Polski”, podało NCBR. Zapotrzebowanie na opracowanie takiego programu zgłosiło Ministerstwo Klimatu i Środowiska, które następnie wykorzysta jego wyniki w praktyce. Budżet naboru wynosi 20 mln zł – na taką kwotę określono też maksymalną wysokość dofinansowania projektu.

Lidl Polska: Ocenia koszt dostosowania jednego obiektu do zbiórki opakowań na ok. 1 mln zł. Poza kosztami związanymi z pracami budowlanymi i zakupem butelkomatów są też nakłady związane z dostosowaniem systemów IT, zapewnieniem serwisu oraz stworzenia nowych procesów zarówno w sklepach, jak i magazynach, poinformowała ISBnews dyrektorka ds. corporate affairs i CSR Lidl Polska Aleksandra Robaszkiewicz. Wydatki ponoszone przez Lidl powinny być sukcesywnie zwracane przez operatorów systemu w ramach tzw. opłaty handlings fee.

ING Lease (Polska): Rozpoczął współpracę z Energą Obrotem, jednym z największych sprzedawców energii elektrycznej w Polsce. Będą wspólnie wspierać klientów biznesowych w realizacji inwestycji w odnawialne źródła energii. Partnerstwo ma na celu ułatwienie dostępu do elastycznego finansowania instalacji fotowoltaicznych, magazynów energii oraz pomp ciepła.

PKO Leasing: Nawiązał partnerstwo z Alians OZE, dostawcą rozwiązań na potrzeby projektów poprawy efektywności energetycznej. Firmy połączyły kompetencje finansowe i techniczne, aby wspierać przedsiębiorców w realizacji inwestycji w efektywność energetyczną i OZE. W ramach partnerstwa PKO Leasing zapewnia finansowanie inwestycji w formie leasingu i pożyczki, natomiast Alians OZE odpowiada za wsparcie techniczne klientów, przygotowanie projektów oraz ich kompleksowe wdrożenie. Rozwiązanie skierowane jest do firm różnej wielkości, które chcą inwestować w instalacje fotowoltaiczne, pompy ciepła, magazyny energii czy termomodernizację.

Źródło: ISBnews