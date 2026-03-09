Rada nadzorcza Grupy Niewiadów, spółki należącej do Niewiadów Polska Grupa Militarna, powołała Przemysława Kowalczuka na stanowisko prezesa zarządu, podała Grupa Niewiadów.

Przemysław Kowalczuk posiada ponad 23 lata doświadczenia w sektorze obronnym oraz środowisku akademickim, obejmującego zarządzanie organizacjami przemysłowymi, rozwój współpracy międzynarodowej oraz realizację strategicznych programów technologicznych. W latach 2021-2024 był wiceprezesem Grupy Amunicyjnej Mesko. Wcześniej kierował Wojskowymi Zakładami Elektronicznymi.

„Grupa Niewiadów posiada silne fundamenty przemysłowe oraz znaczący potencjał rozwojowy. Naszym celem jest dalsze wzmacnianie kompetencji technologicznych, rozwój nowych projektów oraz integracja działań w ramach Niewiadów Polska Grupa Militarna. Chcemy budować nowoczesną organizację, która będzie aktywnie uczestniczyć w rozwoju zdolności przemysłowych sektora bezpieczeństwa i obronności” – powiedział Kowalczuk, cytowany w komunikacie.

Niewiadów Polska Grupa Militarna powstała w wyniku połączenia Polskiej Grupy Militarnej z Grupą Niewiadów. W skład Grupy wchodzą spółki

specjalizujące się m.in. w rozwoju systemów bezzałogowych (dronów), produktów podwójnego zastosowania (dual use), logistyki militarnej, nowoczesnych technologii dla wojska, kompleksowych usługach doradczych i szkoleniowych. Niewiadów PGM jest notowana na NewConnect.

