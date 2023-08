Operatorzy systemów przesyłowych gazu Gascade Gastransport GmbH oraz Gaz-System dokonali wyboru platformy do rezerwacji przepustowości na połączeniu Polska-Niemcy w punkcie Mallnow, podał Gaz-System. Zgodnie z decyzją, od aukcji rocznej w lipcu 2025 roku przepustowość powiązana połączenia międzysystemowego Mallnow będzie oferowana na Platformie GSA. Do momentu uruchomienia aukcji rocznej w lipcu 2025 r., przepustowość powiązana połączenia Mallnow będzie udostępniana na platformie RBP.

Platforma GSA to zgodna z wymaganiami UE platforma internetowa służąca do rezerwacji przepustowości w systemach przesyłowych gazu ziemnego. Platforma GSA zapewnia wspólne narzędzie dla operatorów systemów przesyłowych gazu do udostępniania w drodze aukcji przepustowości zarządzanych przez nich połączeń międzysystemowych umożliwiające użytkownikom systemu przesyłowego rezerwację przepustowości na rynku pierwotnym oraz wtórnym.

Gaz-System jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki. Odpowiada za przesyłanie gazu ziemnego, zarządza niemal 12 tys. km gazociągów w Polsce i podmorskim gazociągiem Baltic Pipe oraz jest właścicielem Terminalu LNG im w Świnoujściu.

Źródło: ISBnews