Kolejowe przewozy intermodalne wzrosły o 9,6% r/r do 1,74 mln jednostek w 2024 r.; w przeliczeniu na kontenery 20-stopowe (1 TEU) w ub.r. przewieziono 2,472 mln TEU, co oznacza wzrost o 11,6% r/r, podał Urząd Transportu Kolejowego (UTK).

„Masa przewiezionych ładunków w transporcie intermodalnym wzrosła rok do roku o blisko 3,2 mln ton – z poziomu niecałych 24,5 mln do ponad 27,6 mln. Stanowiło to wzrost o prawie 13%. Praca przewozowa zrealizowana w przewozach intermodalnych wzrosła w 2024 r. o ponad 0,9 mld tonokilometrów do wartości 9,4 mld tonokilometrów (wzrost o 10,7%)” – czytamy w komunikacie.

Pomimo niepewnej sytuacji międzynarodowej, transport w ramach Nowego Jedwabnego Szlaku z wykorzystaniem polsko-białoruskiego przejścia Brest – Terespol w 2024 r. wzrósł w porównaniu do 2023 r. Przez długi okres wyniki były na poziomie zbliżonym do rekordowego 2021 r., jednak pod koniec 2024 r. – w wyniku zaostrzenia rosyjskich przepisów – wielkość przewozów spadła. Dodatkowo w dalszym ciągu rozwijane były przewozy na nowo utworzonych relacjach z Ukrainą. Te czynniki, a także rekordowe wyniki przeładunków w portach morskich, wpłynęły na wyniki przewozów intermodalnych realizowanych z wykorzystaniem kolei, wskazał Urząd.

„Przewozy intermodalne to obecnie bardzo ważny dział transportu kolejowego. Udział w masie ładunków ogółem na poziomie 12,4% oraz 16,1% według pracy przewozowej jest najwyższy od początku zbierania statystyk transportu intermodalnego przez Urząd Transportu Kolejowego. Świadczy to o jego rosnącym znaczeniu. Stąd też nowe schematy wsparcia przewozów intermodalnych, jak np. dodatkowa ulga intermodalna czy programy dofinansowania z funduszy UE inwestycji związanych z tym segmentem transportu” – skomentował wyniki przewozów intermodalnych prezes UTK Ignacy Góra, cytowany w komunikacie.

Najwyższy udział w rynku transportu intermodalnego w 2024 r. według wykonanej pracy przewozowej odnotowała spółka PCC Intermodal (19,55%). Kolejne spółki, które przekroczyły 5% udziału w rynku, to PKP Cargo (18,7%), DB Cargo Polska (14,11%), Captrain Polska (5,6%), Metrans Rail (5,58%).

Według masy przewiezionych towarów, największy udział w rynku miała spółka PCC Intermodal (17,45%), a w dalszej kolejności były: PKP Cargo (16,49%), DB Cargo Polska (12,67%), Captrain Polska (6,35%), Metrans Rail (5,89%), LTE Polska (5,75%), Eurasian Railway Carrier (5,67%), wymieniono w materiale.

Źródło: ISBnews