PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa (PKP LHS) zwiększyła przewozy o 26% r/r w okresie styczeń-sierpień br., podał przewoźnik.

„Miesiąc sierpień to kolejny miesiąc, w którym spółka przewiozła ponad milion ton ładunków. Zrealizowane w okresie od stycznia do sierpnia br. przewozy towarów linią LHS są wyższe od przewozów zrealizowanych w analogicznym okresie roku ubiegłego o ponad 1 600 tys. ton, co stanowi wzrost o ponad 26%. W okresie od wybuchu wojny na Ukrainie do końca sierpnia br. wzrost ten wyniósł ponad 30%. Największy wzrost przewozów odnotowujemy w przewozach zboża, nasion oleistych i pasz, których przewieźliśmy więcej o ponad milion ton, w porównaniu do roku ubiegłego, co stanowi wzrost o 280%. Spółka odpowiada również za kompleksową organizację przewozów towarów humanitarnych z Polski do Ukrainy” – czytamy w komunikacie.

LHS podkreśla, że podjęcie i zrealizowanie większych przewozów było możliwe dzięki prowadzonej w ostatnich 5 latach intensywnej działalności inwestycyjnej.

„Spółka świadoma jest aktualnych wyzwań i potrzeb w zakresie realizacji zwiększonych przewozów pomiędzy Ukrainą a Polską. Podejmowane obecnie działania inwestycyjne i organizacyjne pozwolą w najbliższym czasie na dalsze rozwinięcie dotychczasowej zdolności transportowo-logistycznej PKP LHS” – zakończono.

PKP LHS (PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa) zarządza infrastrukturą szerokotorowej linii nr 65, oferuje usługi przewozowe i dodatkowe usługi logistyczno-spedycyjne. Linia nr 65 to najdłuższa na terenie Polski kolejowa linia szerokotorowa (o rozstawie szyn 1 520 mm) przeznaczona do transportu towarowego. Jest jednocześnie najdalej na zachód wysuniętą linią szerokotorową w Europie. Łączy kolejowe przejście graniczne Hrubieszów/Izow ze Śląskiem, gdzie w Sławkowie w Zagłębiu Dąbrowskim (25 km od Katowic) kończy swój bieg. Linia nr 65 o długości ok. 400 km umożliwia transport towarów bez konieczności ich przeładunku na granicy.

Źródło: ISBnews