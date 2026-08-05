Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Auto Partner wyniosły 454,27 mln zł w lipcu br., co oznacza wzrost o 11,71% w skali roku, podała spółka, prezentując szacunkowe dane. W okresie styczeń-lipiec br. przychody wzrosły o 11,14% r/r do 2 913,16 mln zł.

Grupa Auto Partner jest importerem i dystrybutorem części do samochodów osobowych i dostawczych. Współpracuje z dostawcami części zamiennych w obszarze tzw. rynku aftermarket, jak również dostawcami OEM z całego świata. Spółka jest notowana na GPW od 2016 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 4,42 mld zł w 2025 r.

Źródło: ISBnews