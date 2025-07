Grupa Energa zakontraktowała obowiązek mocowy w wysokości 50,3 MW dla jednostek redukcji zapotrzebowania (z umową mocową na 1 rok) oraz 1 078,378 MW dla jednostek nowych (z umową mocową na 17 lat) w aukcji dogrywkowej rynku mocy na rok dostaw 2029, podała spółka. Łączne przychody Grupy Energa w 2029 roku z tytułu zawartych kontraktów jednorocznych mogą wynieść ok. 656,22 mln zł.

„W odniesieniu do ww. kontraktów wieloletnich, emitent informuje, że przewidywane przychody w ujęciu rocznym od 2029 roku mogą wynieść ok. 575,95 mln zł dla jednostek nowych (łączne przychody w okresie 17 lat mogą wynieść ok. 9 791,17 mln zł), przy czym cena obowiązku mocowego dla wieloletnich umów mocowych podlegać będzie corocznej waloryzacji średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych. Sumaryczna wielkość obowiązków mocowych Grupy Energa dla roku dostaw 2029 wynikająca z ww. zawartych kontraktów oraz kontraktów wieloletnich zawartych na poprzednich aukcjach mocy wynosi 3 162,566 MW” – czytamy w komunikacie.

Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosi ok. 1,34 GW. Spółka jest notowana na GPW. Od 2020 r. 90,92% akcji należy do grupy kapitałowej Orlen (co odpowiada 93,28% z ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu).

Źródło: ISBnews