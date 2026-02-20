Bank Pekao, który jako pierwszy spośród spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie opublikował pełny, zaudytowany raport finansowy za 2025 r., uważa to za dobry krok w standardach komunikacji z akcjonariuszami i ma ambicje to kontynuować, poinformował ISBnews.TV prezes Cezary Stypułkowski.

„Jesteśmy pierwszym bankiem, który opublikował całoroczne, skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Staramy się i takie mamy wewnętrzne uzgodnienia, że będziemy to przyspieszali. Pewnego rodzaju osiągnięciem jest to, że pierwsi poinformowaliśmy rynek. Akcjonariusze są szybciej niż w innych instytucjach świadomi tego, co wypracowaliśmy. Sprawozdanie jest zaudytowane, publicznie dostępne” – powiedział Stypułkowski w rozmowie z ISBnews.TV.

„Powiedziałbym, że od strony takiej 'higieny finansowej’ to jest bardzo dobry krok” – dodał.

Wczoraj Pekao informował, że odnotował 7015 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2025 r. wobec 6376 mln zł zysku rok wcześniej. W komentarzu do wyników prezes napisał, że rok 2025 był kolejnym dobrym rokiem dla sektora bankowego w Polsce i dla grupy kapitałowej Banku Pekao. Sektor bankowy zanotował rekordowy zysk roczny, szacowany na ponad 45 mld zł, a Bank Pekao wypracował najwyższy w swojej historii zysk netto w wysokości 7 mld zł. Kluczowym czynnikiem mającym na to wpływ był poziom stóp procentowych oraz stabilna marża odsetkowa, co w połączeniu z rosnącymi dzięki działalności komercyjnej banku wolumenami wymiernie przełożyło się na dochodowość.

Bank Pekao jest częścią grupy PZU. Od 1998 roku bank obecny jest na GPW; wchodzi w skład indeksu WIG20. Aktywa razem banku wyniosły 352,23 mld zł na koniec 2025 r.

Źródło: ISBnews