Linia elektroenergetyczna najwyższych napięć Mikułowa – Czarna pozytywnie przeszła program prób napięciowych i wkrótce zostanie włączona do sieci przesyłowych, podały Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE). Oddanie do eksploatacji całego ciągu liniowego Mikułowa – Czarna – Pasikurowice zaplanowano na połowę 2021 r.

„W czwartek 8 października br. po raz pierwszy energia elektryczna popłynęła nową linią elektroenergetyczną najwyższych napięć relacji Mikułowa – Czarna, łączącej stacje w okolicach Zgorzelca i Lubina” – czytamy w komunikacie.

Budowa linii 400 kV Mikułowa – Czarna trwała blisko pięć lat. Zastąpi ona połączenie zbudowane jeszcze w 1963 r. – pierwszą linię w Polsce pracującą na napięciu 400 kV i jednocześnie jedną z ważniejszych linii przesyłowych w kraju.

„Linia pozytywnie przeszła program prób napięciowych, w czasie których bardzo dokładnie weryfikowane były wszystkie jej parametry i zgodność z wymogami PSE. Wkrótce linia zostanie włączona do sieci linii przesyłowych i stanie się jednym z jej głównych elementów” – czytamy dalej.

Budowa 133 km linii elektroenergetycznej Mikułowa – Czarna to jedna z czterech inwestycji liniowych, które PSE zrealizują w regionie do 2025 r. Łącznie na inwestycje w infrastrukturę przesyłową na Dolnym Śląsku spółka przeznaczy ok. 950 mln zł. Po ich ukończeniu powstanie nowoczesny układ zasilania południowo-zachodniej Polski. Zwiększy się również pewność zasilania największego odbiorcy w regionie – Kombinatu Górniczo-Hutniczego Miedzi (KGHM). Nowoczesna infrastruktura przesyłowa przyczyni się również do poprawy warunków wyprowadzenia mocy z Elektrowni Turów po jej rozbudowie o nowy blok o mocy 480 MW, podano w materiale.

„Wkrótce do podania napięcia gotowe będzie też kolejne połączenie 400 kV, linia Czarna – Pasikurowice o długości 83 kilometrów. Oddanie do eksploatacji całego ciągu liniowego Mikułowa – Czarna – Pasikurowice zaplanowano na połowę 2021 roku” – czytamy dalej.

Na realizację tej inwestycji oraz rozbudowę i modernizację obsługujących ją stacji najwyższych napięć PSE pozyskały ponad 380 mln zł dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

W styczniu 2018 r. PSE podały, że planują nakłady inwestycyjne w łącznej wysokości 12 384 mln zł na lata 2018-2027.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) są operatorem elektroenergetycznego systemu przesyłowego w Polsce. Są właścicielem ponad 14 000 km linii oraz ponad 100 stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć.

