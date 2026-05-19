Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku wydał decyzję środowiskową dla stacji elektroenergetycznej, do której będzie przyłączona elektrownia jądrowa, podały Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE). Uzyskanie przez PSE tego dokumentu otwiera drogę do kolejnych etapów realizacji inwestycji.

„Stacja powstanie w gminie Choczewo, w pobliżu miejscowości Biebrowo. Będzie pierwszym tego typu obiektem PSE, którzy przyjmie moc z elektrowni jądrowej i umożliwi przesłanie energii z atomu do milionów odbiorców w głębi kraju. Stacja będzie miała blisko 21 hektarów powierzchni. Początek prac budowlanych planowany jest na 2030 rok” – czytamy w komunikacie.

Wybór lokalizacji wynikał m.in. z konieczności posadowienia obiektu stosunkowo blisko elektrowni. Prąd do stacji popłynie tzw. liniami blokowymi, za budowę których odpowiadają Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ). Natomiast dalej, w głąb kraju, energia zostanie przesłana trzema napowietrznymi liniami 400 kV, które wybudują PSE.

Otwarty proces informacyjno-konsultacyjny, związany z planami budowy infrastruktury stacyjnej i liniowej, niezbędnej do wyprowadzenia mocy z elektrowni jądrowej, był prowadzony przez inwestora w 2025 roku z udziałem przedstawicieli władz gminy i społeczności lokalnych.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) są operatorem elektroenergetycznego systemu przesyłowego w Polsce. Są właścicielem ponad 14 000 km linii oraz ponad 100 stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć.

